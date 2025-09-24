Johan Manzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen» 24.09.2025

Der FC Basel trifft am ersten Spieltag der Europa League auf Freiburg. Mit Johan Manzambi spielt auch ein Schweizer Nati-Spieler beim FCB-Gegner. blue Sport hat den 19-jährigen Senkrechtstarter besucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der ersten Runde der Europa League trifft der FC Basel auswärts auf den SC Freiburg.

Beim FCB-Gegner ist ein Spieler aus Schweizer Sicht besonders interessant: Der 19-jährige Nati-Spieler Johan Manzambi.

blue Sport hat den Youngster getroffen und mit ihm über seine Karriere, seine Familie und die Schweizer Fussball-Legende Xherdan Shaqiri gesprochen. Mehr anzeigen

In der Europa League kommt es zum internationalen Derby zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel. Die Städte liegen weniger als eine Autostunde voneinander entfernt, getrennt aber durch die deutsch-schweizerische Grenze.

Am heutigen Mittwoch ist Basel im Freiburger Europa-Park-Stadion zu Gast und trifft dort auch auf einen Schweizer Senkrechtstarter: Johan Manzambi. Der 19-Jährige hat sich in diesem Jahr in Freiburg einen Stammplatz erobert und wurde sogar von Murat Yakin für die Nationalmannschaft aufgeboten. blue Sport hat den Mittelfeldspieler in Freiburg getroffen.

Wie populär Manzambi in Deutschland mittlerweile ist, zeigt sich direkt nach dem öffentlichen Training, wo der Youngster bei den Fans ein beliebtes Motiv für Selfies ist und unzählige Autogramme gibt. Die Freiburg-Anhänger schwärmen vom Schweizer und ziehen sogar Vergleiche zu Paul Pogba, die Mitspieler bezeichnen ihn als unbekümmert, selbstbewusst und bodenständig. Sie trauen dem gebürtigen Genfer eine grosse Karriere zu.

«Shaqiri ist in der Schweiz eine Legende»

In Genf, da hat die Fussball-Karriere von Johan Manzambi einst begonnen. Anfangs wollte er noch ins Tor, doch sein Vater und sein Bruder hatten etwas dagegen, weil er schlicht zu viel Talent als Feldspieler hatte. Als Johan in der U18 von Servette spielte, folgte der Wechsel in die Jugend des SC Freiburg. In Genf hätten sie sein Talent zwar erkannt, hatten aber zu wenig Geduld: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen. Ich hatte eine Phase, in der das ein wenig schwer war für mich.» Seine Familie sei ebenfalls überzeugt gewesen, dass der Schritt nach Freiburg der richtige sei.

Und tatsächlich entwickelt sich Manzambi in Freiburg prächtig, der grosse Durchbruch gelingt ihm im April 2025, als er gegen Gladbach spät das Siegtor erzielt: «Der wichtigste Moment in meiner Karriere», sagt Manzambi dazu. Seit er dieses Tor gemacht habe, sei er für die Fans ein bisschen wichtiger.

Manzambi erobert sich in der Folge einen Stammplatz und überzeugt im Saisonendspurt so sehr, dass er im Sommer sogar von Murat Yakin für die USA-Reise aufgeboten wird. Auch dort glänzt der Romand und erzielt in seinem ersten Nati-Spiel von Beginn an ein Tor und bereitet ein weiteres vor.

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang» 23.09.2025

In der laufenden Bundesliga-Saison war Manzambi bisher unverzichtbar und steht jetzt vor einem doppelten Debüt. Gegen Basel spielt er einerseits zum ersten Mal gegen eine Schweizer Profi-Mannschaft und andererseits zum ersten Mal im Europacup.

Dass es ausgerechnet gegen Basel geht, ist für den Teenager etwas Besonderes: «Als ich ein Kind war, wollte ich gerne mit Shaqiri spielen. Er ist in der Schweiz eine Legende. Es ist schön, dass ich jetzt gegen ihn spielen kann.»

Auf welcher Position Manzambi zum Einsatz kommt, ist offen. Er ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und erklärt: «Ich fühle mich auf der 8 am wohlsten, aber in Freiburg spielen wir ohne 8. Deshalb kommt es für mich nicht darauf an, ob auf der 6 oder auf der 10. Wenn ich spiele, bin ich einfach glücklich.»

