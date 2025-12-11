Young Boys – Lille 1:0 UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26 11.12.2025

YB gewinnt gegen Lille 1:0 und feiert im sechsten Spiel den dritten Sieg. Die Berner haben damit weiter intakte Chancen, den Einzug in die K.o.-Phase zu schaffen. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4 Tor Marvin Keller

In der 5. Minute hat er Glück, dass sein Fehlpass keine Folgen hat. Im gesamten Spiel kommt nur ein Schuss auf seinen Kasten und diesen hält er ohne Probleme.

Note: 4.5 Verteidigung Saidy Janko

Janko zeigt eine solide Leistung. Hinten lässt er wenig anbrennen, entwickelt dafür aber nur wenig Dampf im Spiel nach vorne.

Note: 5 Verteidigung Gregory Wüthrich

In der 26. Minute steht er goldrichtig und klärt einen Schuss, der wohl im Tor gelandet wäre. In der Nachspielzeit stoppt er den heranbrausenden Angreifer und klärt zur Ecke. Ein starker Auftritt des 31-Jährigen.

Wüthrich: «Es war eine grossartige Mannschaftsleistung» 11.12.2025

Note: 4.5 Verteidigung Loris Benito

Hält gemeinsam mit Wüthrich die Abwehr zusammen. Dass Lille nur selten gefährlich vors Tor kommt, ist auch ein Verdienst von Benito.

Note: 5 Verteidigung Jaouen Hadjam

Hadjam wie gewohnt mit viel Zug im Spiel nach vorne. Das 1:0 leitet er mit einem klugen Pass ein. Trifft Giroud einmal mit dem Arm am Kopf und hat Glück, dass dies nicht als Tätlichkeit gewertet wird.

Note: 4.5 Mittelfeld Rayan Raveloson

In der 5. Minute bügelt er den Fehler von Keller aus und verhindert so den drohenden frühen Rückstand. Setzt in der ersten Halbzeit auch in der Offensive Akzente, nach der Pause taucht er ab.

Note: 4.5 Mittelfeld Sandro Lauper

Lauper leistet in der Defensive wertvolle Arbeit und trägt dem Ball Sorge, wie kaum ein anderer, davon zeugt auch die Passquote von 95,2 Prozent. Sackstark sein Monstertackling in der 57. Minute.

Das Monstertackling von Sandro Lauper 11.12.2025

Note: 5 Mittelfeld Alan Virginius

Virginius legt einen mutigen Auftritt hin und geht auch gerne mal ins Eins-gegen-Eins. In der 32. Minute wird er dann aber im Sechzehner per Notbremse gestoppt. Nach dem verschossenen Elfmeter von Bedia hat er die Chance, den Abpraller zu verwandeln, scheitert aber am stark reagierenden Berke Özer. Bereitet das 1:0 vor. In der 74. Minute setzt er sich von Krämpfen geplagt auf den Boden und wird ausgewechselt.

Note: 4.5 Mittelfeld Dominik Pech

Spielt 21 Pässe, 20 davon kommen an. Stark! In der 39. Minute trickst er seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung aus und bereitet die Chance von Hadjam vor. In der 68. Minute tankt er sich auf der rechten Seite durch und bereitet die nächste Hadjam-Chance vor.

Note: 5.5 Mittelfeld Darian Males

In der 32. Minute setzt er sich am rechten Flügel durch und flankt zur Mitte, wo Virginius zu Boden geht und den Elfmeter herausholt. In der 61. Minute steht er goldrichtig und schiebt aus kurzer Distanz zum 1:0 ein.

Males: «Unglaublich wichtige drei Punkte» 11.12.2025

3.5 Sturm Chris Bedia

Er scheitert mit seinem schwach geschossenen Elfmeter an Penalty-Killer Berke Özer. Kurz nach der Pause wurstelt er sich im gegnerischen Sechzehner gegen zwei Lille-Spieler durch, schlenzt den Ball dann aber aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbei.

34. Minute: Bouaddi fliegt nach Notbremse vom Platz – doch Bedia scheitert vom Penaltypunkt 11.12.2025

Eingewechselte Spieler

Note: – Ab 73. Minute Males Alvyn Sanches

In der 5. Minute der Nachspielzeit geht er nach einem Zweikampf zu Boden und wird von zwei Pflegern vom Feld geführt. Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 73. Minute für Pech Sergio Córdova

Zu kurz für eine Benotung.

– Ab 76. Minute für Virginius Rhodri Smith

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 84. Minute für Janko Ryan Andrews

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 84. Minute für Bedia Tanguy Zoukrou

Keine zehn Minuten nach seiner Einwechslung fliegt er mit Gelb-Rot vom Platz. Auch ohne Platzverweis wäre sein Einsatz zu kurz für eine Benotung.