PAOK – Young Boys 4:0 UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26 06.11.2025

YB verliert auswärts bei PAOK Saloniki 0:4. Eine Rote Karte gegen Armin Gigovic steht am Anfang des YB-Untergangs. Die Spieler in der Einzelkritik.

Marko Vucur, Patrick Lämmle Jan Arnet

Note: 4.5 Tor Marvin Keller

Muss vor dem Pausentee nur einen Ball festhalten und tut dies souverän. In der 58. Minute verhindert er mit einer starken Parade das 0:2. Bringt nicht viel, weil es danach trotzdem noch dreimal einschlägt. Mit einer Glanztat in der 89. Minute verhindert er einen fünften Gegentreffer.

Note: 3 Verteidigung Saidy Janko

Schaltet sich in der ersten Halbzeit das eine oder andere Mal in die Offensive mit ein, sein Abschluss kurz vor der Pause segelt weit am Tor vorbei. Ihm unterlaufen einige Fehlpässe zu viel.

Note: 3 Verteidigung Tanguy Zoukrou

Macht in der Abwehr einen ordentlichen Job, doch irgendwann bricht das ganze Kartenhaus zusammen.

Note: 3.5 Verteidigung Sandro Lauper

Macht in der Abwehr lange einen guten Job. In der 64. Minute dann mit einem bösen Fehlpass, der allerdings nicht bestraft wird. Dennoch schlägt es hinten vier Mal ein.

Lauper: «Wir haben den Faden verloren» 06.11.2025

Note: 3 Verteidigung Jaouen Hadjam

Defensiv in der ersten Halbzeit stabil und mit guten Offensivaktionen. Nach der Pause wirkt er in den Zweikämpfen nicht mehr so sattelfest. In der 70. Minute wird er verwarnt. Schmerzhafter sind aber die vier Gegentreffer.

Note: 3 Mittelfeld Christian Fassnacht

Fassnacht wurde erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit wieder für die Nati aufgeboten. Gegen PAOK kann er sein Potenzial nicht abrufen. In der 74. Minute wird er beim Stand von 0:3 ausgewechselt.

Fassnacht: «Wir haben uns das Leben einmal mehr selber schwer gemacht» 06.11.2025

Note: 4 Mittelfeld Rayan Raveloson

Zirkelt in der 19. Minute einen Freistoss am Tor vorbei, da wäre wohl mehr drin gewesen. Ist ein Aktivposten und bringt 34 von 39 Pässen an den Mann. Die Tore kann aber auch er nicht verhindern.

Note: 4 Mittelfeld Alvyn Sanches

Er hätte als Zehner das Spiel machen sollen. Doch nach dem Platzverweis von Gigović muss er eine defensivere Rolle einnehmen. In der 66. Minute macht er beim Stand von 0:1 Platz für Pech, das bringt YB auch kein Glück.

Note: 2.5 Mittelfeld Armin Gigović

In der 6. Minute wird Gigović mit Rot vom Platz gestellt. Absicht kann man dem 23-Jährigen keine unterstellen, dennoch darf er so nicht in den Zweikampf einsteigen. Bereits am Wochenende wurde er vom Platz gestellt.

Gigović fliegt mit Rot vom Platz 06.11.2025

Note: 3 Mittelfeld Alan Virginius

Virginius bleibt in der ersten Halbzeit blass. In der 37. Minute hätte er die Chance, in den Abschluss zu gehen, verpasst aber den Moment für den Abschluss. Neun Pässe spielt er, nur vier kommen beim Mitspieler an. In der Pause wird er ausgewechselt.

Note: 3.5 Sturm Sergio Córdova

Córdova hat im Sturm einen schweren Stand. Holt immerhin drei Fouls heraus und zwingt Tsiftsis in der 60. Minute zum Eingreifen. Zwar ist Córdovas Kopfball nicht gefährlich, aber es ist der einzige YB-Abschluss, der aufs Tor kommt. In der 75. Minute wird er ausgewechselt.

Eingewechselte Spieler

Note: 3 Ab 46. Minute für Virginius Joël Monteiro

Monteiro kommt ins Spiel, um offensive Akzente zu setzen. Das gelingt nicht wirklich und defensiv steht Monteiro mehrmals im Schilf.

Note: – Ab 66. Minute für Sanches Dominik Pech

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 74. Minute für Fassnacht Ebrima Colley

Zu kurz für eine Benotung.

– Ab 75. Minute für Córdova Chris Bedia

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Verteidigung Ryan Andrews

Zu kurz für eine Benotung.