Irres Tor im Video Lauper schiesst YB mit Hammer-Volley zum 2:2-Ausgleich

Syl Battistuzzi

29.1.2026

Irres Volley-Tor von Lauper

Irres Volley-Tor von Lauper

29.01.2026

Mit einem Traumtor schiesst Sandro Lauper die Young Boys gegen Stuttgart das 2:2. Edimilson Fernandes spielt den Ball bei einer Ecke mit viel Gefühl an die Strafraumgrenze, wo Lauper völlig frei steht, volles Risiko geht und den Ball direkt per Volley oben rechts einschweisst. 

Syl Battistuzzi

29.01.2026, 22:29

29.01.2026, 22:31

Tordifferenz ausschlagsgebend. Ticket für die K.o.-Phase spät aus der Hand gegeben – YB unterliegt Stuttgart

Tordifferenz ausschlagsgebendTicket für die K.o.-Phase spät aus der Hand gegeben – YB unterliegt Stuttgart

