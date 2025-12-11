YB gewinnt gegen Lille 1:0 und feiert im sechsten Spiel den dritten Sieg. Die Berner haben damit weiter intakte Chancen, den Einzug in die K.o.-Phase zu schaffen. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.
Tor
Marvin Keller
In der 5. Minute hat er Glück, dass sein Fehlpass keine Folgen hat. Im gesamten Spiel kommt nur ein Schuss auf seinen Kasten und diesen hält er ohne Probleme.
Verteidigung
Saidy Janko
Janko zeigt eine solide Leistung. Hinten lässt er wenig anbrennen, entwickelt dafür aber nur wenig Dampf im Spiel nach vorne.
Verteidigung
Gregory Wüthrich
In der 26. Minute steht er goldrichtig und klärt einen Schuss, der wohl im Tor gelandet wäre. In der Nachspielzeit stoppt er den heranbrausenden Angreifer und klärt zur Ecke. Ein starker Auftritt des 31-Jährigen.
Verteidigung
Loris Benito
Hält gemeinsam mit Wüthrich die Abwehr zusammen. Dass Lille nur selten gefährlich vors Tor kommt, ist auch ein Verdienst von Benito.
Verteidigung
Jaouen Hadjam
Hadjam wie gewohnt mit viel Zug im Spiel nach vorne. Das 1:0 leitet er mit einem klugen Pass ein. Trifft Giroud einmal mit dem Arm am Kopf und hat Glück, dass dies nicht als Tätlichkeit gewertet wird.
Mittelfeld
Rayan Raveloson
In der 5. Minute bügelt er den Fehler von Keller aus und verhindert so den drohenden frühen Rückstand. Setzt in der ersten Halbzeit auch in der Offensive Akzente, nach der Pause taucht er ab.
Mittelfeld
Sandro Lauper
Lauper leistet in der Defensive wertvolle Arbeit und trägt dem Ball Sorge, wie kaum ein anderer, davon zeugt auch die Passquote von 95,2 Prozent. Sackstark sein Monstertackling in der 57. Minute.
Mittelfeld
Alan Virginius
Virginius legt einen mutigen Auftritt hin und geht auch gerne mal ins Eins-gegen-Eins. In der 32. Minute wird er dann aber im Sechzehner per Notbremse gestoppt. Nach dem verschossenen Elfmeter von Bedia hat er die Chance, den Abpraller zu verwandeln, scheitert aber am stark reagierenden Berke Özer. Bereitet das 1:0 vor. In der 74. Minute setzt er sich von Krämpfen geplagt auf den Boden und wird ausgewechselt.
Mittelfeld
Dominik Pech
Spielt 21 Pässe, 20 davon kommen an. Stark! In der 39. Minute trickst er seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung aus und bereitet die Chance von Hadjam vor. In der 68. Minute tankt er sich auf der rechten Seite durch und bereitet die nächste Hadjam-Chance vor.
Mittelfeld
Darian Males
In der 32. Minute setzt er sich am rechten Flügel durch und flankt zur Mitte, wo Virginius zu Boden geht und den Elfmeter herausholt. In der 61. Minute steht er goldrichtig und schiebt aus kurzer Distanz zum 1:0 ein.
Sturm
Chris Bedia
Er scheitert mit seinem schwach geschossenen Elfmeter an Penalty-Killer Berke Özer. Kurz nach der Pause wurstelt er sich im gegnerischen Sechzehner gegen zwei Lille-Spieler durch, schlenzt den Ball dann aber aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbei.
Eingewechselte Spieler
Ab 73. Minute Males
Alvyn Sanches
In der 5. Minute der Nachspielzeit geht er nach einem Zweikampf zu Boden und wird von zwei Pflegern vom Feld geführt. Zu kurz für eine Benotung.
Ab 73. Minute für Pech
Sergio Córdova
Zu kurz für eine Benotung.
Ab 76. Minute für Virginius
Rhodri Smith
Zu kurz für eine Benotung.
Ab 84. Minute für Janko
Ryan Andrews
Zu kurz für eine Benotung.
Ab 84. Minute für Bedia
Tanguy Zoukrou
Keine zehn Minuten nach seiner Einwechslung fliegt er mit Gelb-Rot vom Platz. Auch ohne Platzverweis wäre sein Einsatz zu kurz für eine Benotung.