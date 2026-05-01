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Nati-Star verzückt blue Sport Experten Lang traut Manzambi Mega-Transfer zu: «Sehe ihn bei Juve oder Inter»

Tobias Benz

1.5.2026

«Ein ganz heisses Eisen auf dem Transfermarkt» – Gygax und Lang trauen Manzbami grossen Schritt zu

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30.04.2026

Johan Manzambi wirbelt in der aktuellen Saison mit dem SC Freiburg Bundesliga und Europa League auf. Beim 19-jährigen Nati-Star geraten auch die blue Sport Experten Daniel Gygax und Michael Lang ins Schwärmen.

Tobias Benz

01.05.2026, 07:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Johan Manzambi spielt beim SC Freiburg in dieser Saison gross auf.
  • Im Europa-League-Studio bei blue Sport geraten die Experten Daniel Gygax und Michael Lang beim Schweizer Nati-Star ins Schwärmen.
  • Gygax bezeichnet den 20-Jährigen als einen der «spannendsten Schweizer Spieler überhaupt».
  • Lang pflichtet bei und riecht einen grossen Transfer: «Ich sehe ihn bei Juve oder Inter.»
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«Für mich ist er einer der spannendsten Schweizer Spieler überhaupt», startet Gygax i Studio bei blue Sport die Lobeshymnen. «Er ist überall auf dem Platz zu finden. Und der Freiburg-Trainer lässt ihn auch machen. Der Output, der dabei rauskommt, ist wahnsinnig.»

Bei so vielen Facetten überrasche es nicht, dass Manzambi «ein ganz heisses Eisen auf dem Transfermarkt» sei, so Gygax weiter. Experten-Kollege Michael Lang pflichtet bei: «Ich sehe ihn irgendwo bei Juve oder bei Inter – oder vielleicht der deutsche Weg bei Dortmund oder bei den Bayern.»

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«Selbstbewusst, aber gleichzeitig bodenständig»

Manzambis Qualitäten seien sehr wertvoll, weil er sie überall auf dem Platz einbringen könne. «Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so viel kann», staunt Lang – und zählt auf: «Er kann grätschen, er ist technisch unfassbar gut, er schiesst Tore, er ist sehr spielintelligent. Und was oft vergessen geht: Er ist richtig klar im Kopf. Er ist jung und weiss genau, was er will. Er ist selbstbewusst, aber gleichzeitig bodenständig genug, dass er auch an sich arbeitet.»

Auch an der Weltmeisterschaft trauen die blue Experten dem 19-jährigen Schweizer einiges zu. «Für mich kann er bei der WM im Schweizer Team ein entscheidender Faktor sein», stellt Lang klar. «Vielleicht startet er als Ergänzungsspieler ins Turnier und wird nachher Stammspieler, mit dieser Flexibilität, die er bringt.»

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23.09.2025

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UEFA Europa League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

30.04.2026

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