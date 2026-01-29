  1. Privatkunden
FCB-Sportchef über das Risiko mit Lichtsteiner «Guardiola ist auch ohne Erfahrung Barça-Trainer geworden»

Sandro Zappella

29.1.2026

FCB-Sportchef Stucki: «Wir waren mit Lichtsteiner schon seit Monaten im Austausch»

FCB-Sportchef Stucki: «Wir waren mit Lichtsteiner schon seit Monaten im Austausch»

FCB-Sportchef Daniel Stucki verrät im Gespräch mit blue Sport, wieso man sich nach dem gewonnenen Klassiker von Ludovic Magnin trennte und was für eine Verpflichtung von Stephan Lichtsteiner gesprochen hat.

27.01.2026

FCB-Sportchef Daniel Stucki erklärt im Interview mit blue News, weshalb man mit Stephan Lichtsteiner einen unerfahrenen Trainer verpflichtet und was ihn am 42-Jährigen so überzeugt hat.

Sandro Zappella

29.01.2026, 18:01

29.01.2026, 18:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel hat Stephan Lichtsteiner am Montag als neuen Cheftrainer verkündet, da man ihn für die aktuelle Lage als geeignete Lösung ansieht.
  • Sportchef Daniel Stucki betont Lichtsteiners Persönlichkeit, klare Spielidee und Winner-Mentalität als Hauptgründe für die Wahl – trotz fehlender Trainererfahrung auf Top-Niveau.
  • Basel plant ein nachhaltiges Projekt mit Lichtsteiner, der heute gegen Viktoria Pilsen erstmals unter hohem Druck an der Seitenlinie steht.
Mehr anzeigen

Am Montag verkündete der FC Basel das Aus von Cheftrainer Ludovic Magnin und stellte kurz darauf Stephan Lichtsteiner als dessen Nachfolger vor. Im Interview mit blue News am Dienstag erklärt FCB-Sportchef Daniel Stucki, dass man mit Lichtsteiner schon länger verhandelt habe: «Wir hatten diverse Kandidaten und waren mit Lichtsteiner schon seit Wochen und Monaten im Austausch gewesen wegen eines Engagement in der U21 ab Sommer. Durch die aktuelle Situation ist er auch ins Kandidatenfeld gekommen.»

Man habe sich deshalb entschieden, die U21-Stufe zu überspringen: Er sei bereit, und in Basel herrsche die Überzeugung, dass er der richtige Trainer für die aktuelle Situation ist.

Die Entscheidung sei erst nach dem spektakulären 4:3-Sieg gegen den FC Zürich am Sonntag gefallen, und nicht schon nach der Pleite in der Europa League gegen Salzburg: «Sonst hätten wir direkt reagiert», so Stucki. Man habe nach dem enttäuschenden Salzburg-Spiel aber intensiver besprochen, wie es weitergehe und dann nach dem Klassiker definitiv entschieden. 

Eine grosse Persönlichkeit mit Winner-Mentalität

Aber warum ist die Entscheidung auf Stephan Lichtsteiner gefallen, der vor seinem FCB-Engagement in der 1. Liga bei Wettswil-Bonstetten angestellt war? «Sein Wesen überzeugt uns, dass er der richtige ist», erklärt Stucki. Man kenne ihn und er sei auch schon fast fünf Jahre im Trainer-Business. Als er in Basel Junioren-Trainer war, habe man ihn während zweieinhalb Jahren kennenlernen können: «Er war sehr wissbegierig und hat eine klare Idee, wie er Fussballspielen will.» Zudem sei Lichtsteiner eine extrem grosse Persönlichkeit mit einer Winner-Mentalität: «Deshalb hat er auch als Trainer ein grosses Potential.»

Stucki hält zudem fest, dass es diverse positive Beispiele gebe für Jung-Trainer, die Erfolg hatten: «Pep Guardiola ist bei Barcelona nach einem Jahr beim Nachwuchs direkt eingestiegen.» Bei Vincent Kompany sei es ähnlich gewesen. Natürlich gebe es auch negative Beispiele, aber die habe man bei einem erfahrenen Trainer ebenfalls: «Auch dort gibt es das Risiko, dass es nicht nachhaltig funktioniert.»

Ein nachhaltiges Projekt wolle man jetzt mit Lichtsteiner aufbauen: «Wir haben geholfen ihn auszubilden und wissen schon ganz genau, was er kann und mirbringt.» Deshalb sei man nun felsenfest davon überzeugt, dass bei Basel in einem schwierigen Umfeld mit extremen Druck die ideale Person gefunden hat mit Stephan Lichtsteiner. 

Den immensen Druck wird Lichtsteiner heute beim Heimspiel gegen Viktoria Pilsen ein erstes Mal spüren. Der FC Basel braucht zwingend einen Sieg, um die Chance auf die Playoffs in der Europa League zu wahren. Die Partie gibt es ab 21 Uhr live auf blue Sport.

UHD HDR FC Basel 1893 - FC Viktoria Plzeň
UHD HDR FC Basel 1893 - FC Viktoria Plzeň

Do 29.01. 20:10 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Basel 1893 - FC Viktoria Plzeň

Mit tv.blue.ch mieten

Fussball-Videos

Start in eine neue Ära: Der FC Basel vor Spiel 1 unter Stephan Lichtsteiner

29.01.2026

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Nach anderthalb Jahren in der 1. Liga zieht Stephan Lichtsteiner weiter zum FC Basel. FC-Wettswil-Bonstetten-Spieler Yannick Waser spricht über einen leidenschaftlichen Trainer mit klaren Ideen und menschlicher Stärke.

29.01.2026

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

29.01.2026

PSV – Bayern 1:2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Liverpool – Qarabağ 6:0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Start in eine neue Ära: Der FC Basel vor Spiel 1 unter Stephan Lichtsteiner

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

PSV – Bayern 1:2

Liverpool – Qarabağ 6:0

