Manzambis vermeintliches Führungstor zählt nicht 12.03.2026

Freiburg unterliegt Genk im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League knapp mit 0:1. Gleich zu Beginn der Partie schoss Nati-Shootingstar Johan Manzambi den Bundesligisten vermeintlich in Führung.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Das ist bitter: Bereits in der 8. Minute schiesst Johan Manzambi den SC Freiburg in Genk in Führung – aber das Tor zählt aufgrund einer knappen Abseitsposition nicht. Am Ende verliert der Bundesligist auswärts mit 0:1.

Für Manzambi wäre es der zweite Europa-League-Treffer seiner Karriere gewesen. Der 20-jährige Nati-Shootingstar traf bereits in der Ligaphase gegen Nizza.

Für die Breisgauer ist nach der knappen Niederlage in Belgien aber weiterhin alles offen. Die Entscheidung um das Viertelfinal-Ticket findet am kommenden Donnerstag in Freiburg statt (ab 18.45 live auf blue Sport).