Urs Fischer und Silvan Widmer verpassen mit Mainz den erstmaligen Vorstoss in die Halbfinals der Conference League. Auch für Dereck Kutesa bedeuten die Viertelfinals mit AEK Athen Endstation.
Mainz verlor das Rückspiel bei Racing Strasbourg 0:4 und gab so das 2:0 aus dem Hinspiel aus der Hand. Bereits zur Halbzeit hatte Strasbourg die Zweitore-Hypothek wettgemacht. Am entscheidenden dritten Gegentreffer in der 69. Minute trug der im Anschluss ausgewechselte Silvan Widmer eine Mitschuld.
Für Mainz wäre es der erste Europacup-Halbfinal der Vereinshistorie gewesen. Die Enttäuschung über die verpasste Chance dürfte sich dennoch im Rahmen halten, immerhin hat Trainer Urs Fischer die nach 13 Bundesliga-Runden abgeschlagen am Tabellenende gestandene Mannschaft seit seiner Ankunft ins gesicherte Mittelfeld geführt.
Auch Kutesa raus
Auch für Dereck Kutesa ist das Europacup-Abenteuer mit AEK Athen nach den Viertelfinals vorbei. Der 3:1-Heimsieg und Kutesas Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:0 in der 51. Minute reichten im Rückspiel gegen Rayo Vallecano nicht ganz, um das 0:3 aus dem Hinspiel auszumerzen.