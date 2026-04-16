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Bitteres Europacup-Aus für Mainz Fischer und Widmer kommen in Strassburg unter die Räder

SDA

16.4.2026 - 23:05

Strassbourg – Mainz 4:0

Strassbourg – Mainz 4:0

UEFA Conference League | Viertelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

16.04.2026

Urs Fischer und Silvan Widmer verpassen mit Mainz den erstmaligen Vorstoss in die Halbfinals der Conference League. Auch für Dereck Kutesa bedeuten die Viertelfinals mit AEK Athen Endstation.

Keystone-SDA

16.04.2026, 23:05

16.04.2026, 23:14

Mainz verlor das Rückspiel bei Racing Strasbourg 0:4 und gab so das 2:0 aus dem Hinspiel aus der Hand. Bereits zur Halbzeit hatte Strasbourg die Zweitore-Hypothek wettgemacht. Am entscheidenden dritten Gegentreffer in der 69. Minute trug der im Anschluss ausgewechselte Silvan Widmer eine Mitschuld.

Für Mainz wäre es der erste Europacup-Halbfinal der Vereinshistorie gewesen. Die Enttäuschung über die verpasste Chance dürfte sich dennoch im Rahmen halten, immerhin hat Trainer Urs Fischer die nach 13 Bundesliga-Runden abgeschlagen am Tabellenende gestandene Mannschaft seit seiner Ankunft ins gesicherte Mittelfeld geführt.

Auch Kutesa raus

Auch für Dereck Kutesa ist das Europacup-Abenteuer mit AEK Athen nach den Viertelfinals vorbei. Der 3:1-Heimsieg und Kutesas Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:0 in der 51. Minute reichten im Rückspiel gegen Rayo Vallecano nicht ganz, um das 0:3 aus dem Hinspiel auszumerzen.

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