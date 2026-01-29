Mit einem Traumtor schiesst Sandro Lauper die Young Boys gegen Stuttgart das 2:2. Edimilson Fernandes spielt den Ball bei einer Ecke mit viel Gefühl an die Strafraumgrenze, wo Lauper völlig frei steht, volles Risiko geht und den Ball direkt per Volley oben rechts einschweisst.
- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Fussball-Videos
- Olympia 2026
- Ski
- Hockey
- Tennis
- Motorsport
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
- Entertainment
- Musik & Festivals
- Lässer
- On the Rocks
- L.A. Calling
- Podcasts
- TV-Programm
- Im Kino
- blue Zoom
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache