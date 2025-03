Für diesen brutalen Kick ins Gesicht sieht Lazios Nicolò Rovella die vielleicht unumstrittenste Rote Karte aller Zeiten.

Die Europa League und die Conference League bieten am Donnerstagabend einmal mehr Spektakel. Ein brutaler Kick ins Gesicht sorgt für besonders viel Aufsehen. Hier sind die besten Szenen im Video.

Hajdari wie Maldini zu seinen besten Zeiten

Lugano verliert das Achtelfinal-Hinspiel in der Conference League gegen Celje in Slowenien mit 0:1. Ohne Abwehrspieler Albian Hajdari hätte die Niederlage aber noch höher ausfallen können. In der 11. Minute klärt der Schweizer U21-Nationalspieler beim Stand von 0:0 mit einer spektakulären Rettungsaktion.

11. Minute: Hajdari wie Maldini zu seinen besten Zeiten 06.03.2025

Wie im alten Rom – die vielleicht unumstrittenste Rote Karte aller Zeiten

Bei der Partie zwischen Viktoria Pilsen und Lazio Rom fliegen am Donnerstagabend die Fetzen. In der 77. Minute kommt es zum ersten von zwei Platzverweisen gegen die Gäste aus Rom. Und zu was für einem: Unumstrittener dürfte eine Rote Karte noch kaum gewesen sein. Rovella sieht sie nach einem brutalen Kick ins Gesicht seines Gegenspielers, der blutüberströmt zu Boden geht.

Lazio-Star Rovella fliegt nach Brutalo-Kick ins Gesicht vom Platz 06.03.2025

Tottenhams spektakuläres Eigentor

Tottenhams Mittelfeld-Juwel Lucas Bergvall dürfte dieses spektakuläre Tor wohl nicht so schnell vergessen. Blöd nur, dass der Ball im falschen Gehäuse landet. Besonders bitter: Es gibt keinen weiteren Treffer, die Spurs verlieren die Partie aufgrund des Eigentors mit 0:1.

Tottenham-Talent Bergvall mit spektakulärem Eigentor 06.03.2025

Fiorentina-Keeper Terracciano legt sich selbst ein Ei

Ähnlich geht der Abend für Fiorentina-Torhüter Terracciano aus. Bei der 2:3-Pleite seines Teams gegen Panathinaikos Athen sieht der 34-Jährige beim zwischenzeitlichen 0:2 gar nicht gut aus.

Fiorentina-Keeper Terracciano legt sich selbst ein Ei 06.03.2025

Knallharte Frankfurter

Die Eintracht Frankfurt feiert bei Ajax Amsterdam einen Comeback-Sieg. Nach 0:1-Rückstand gewinnt der Bundesligist noch mit 2:1. Grossen Anteil am Sieg hat Mittelfeldspieler Hugo Larsson, der die Gäste mit einem Knaller aus der Distanz früh zurück ins Spiel bringt.

Larsson-Hammer bringt Frankfurt in Amsterdam zurück ins Spiel 06.03.2025

