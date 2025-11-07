  1. Privatkunden
Zwei Platzverweise in Folge Lauper über YB-Rotsünder Gigovic: «Er wird daraus lernen»

Luca Betschart

7.11.2025

Lauper: «Wir haben den Faden verloren»

Lauper: «Wir haben den Faden verloren»

06.11.2025

Armin Gigovic erweist den Young Boys mit zwei Roten Karten in den letzten beiden Spielen einen Bärendienst. Von Trainer Gerardo Seoane und Mitspieler Sandro Lauper gibt es nach dem Spiel in Thessaloniki aufmunternde Worte.

Luca Betschart

07.11.2025, 12:04

07.11.2025, 12:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Young Boys verlieren das Europa-League-Auswärtsspiel bei PAOK gleich mit 0:4 und bleiben nach vier Partien auf sechs Punkten sitzen.
  • Wie schon gegen den FC Basel am Sonntag fliegt Armin Gigovic auch in Griechenland vom Platz – diesmal aber schon nach dreieinhalb gespielten Minuten.
  • Sandro Lauper nimmt seinen Teamkollegen in Schutz, sagt aber auch: «Er könnte in den ersten fünf Minuten cleverer agieren und muss im 50:50-Zweikampf nicht durchziehen.»
Mehr anzeigen

Gerade einmal dreieinhalb Minuten sind in der Europa-League-Partie zwischen PAOK und YB gespielt, da muss Trainer Gerardo Seoane seinen Matchplan bereits wieder über den Haufen werfen. Denn Armin Gigovic kommt in einem Zweikampf zu spät, trifft seinen Gegenspieler mit offener Sohle und fliegt nach Eingriff des VAR vom Platz. Schon wieder!

Erst am vergangenen Sonntag in der Partie gegen den FC Basel muss Gigovic vorzeitig unter die Dusche, als er sich in der 48. Minute nach einem Foul an Xherdan Shaqiri die Gelb-Rote Karte abholt. Während seine Teamkollegen die Unterzahl gegen den Schweizer Meister noch kompensieren können und ein 0:0-Remis holen, geht die Sache in Griechenland schief. 

Video-Highlights. YB fällt bei PAOK nach frühem Platzverweis auseinander

Video-HighlightsYB fällt bei PAOK nach frühem Platzverweis auseinander

Seoane: «Das ging sehr unglücklich»

Gleich mit 0:4 müssen sich die Berner nach dem frühen Platzverweis geschlagen geben. «Wir haben jetzt drei Halbzeiten hintereinander mit einem Mann weniger gespielt. Auf internationalem Niveau ist das noch einmal ein Stück schwieriger», sagt Sandro Lauper und fügt an: «Ich will Gigo in Schutz nehmen. Gegen Basel rutscht er aus und bekommt die zweite Gelbe, das war sicher keine Absicht. Auch heute will er in den Zweikampf und kassiert eine klassische VAR-Rote-Karte im Nachhinein.»

Und doch hätte sich Gigovic besser anstellen können. «Man kann sagen, dass er in den ersten fünf Minuten cleverer agieren könnte und im 50:50-Zweikampf nicht durchziehen muss», sagt Lauper. «Er ist noch jung und ein sehr guter Fussballer. Er ist enorm wichtig für uns», glaubt der Routinier.

Nur drei Berner genügend. Hier sind die YB-Noten zur 0:4-Klatsche in Thessaloniki

Nur drei Berner genügendHier sind die YB-Noten zur 0:4-Klatsche in Thessaloniki

Gerardo Seoane sagt auf den frühen Platzverweis angesprochen: «Es ist natürlich ärgerlich. Schlussendlich wurde diese Hypothek über 90 Minuten zu gross.» Doch auch der YB-Trainer stellt sich vor seinen Schützling: «Jeder Spieler, der vom Platz muss wegen einer Roten Karte, ist enttäuscht und kämpft danach mit den Emotionen. Aber in beiden Situationen, sowohl am Sonntag wie auch am Donnerstag, ging das sehr unglücklich.»

Seoane: «Das ist sehr ärgerlich»

Seoane: «Das ist sehr ärgerlich»

06.11.2025

Mehr zur Partie

Fassnacht: «Wir haben uns das Leben einmal mehr selber schwer gemacht»

Fassnacht: «Wir haben uns das Leben einmal mehr selber schwer gemacht»

06.11.2025

PAOK – Young Boys 4:0

PAOK – Young Boys 4:0

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

Tabelle