Portos Fernandes düpiert seinen eigenen Goalie 09.04.2026

Wilde Szenen in der Europa- und Conference League. In Portugal düpiert ein Verteidiger seinen Torwart aus 40 Meter, in Deutschland regnet es Traumtore und in England WC-Papier.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Porto sorgt ein Gaga-Eigentor für Schlagzeilen, bevor der Unglücksrabe kurz später auch noch verletzt ausgewechselt wird.

Derweil regnet es in Mainz und Freiburg Traumtore.

Zwischen Crystal Palace und Fiorentina verzögert WC-Papier den Anpfiff. Mehr anzeigen

Porto-Verteidiger düpiert seinen Goalie

Was ist das denn? Portos Martim Fernandes will in der Partie gegen Nottingham das Spiel beruhigen und den Ball aus etwa 40 Metern zu seinem Torhüter Diogo Costa zurückspielen. Doch das Zuspiel misslingt komplett und kullert an Costa vorbei ins eigene Tor. Die Engländer bejubeln den Ausgleich.

Besonders bitter: Nur wenige Minuten nach dem Eigentor muss Fernandes verletzt ausgewechselt werden. Ein Tag zum Vergessen für den 20-jährigen Portugiesen. Besonders bitter: Das Spiel endet 1:1.

Portos Fernandes düpiert seinen eigenen Goalie 09.04.2026

Mainz-Tore verzücken Urs Fischer

Was für ein Abend für Mainz 05 und Trainer Urs Fischer. Der Bundesliga-Klub gewinnt gegen Celta Vigo 2:0 und erzielt dabei zwei sehenswerte Tore. Erst schlenzt Sano traumhaft ins Lattenkreuz, dann findet eine perfekte Ecke den Fuss von Posch, der mit einer Direktabnahme verwandelt.

Kaishu Sano schiesst Mainz sehenswert in Führung 09.04.2026

Posch erhöht per Volley 09.04.2026

Manzambi-Show bleibt (fast) unbelohnt

Tolle Vorstellung von Johan Manzambi bei Freiburgs 3:0-Sieg gegen Celta Vigo. Der Schweizer ist der Aktivposten bei den Deutschen und bringt viel Zug nach vorne. Das erste Tor von Grifo bereitet er vor. Einen eigenen Treffer verpasst er nur, weil er an den Pfosten schiesst.

Grifo schiesst Freiburg traumhaft in Führung 09.04.2026

Manzambi trifft den Pfosten 09.04.2026

WC-Papier sorgt für Wirbel

Der Anpfiff zur zweiten Halbzeit zwischen Crystal Palace und Fiorentina verzögert sich um einige Minuten. Der Grund: WC-Papier! Denn die Palace-Fans werfen viel davon auf das Tor von Fiorentina-Goalie David de Gea. Der Spanier hilft dann auch mit, das Chaos aufzuräumen. Palace gewinnt die Partie am Ende mit 3:0.