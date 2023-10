Molde – Leverkusen 1:2 Europa League, 2. Spieltag, Saison 23/24 05.10.2023

Granit Xhaka eilt mit Bayer Leverkusen auch in der Europa League von Sieg zu Sieg. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewinnt bei Molde 2:1. Auch Liverpool hält sich schadlos.

Mit Xhaka, aber ohne mehrere offensive Stammkräfte in der Anfangsformation errang Leverkusen an der norwegischen Westküste im Schongang den achten Sieg im neunten Match. Jeremie Frimpong und der in die Startelf gerückte Engländer Nathan Tella sorgten mit ihren Treffern bereits in den ersten 18 Minuten für vermeintlich klare Verhältnisse zugunsten des Bundesliga-Herausforderers von Bayern München, der zuvor einzig beim 2:2 bei Bayern München nicht mehr als zwei Tore erzielt hat. Trotzdem mussten die Leverkusener in den Schlussminuten noch um den Sieg zittern.

Gravenberch und Jota treffen für Liverpool

Auch Liverpool ist im zweithöchsten europäischen Wettbewerb noch makellos. Wie schon beim 3:1-Auftaktsieg in Linz nach Pausenrückstand erledigte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ihre Pflicht beim 2:0 zuhause gegen Union Saint-Gilloise nach Anlaufzeit. Ryan Gravenberch verwertete kurz vor dem Pausenpfiff einen Abpraller zur Führung, Diogo Jota erhöhte in der Nachspielzeit.

Liverpool – Union Saint-Gilloise 2:0 Europa League, 2. Spieltag, Saison 23/24 05.10.2023

Cameron Puertas spielte bei den Belgiern von Saint-Gilloise durch, blieb aber wie die weiteren mit ihren Klubs in der Europa League engagierten Schweizer ohne entscheidende Offensiv-Akzente. Toulouse errang mit Captain Vincent Sierro beim 1:0 gegen den Linzer ASK wie Gregory Wüthrich beim 1:0 von Sturm Graz bei Rakow in Polen den ersten Sieg.

Fabian Rieder kam beim 0:1 von Rennes bei Villarreal vier Tage nach seinem Startelf-Debüt in der Meisterschaft nicht zum Einsatz, Steven Zuber fehlte beim 1:1 von AEK Athen zuhause gegen Ajax Amsterdam verletzungsbedingt.

Sheriff Tiraspol, der nächste Gegner von Servette in der Gruppe G, kassierte auswärts bei Slavia Prag eine Packung. Der moldawische Meister unterlag nach zwei Gegentoren in den ersten sieben Minuten mit 0:6.

Marseille – Brighton 2:2 Europa League, 2. Spieltag, Saison 23/24 05.10.2023

Freiburg – West Ham 1:2 Europa League, 2. Spieltag, Saison 23/24 05.10.2023

Sporting CP – Atalanta 1:2 Europa League, 2. Spieltag, Saison 23/24 05.10.2023

Villarreal – Rennes 1:0 Europa League, 2. Spieltag, Saison 23/24 05.10.2023

