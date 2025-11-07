  1. Privatkunden
Nur drei Berner genügend Hier sind die YB-Noten zur 0:4-Klatsche in Thessaloniki

Marko Vucur, Patrick Lämmle

7.11.2025

PAOK – Young Boys 4:0

PAOK – Young Boys 4:0

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

YB verliert auswärts bei PAOK Saloniki 0:4. Eine Rote Karte gegen Armin Gigovic steht am Anfang des YB-Untergangs. Die Spieler in der Einzelkritik.

Marko Vucur, Patrick Lämmle

07.11.2025, 09:27

07.11.2025, 09:45

YB Torhueter Marvin Keller posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Tor

Marvin Keller

Muss vor dem Pausentee nur einen Ball festhalten und tut dies souverän. In der 58. Minute verhindert er mit einer starken Parade das 0:2. Bringt nicht viel, weil es danach trotzdem noch dreimal einschlägt. Mit einer Glanztat in der 89. Minute verhindert er einen fünften Gegentreffer.

YB Spieler Saidy Janko posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Verteidigung

Saidy Janko

Schaltet sich in der ersten Halbzeit das eine oder andere Mal in die Offensive mit ein, sein Abschluss kurz vor der Pause segelt weit am Tor vorbei. Ihm unterlaufen einige Fehlpässe zu viel.

YB Spieler Tanguy Zoukrou posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Verteidigung

Tanguy Zoukrou

Macht in der Abwehr einen ordentlichen Job, doch irgendwann bricht das ganze Kartenhaus zusammen.

YB Spieler Sandro Lauper posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3.5

Verteidigung

Sandro Lauper

Macht in der Abwehr lange einen guten Job. In der 64. Minute dann mit einem bösen Fehlpass, der allerdings nicht bestraft wird. Dennoch schlägt es hinten vier Mal ein.

Lauper: «Wir haben den Faden verloren»

Lauper: «Wir haben den Faden verloren»

06.11.2025

YB Spieler Jaouen Hadjam posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Verteidigung

Jaouen Hadjam

Defensiv in der ersten Halbzeit stabil und mit guten Offensivaktionen. Nach der Pause wirkt er in den Zweikämpfen nicht mehr so sattelfest. In der 70. Minute wird er verwarnt. Schmerzhafter sind aber die vier Gegentreffer.

YB Spieler Christian Fassnacht posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Mittelfeld

Christian Fassnacht

Fassnacht wurde erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit wieder für die Nati aufgeboten. Gegen PAOK kann er sein Potenzial nicht abrufen. In der 74. Minute wird er beim Stand von 0:3 ausgewechselt.

Fassnacht: «Wir haben uns das Leben einmal mehr selber schwer gemacht»

Fassnacht: «Wir haben uns das Leben einmal mehr selber schwer gemacht»

06.11.2025

YB Spieler Rayan Raveloson posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4

Mittelfeld

Rayan Raveloson

Zirkelt in der 19. Minute einen Freistoss am Tor vorbei, da wäre wohl mehr drin gewesen. Ist ein Aktivposten und bringt 34 von 39 Pässen an den Mann. Die Tore kann aber auch er nicht verhindern.

YBs Spieler Alvyn Sanches posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  4

Mittelfeld

Alvyn Sanches

Er hätte als Zehner das Spiel machen sollen. Doch nach dem Platzverweis von Gigović muss er eine defensivere Rolle einnehmen. In der 66. Minute macht er beim Stand von 0:1 Platz für Pech, das bringt YB auch kein Glück.

YBs Spieler Armin Gigovic posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  2.5

Mittelfeld

Armin Gigović

In der 6. Minute wird Gigović mit Rot vom Platz gestellt. Absicht kann man dem 23-Jährigen keine unterstellen, dennoch darf er so nicht in den Zweikampf einsteigen. Bereits am Wochenende wurde er vom Platz gestellt.

Gigović fliegt mit Rot vom Platz

Gigović fliegt mit Rot vom Platz

06.11.2025

YB Spieler Alan Virginius posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Mittelfeld

Alan Virginius

Virginius bleibt in der ersten Halbzeit blass. In der 37. Minute hätte er die Chance, in den Abschluss zu gehen, verpasst aber den Moment für den Abschluss. Neun Pässe spielt er, nur vier kommen beim Mitspieler an. In der Pause wird er ausgewechselt.

YBs Spieler Sergio Cordova posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  3.5

Sturm

Sergio Córdova

Córdova hat im Sturm einen schweren Stand. Holt immerhin drei Fouls heraus und zwingt Tsiftsis in der 60. Minute zum Eingreifen. Zwar ist Córdovas Kopfball nicht gefährlich, aber es ist der einzige YB-Abschluss, der aufs Tor kommt. In der 75. Minute wird er ausgewechselt.

Eingewechselte Spieler

YB Spieler Joel Monteiro posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Ab 46. Minute für Virginius

Joël Monteiro

Monteiro kommt ins Spiel, um offensive Akzente zu setzen. Das gelingt nicht wirklich und defensiv steht Monteiro mehrmals im Schilf.

YBs Spieler Dominik Pech posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note: 

Ab 66. Minute für Sanches

Dominik Pech

Zu kurz für eine Benotung.

YB Spieler Ebrima Colley posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note: 

Ab 74. Minute für Fassnacht

Ebrima Colley

Zu kurz für eine Benotung.

YB Spieler Chris Bedia posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
 

Ab 75. Minute für Córdova 

Chris Bedia

Zu kurz für eine Benotung.

YBs Spieler Ryan Andrews posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note: 

Verteidigung

Ryan Andrews

Zu kurz für eine Benotung.

Seoane: «Das ist sehr ärgerlich»

Seoane: «Das ist sehr ärgerlich»

06.11.2025

