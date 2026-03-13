  1. Privatkunden
Nati-Star hauchdünn im Abseits Hier wird Manzambis Europa-League-Treffer aberkannt

Tobias Benz

13.3.2026

Manzambis vermeintliches Führungstor zählt nicht

Manzambis vermeintliches Führungstor zählt nicht

12.03.2026

Freiburg unterliegt Genk im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League knapp mit 0:1. Gleich zu Beginn der Partie schoss Nati-Shootingstar Johan Manzambi den Bundesligisten vermeintlich in Führung.

Redaktion blue Sport

13.03.2026, 08:10

13.03.2026, 08:15

Das ist bitter: Bereits in der 8. Minute schiesst Johan Manzambi den SC Freiburg in Genk in Führung – aber das Tor zählt aufgrund einer knappen Abseitsposition nicht. Am Ende verliert der Bundesligist auswärts mit 0:1.

Für Manzambi wäre es der zweite Europa-League-Treffer seiner Karriere gewesen. Der 20-jährige Nati-Shootingstar traf bereits in der Ligaphase gegen Nizza.

Für die Breisgauer ist nach der knappen Niederlage in Belgien aber weiterhin alles offen. Die Entscheidung um das Viertelfinal-Ticket findet am kommenden Donnerstag in Freiburg statt (ab 18.45 live auf blue Sport).

Alle Spiele, alle Tore. Stuttgart verliert zu Hause gegen Porto +++ Auch Freiburg nimmt Hypothek mit ins Rückspiel

Alle Spiele, alle ToreStuttgart verliert zu Hause gegen Porto +++ Auch Freiburg nimmt Hypothek mit ins Rückspiel

Genk – Freiburg 1:0

Genk – Freiburg 1:0

UEFA Europa League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

12.03.2026

