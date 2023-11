Der FC Liverpool muss am 4. Spieltag der Europa League bei Toulouse eine überraschende Pleite einstecken, Slavia Prag bodigt die AS Roma und Bayer Leverkusen siegt tief in der Nachspielzeit – die Highlights im Video.

Gruppe E: Toulouse schafft die Überraschung gegen Liverpool

Grosser Jubel bei Vincent Sierro. Der ehemalige Spieler der Young Boys, der im jungen Ensemble des FC Toulouse inzwischen die Captainbinde trägt, feierte unter anderem dank seiner Flankenvorlage zum 2:0 gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen FC Liverpool einen 3:2-Heimsieg. Mit dem überraschenden Erfolg festigten die Südfranzosen den 2. Platz und verhinderten, dass sich der englische Champions-League-Sieger von 2019 drei Runden vor Abschluss der Gruppenphase für die K.o.-Phase qualifizierte.

Toulouse – Liverpool 3:2 Gruppenphase Europa League, 4. Spieltag 09.11.2023

Gruppe H: Leverkusen besiegt Qarabag dank Penaltytor in der Nachspielzeit

Granit Xhaka hat die Qualifikation mit Bayer Leverkusen bereits eingetütet. Der formstarke Leader der Bundesliga fuhr in Baku gegen Karabach Agdam dank eines verwandelten Handspenaltys von Victor Boniface in der 94. Minute den vierten Sieg im vierten Spiel ein und benötigt damit nur noch einen Punkt, um als Gruppensieger den direkten Vorstoss in die Achtelfinals klarzumachen.

Qarabag – Leverkusen 0:1 Gruppenphase Europa League, 4. Spieltag 09.11.2023

Gruppe F: Rieder markiert sein erstes Tor für Rennes

Fabian Rieder erzielt in der Europa League im zehnten Pflichtspiel für Stade Rennes seinen ersten Treffer. Rieder markierte beim 3:1-Heimsieg gegen Panathinaikos Athen in der 4. Runde der Europa League den Führungstreffer für sein Team. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der die Young Boys nach der erfolgreichen Champions-League-Qualifikation Richtung Frankreich verlassen hat, trat in der 9. Minute einen vermeintlich harmlosen, ungenügend platzierten Freistoss, der dem gegnerischen Goalie durch Arme und Beine flutschte.

Den Sieg, mit dem sich Rennes in einer sehr gute Ausgangslage für den Einzug in die K.o.-Phase brachte, stellten die Joker Ibrahim Salah und Ludovic Blas mit einem Doppelschlag kurz nach Rieders Auswechslung in der 62. Minute sicher.

Fabian Rieder mit seinem ersten Tor für Rennes Fabian Rieder gelingt im Europaleague-Spiel gegen Panathinaikos sein erster Treffer für Rennes. Bei diesem Freistoss sieht der gegnerische Torhüter aber gar nicht gut aus. 09.11.2023

Gruppe G: Slavia Prag bodigt die AS Roma

Slavia Prag – Roma 2:0 Gruppenphase Europa League, 4. Spieltag 09.11.2023

Gruppe B: Ajax unterliegt Brighton