«Das darfst du nicht bekommen» – Gygax und Lang analysieren das Basler Gegentor 29.01.2026

Die Analyse der TV-Experten Dani Gygax und Michi Lang ist deutlich: Beim entscheidenden Gegentor gegen Pilsen offenbart der FC Basel eklatante Zuordnungsprobleme.

Zum Abschluss der Ligaphase der Europa League empfängt der FC Basel Viktoria Pilsen. Ein Sieg ist für den FCB Pflicht, um sich zumindest eine theoretische Chance auf ein Weiterkommen zu wahren.

Doch die Bebbi bringen unter den Augen des neuen Trainers Stephan Lichtsteiner ihre PS nicht auf den Rasen. Und kurz vor der Pause gehen die Tschechen im St. Jakob-Park gar verdient in Front. Doski bringt in der 39. Minute einen Eckball auf den zweiten Pfosten, dort wird Panoš sträflich alleine gelassen und trifft volley zur Führung. Die Zuordnung hat bei Basel überhaupt nicht gestimmt, niemals darf Panoš im Strafraum so frei zum Abschluss kommen.

Gygax: «Es sieht fast komisch aus»

«Den musst du zuerst auch noch machen – schön mit der Innenseite», lobt Dani Gygax den Torschützen im Studio bei blue Sport. Aber natürlich sei die Szene nicht zu entschuldigen. «Wir haben uns angeschaut und gesagt, es sieht fast komisch aus», hält er fest.

«Wahrscheinlich hat man im Vorfeld der Partie ausgemacht, dass Viktoria Pilsen eine sehr gute Boxpräsenz, sprich starke Kopfballspieler im Zentrum hat. Darum hatte der FCB viele Spieler dort, aber gleichtzeitig kein Spieler beim zweiten Pfosten», führt Michi Lang aus. Lang resümiert: «Man kann sich im Spiel darauf einstellen, man kann viele Dinge wegverteidigen. Dann bekommst du ein Tor, das du nicht bekommen darfst.»

Am Ende ist es die spielentscheidende Szene des Spiels. Basel gelingt auch in der zweiten Halbzeit kein Tor und scheidet aus der Europa League aus.