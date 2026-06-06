Manzambi antwortet Senderos: «Das macht mich glücklich» 01.06.2026

Philippe Senderos und Johan Manzambi machten einst ein gemeinsames Foto. So weit, so unspektakulär. Manzambi war damals allerdings noch ein kleiner Knirps. Jetzt holt sich der Freiburg-Profi auch gerne Ratschläge beim früheren Arsenal-Verteidiger.

Es war auf einem Parkplatz in Genf, Mitte der 2000er-Jahre. Philippe Senderos, damals Verteidiger bei Arsenal London, trägt einen Jungen auf dem Arm. Damals weiss er noch nicht, dass der Knirps eines Tages selbst eine grosse Karriere lancieren wird – es ist Johan Manzambi.

Philippe Senderos mit Johan Manzambi. zVg

«Dieses Bild entstand auf dem Parkplatz der Servette-Akademie, wo ich zu Besuch war. Ich denke, seine Mutter hat das Foto gemacht – und vor einigen Jahren hat er es mir dann zugeschickt», sagte Senderos im November 2025, als ihn blue Sport auf das legendäre Foto ansprach. «Johan ist ein super Junge, mit einem super Charakter.»

Ständig in Kontakt

Senderos war Sportchef bei Servette, als Manzambi vor einigen Jahren in die Akademie der Genfer kam. «Ich bin sehr stolz, wenn ich dir beim Spielen zusehe. Alles Gute, ich stehe immer hinter dir», richtet sich Senderos mit direkten Worten an den 20-Jährigen.

Bei einem Besuch von blue Sport in Freiburg antwortet Manzambi: «Sowas zu hören macht mich natürlich glücklich. Er hat meine Entwicklung gesehen, als ich bei Servette war. Ich hoffe sehr, dass ich so weitermachen kann.» Sie hätten eine gute Beziehung und immer wieder Kontakt. «Er will, dass ich noch besser werde. Ich kann ihm immer schreiben und er hilft mir, mich zu verbessern. Das macht mich sehr glücklich.»