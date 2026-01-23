Gygax und Dzemaili nach desolatem FCB-Auftritt fassungslos 22.01.2026

Der FC Basel kommt in Salzburg unter die Räder. Bereits zur Pause liegen die Bebbi mit 0:3 zurück. Die beiden blue Sport Experten Daniel Gygax und Blerim Dzemaili trauen ihren Augen kaum.

3 Minuten und 41 Sekunden sind gespielt, da trifft Kerim Alajbegović zum 1:0. In der 12. Minute doppelt der Bosnier nach und macht den FCB-Fehlstart perfekt. In der 35. Minute kommt es noch schlimmer: Frans Krätzig markiert das 3:0. Ohne Marwin Hitz hätten es auch noch zwei, drei Treffer mehr sein können, meint blue Sport Experte Blerim Dzemaili. Dani Gygax sorgt derweil mit seiner Halbzeitanalyse für Schmunzler. Im Video oben hörst du, was die beiden blue Sport Experten zu sagen haben.

Nach der Pause kommt der FC Basel zwar besser in die Gänge und trifft noch zum 1:3. Mehr geht aber nicht und so verliert der FCB auch sein fünftes Europacup-Auswärtsspiel in dieser Saison. Eine längere Negativserie in der Fremde gab es zuletzt von September 1968 bis September 1972 mit sechs Niederlagen in Folge.

Salzburg – Basel 3:1 UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26 22.01.2026