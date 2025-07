Harter Kampf, aber kein Sieger zwischen Lugano und Skopje in Thun Keystone

Lugano muss sich im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde für die Europa League gegen CFR Cluj mit einem 0:0 begnügen. Um im Rennen zu bleiben, braucht man in in Rumänien eine Leistungssteigerung.

Es hätte für Lugano im Berner Oberländer Exil auch noch ärger kommen können. Erst acht Minuten waren in Thun gespielt, als Verteidiger Ayman El Wafi einen Foulpenalty verschuldete. Karlo Muhar setzte diesen aber an den Pfosten.

In der Folge entwickelte sich eine Partie ohne grosse Höhepunkte. Lugano hatte zwar mehrheitlich den Ball, wusste damit aber wenig Gescheites anzufangen. So war das torlose Unentschieden am Ende ein logisches Resultat.

Sollten sich die Tessiner in einer Woche in Cluj durchsetzen, würden sie in der dritten Qualifikationsrunde auf den Sieger der Partie zwischen Levski Sofia und Braga aus Portugal treffen, ansonsten geht es in der Qualifikation für die drittklassige Conference League weiter.

Telegramm:

Lugano – CFR Cluj 0:0

Thun. – SR England (ENG).

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, El Wafi (58. Mahmoud); Grgic (75. Cimignani); Steffen, Bislimi (82. Doumbia), Dos Santos (58. Bottani), Alioski; Koutsias (75. Behrens).

Bemerkungen: 12. Muhar (Cluj) schiesst Foulpenalty an den Pfosten.

