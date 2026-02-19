  1. Privatkunden
Europa League Kwadwo Duah trifft und fast alle Schweizer gewinnen

SDA

19.2.2026 - 23:04

Kwadwo Duah (rechts) jubelt mit Deroy Duarte über sein 1:0.
Kwadwo Duah (rechts) jubelt mit Deroy Duarte über sein 1:0.
Bild: Keystone

Kwadwo Duah erzielt den einzigen Schweizer Treffer in den Hinspielen der Europa-League-Sechzehntelfinals.

Keystone-SDA

19.02.2026, 23:04

19.02.2026, 23:11

Der sechsfache Nationalspieler traf beim 2:1 von Ludogorez Rasgrad daheim gegen Ferencvaros Budapest in der 24. Minute zum 1:0.

Für Duah war es der erste Europacup-Treffer in dieser Saison. In der Ligaphase gehörte der Stürmer nicht zum Aufgebot des bulgarischen Serienmeisters. Bei Ferencvaros fehlt der Schweizer Verteidiger Stefan Gartenmann seit mehreren Monaten verletzt.

Auf gutem Weg in die Achtelfinals sind die weiteren Schweizer, die im Einsatz standen. Dan Ndoye, der eine halbe Stunde vor Schluss ins Spiel kam, feierte mit Nottingham einen 3:0-Auswärtssieg gegen Fenerbahce Istanbul. Remo Freuler und Simon Sohm gewannen mit Bologna bei den Norwegern von Brann Bergen 1:0. Luca Jaquez kam beim 4:1-Sieg von Stuttgart bei Celtic Glasgow in der Schlussviertelstunde zum Einsatz.

