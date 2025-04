Manchester United – Lyon 5:4 n.V. UEFA Europa League // Viertelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 17.04.2025

Manchester United und Olympique Lyon bieten im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals Fussball-Spektakel pur. Die Engländer drehen die Partie im Old Trafford in der Verlängerung und ziehen dank Toren in der 120. und 121. Minute ins Halbfinale ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manchester United und Olympique Lyon liefern sich im Europa-League-Viertelfinal ein episches Duell, das erst in der Verlängerung entschieden wird.

Die Red Devils drehen die Partie mit Toren in der 120. und 121. Minute und ziehen nach einem 2:4-Rückstand doch noch in den Halbfinal ein.

Schiedsrichter Sandro Schärer steht ebenfalls im Fokus: Seine zweite Gelbe Karte gegen Lyons Tolisso ist umstritten.

Als der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer am späten Donnerstagabend im Old Trafford die Verlängerung anpfeift, ahnt kaum einer der 80'000 Zuschauer im altehrwürdigen «Theatre of Dreams», was für ein historisches Spektakel sich in den kommenden Minuten auf dem Rasen abzeichnen soll.

Tatsächlich ist die Stimmung nach Ablauf der regulären Spielzeit gedrückt, gab das Team von Ruben Amorim das sicher geglaubte Halbfinal-Ticket nach einer 2:0-Führung doch noch einmal aus der Hand. Und es soll noch schlimmer kommen: In der 105. Minute sind es die Gäste aus Frankreich, die in Unterzahl tatsächlich auch noch den Führungstreffer zum 2:3 erzielen.

Den letzten Funken Hoffnung raubt den Anhängern der Red Devils dann ausgerechnet Schiedsrichter Schärer. In der 110. Minute zeigt er auf den Punkt, Lyon-Stürmer Lacazette verwertet. 2:4. Der Viertelfinal ist gelaufen.

Denkste.

Per VAR-Penalty (114. Minute) bringt United-Captain Bruno Fernandes den schwarz-roten Glauben zurück ins Theater der Träume. Ein Ruck geht durch die Ränge. Und die Energie scheint sich auf den Platz zu übertragen. Geht da noch was?

Ja, da geht noch was. Denn kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse. Die Stadionuhr zeigt die 120. Minute, als Uniteds Mittelfeld-Juwel Kobbie Mainoo seinen Gegenspieler im Strafraum stehen lässt und die Kugel präzise an Lyon-Keeper Perri vorbei ins Gehäuse zirkelt. 4:4. Was für ein Fussballspiel!

Und noch hat Schärer die Pfeife nicht im Mund. Zum Glück, denn kaum haben sich die 80'000 im Old Trafford wieder einigermassen beruhigt, bricht erneut das Chaos los.

Ausgerechnet Abwehrspieler Harry Maguire, der mit seinen zahlreichen Patzern über die Jahre symbolisch für Uniteds Misserfolge steht, entwaffnet seine Kritiker in einem Moment für die Geschichtsbücher. Mit eiskalter Stirn wuchtet er die entscheidende Casemiro-Flanke ins weite Eck und öffnet irgendwo über dem Old Trafford das Tor zum Fussball-Himmel.

5:4. United steht im Halbfinale. Jetzt gibt es kein Halten mehr.

Chaotische Szenen im Old Trafford nach Harry Maguires Siegtreffer in der 121. Minute. KEYSTONE

Ein Schweizer gibt den Ton an

Aus neutraler Sicht bleibt ein kleiner Makel. So werden die Gäste aus Lyon kurz vor Ende der regulären Spielzeit beim Stand von 2:2 auf zehn Mann reduziert. Die zweite gelbe Karte gegen Corentin Tolisso sorgt im Nachgang für etwas Kritik an einer sonst äusserst beeindruckenden und bemerkenswert reifen Leistung von Schiedsrichter Sandro Schärer.

«Eine sehr strenge Gelbe Karte», argumentiert Daniel Gygax im Studio bei blue Sport. Expertenkollege Markus Neumayr sieht das ähnlich, nimmt Schärer aber in Schutz: «Eine sehr heftige Karte für Lyon, weil es die Dynamik komplett gebrochen hat, aber definitiv kein Fehlentscheid.»

«Eine sehr heftige Karte für Lyon, aber kein Fehlentscheid» die blue Sport Experten Daniel Gygax und Markus Neumayr analyisieren die Leistung des Schweizer Schiedsrichters Sandro Schärer bei der verrückten Partie zwischen Manchester United und Olympique Lyon. 17.04.2025

Die Tolisso-Szene ausgenommen erntet der Schweizer Unparteiische nur Lob. «Er war sehr präsent und immer Herr der Lage», so Neumayr – und weiter: «Kompliment, wenn er so weiter macht, wird er vielleicht irgendwann mal ein Champions-League-Finale pfeifen. Das ist toll, dass wir in der Schweiz so ein Schiedsrichter-Gespann haben.»

