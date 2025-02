Der Turnierbaum der Europa League. uefa.com

Am Freitagmittag wurden in Nyon die Achtelfinals der Europa League ausgelost. Unter anderem kommt es zum Duell zwischen Ajax Amsterdam und Eintracht Frankfurt.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Die Achtelfinal-Paarungen Bodø/Glimt – Olympiakos

Fenerbahce – Rangers

Ajax Amsterdam – Eintracht Frankfurt

Steaua Bukarest – Olympique Lyon

Alkmaar – Tottenham

Real Sociedad – Manchester United

Lazio Rom – Viktoria Pilzen

AS Roma – Athletic Bilbao Mehr anzeigen

Die Hinspiele werden am 6. März ausgetragen, die Rückspiele folgen am 13. März. Es war die letzte Auslosung in dieser Europa-League-Saison. Im neuen Format wird ein Turnierbaum erstellt, der den Weg zum Final vorgibt.

Videos aus dem Ressort

Ajax – Union Saint–Gilloise 1:2 n.V. UEFA Europa League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 20.02.2025