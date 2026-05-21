Manzambi: «Ich bin traurig und enttäuscht» 20.05.2026

Nach der 0:3-Pleite im Europa-League-Final zeigt sich Johan Manzambi enttäuscht, ist aber trotzdem stolz auf die Saison der Freiburger. Und im Studio von blue Sport gibt's trotz Niederlage viel Lob für den Schweizer.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der SC Freiburg verliert den Final der Europa League gegen Aston Villa mit 0:3.

Johan Manzambi zeigt sich nach dem Spiel enttäuscht, spricht aber von einer verdienten Niederlage.

Trotzdem ist der 20-jährige Schweizer stolz auf die Europacup-Saison des SC Freiburg. Mehr anzeigen

So hat sich der SC Freiburg sein erstes europäisches Finale nicht vorgestellt. Mit 0:3 verlieren die Breisgauer das Endspiel gegen Aston Villa und kehren mit leeren Händen aus Istanbul zurück.

Der Schweizer Shootingstar Johan Manzambi spielt durch und hadert nach der Partie im Interview: «Ich bin traurig und enttäuscht. Wir hätten es besser machen können.» Für den 20-Jährigen ist klar: «Wenn wir ehrlich sind, waren sie heute einfach besser als wir. Das 3:0 ist deutlich.»

Freiburg – Aston Villa 0:3 UEFA Europa League | Endspiel | Saison 25/26 20.05.2026

Stolz ist der Schweizer dennoch auf die Europacup-Saison der Freiburger: «Niemand hat gedacht, dass wir so weit kommen. Ich bin stolz auf unsere Mannschaft und den ganzen Verein. Ich hoffe, dass auch die Fans trotzdem stolz auf uns sind.»

Manzambi reiht sich neben grossen Schweizer Namen ein, die schon ein Endspiel auf europäischer Bühne gespielt haben. «Ich hoffe, dass ich mein nächstes Finale gewinnen kann», so der Genfer.

«Der beste Freiburger»

Im Studio von blue Sport gibt's trotz der Pleite viel Lob für Manzambi. Experte Michael Lang sagt: «Er war für mich der auffälligste Freiburger. Extrem bemüht, der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel.» Und auch U21-Nati-Coach Alex Frei bestätigt: «Er hatte immer wieder Aktionen drin, wo man sein Potenzial gesehen hat. Für mich war er auch klar der beste Freiburger.»

Experten im Studio loben Manzambi trotz Final-Pleite 20.05.2026

Lange Zeit zur Erholung bleibt für den Youngster nicht. Das nächste Highlight steht nämlich schon an: Mit der Schweizer Nati reist er an die WM in den USA, Kanada und Mexiko.