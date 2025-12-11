  1. Privatkunden
Nur ein Berner fällt durch Hier sind die YB-Noten zum Sieg gegen Lille

Jan Arnet

11.12.2025

Young Boys – Lille 1:0

Young Boys – Lille 1:0

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

YB gewinnt gegen Lille 1:0 und feiert im sechsten Spiel den dritten Sieg. Die Berner haben damit weiter intakte Chancen, den Einzug in die K.o.-Phase zu schaffen. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

,

Patrick Lämmle, Beat Signer

11.12.2025, 22:32

YB Torhueter Marvin Keller posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4

Tor

Marvin Keller

In der 5. Minute hat er Glück, dass sein Fehlpass keine Folgen hat. Im gesamten Spiel kommt nur ein Schuss auf seinen Kasten und diesen hält er ohne Probleme.

YB Spieler Saidy Janko posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Verteidigung

Saidy Janko

Janko zeigt eine solide Leistung. Hinten lässt er wenig anbrennen, entwickelt dafür aber nur wenig Dampf im Spiel nach vorne.

YB Spieler Gregory Wuethrich posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5

Verteidigung

Gregory Wüthrich

In der 26. Minute steht er goldrichtig und klärt einen Schuss, der wohl im Tor gelandet wäre. In der Nachspielzeit stoppt er den heranbrausenden Angreifer und klärt zur Ecke. Ein starker Auftritt des 31-Jährigen.

Wüthrich: «Es war eine grossartige Mannschaftsleistung»

Wüthrich: «Es war eine grossartige Mannschaftsleistung»

11.12.2025

YB Spieler Loris Benito posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Verteidigung

Loris Benito

Hält gemeinsam mit Wüthrich die Abwehr zusammen. Dass Lille nur selten gefährlich vors Tor kommt, ist auch ein Verdienst von Benito.

YB Spieler Jaouen Hadjam posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5

Verteidigung

Jaouen Hadjam

Hadjam wie gewohnt mit viel Zug im Spiel nach vorne. Das 1:0 leitet er mit einem klugen Pass ein. Trifft Giroud einmal mit dem Arm am Kopf und hat Glück, dass dies nicht als Tätlichkeit gewertet wird.

YB Spieler Rayan Raveloson posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Mittelfeld

Rayan Raveloson

In der 5. Minute bügelt er den Fehler von Keller aus und verhindert so den drohenden frühen Rückstand. Setzt in der ersten Halbzeit auch in der Offensive Akzente, nach der Pause taucht er ab.

YB Spieler Sandro Lauper posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Mittelfeld

Sandro Lauper

Lauper leistet in der Defensive wertvolle Arbeit und trägt dem Ball Sorge, wie kaum ein anderer, davon zeugt auch die Passquote von 95,2 Prozent. Sackstark sein Monstertackling in der 57. Minute.

Das Monstertackling von Sandro Lauper

Das Monstertackling von Sandro Lauper

11.12.2025

YB Spieler Alan Virginius posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5

Mittelfeld

Alan Virginius

Virginius legt einen mutigen Auftritt hin und geht auch gerne mal ins Eins-gegen-Eins. In der 32. Minute wird er dann aber im Sechzehner per Notbremse gestoppt. Nach dem verschossenen Elfmeter von Bedia hat er die Chance, den Abpraller zu verwandeln, scheitert aber am stark reagierenden Berke Özer. Bereitet das 1:0 vor. In der 74. Minute setzt er sich von Krämpfen geplagt auf den Boden und wird ausgewechselt.

YBs Spieler Dominik Pech posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  4.5

Mittelfeld

Dominik Pech

Spielt 21 Pässe, 20 davon kommen an. Stark! In der 39. Minute trickst er seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung aus und bereitet die Chance von Hadjam vor. In der 68. Minute tankt er sich auf der rechten Seite durch und bereitet die nächste Hadjam-Chance vor.

YB Spieler Darian Males posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5.5

Mittelfeld

Darian Males

In der 32. Minute setzt er sich am rechten Flügel durch und flankt zur Mitte, wo Virginius zu Boden geht und den Elfmeter herausholt. In der 61. Minute steht er goldrichtig und schiebt aus kurzer Distanz zum 1:0 ein.

Males: «Unglaublich wichtige drei Punkte»

Males: «Unglaublich wichtige drei Punkte»

11.12.2025

YB Spieler Chris Bedia posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
  3.5

Sturm

Chris Bedia

Er scheitert mit seinem schwach geschossenen Elfmeter an Penalty-Killer Berke Özer. Kurz nach der Pause wurstelt er sich im gegnerischen Sechzehner gegen zwei Lille-Spieler durch, schlenzt den Ball dann aber aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbei.

34. Minute: Bouaddi fliegt nach Notbremse vom Platz – doch Bedia scheitert vom Penaltypunkt

34. Minute: Bouaddi fliegt nach Notbremse vom Platz – doch Bedia scheitert vom Penaltypunkt

11.12.2025

Eingewechselte Spieler

YBs Spieler Alvyn Sanches posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note: 

Ab 73. Minute Males

Alvyn Sanches

In der 5. Minute der Nachspielzeit geht er nach einem Zweikampf zu Boden und wird von zwei Pflegern vom Feld geführt. Zu kurz für eine Benotung.

YBs Spieler Sergio Cordova posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note: 

Ab 73. Minute für Pech

Sergio Córdova

Zu kurz für eine Benotung.

YB Spieler Rhodri Smith posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
 

Ab 76. Minute für Virginius

Rhodri Smith

Zu kurz für eine Benotung.

YBs Spieler Ryan Andrews posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note: 

Ab 84. Minute für Janko

Ryan Andrews

Zu kurz für eine Benotung.

YB Spieler Tanguy Zoukrou posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note: 

Ab 84. Minute für Bedia

Tanguy Zoukrou

Keine zehn Minuten nach seiner Einwechslung fliegt er mit Gelb-Rot vom Platz. Auch ohne Platzverweis wäre sein Einsatz zu kurz für eine Benotung.

Seoane: «Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft den Trainer braucht»

Seoane: «Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft den Trainer braucht»

11.12.2025

