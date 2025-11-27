Kevin Mbabu und Midtjylland verlieren in Rom, bleiben aber in der Spitzengruppe der Europa League Keystone

Nach fünf Runden der Ligaphase steht in der Europa League ein Trio an der Tabellenspitze, darunter der FC Midtjylland mit dem Schweizer Kevin Mbabu.

Keystone-SDA SDA

Die bislang makellosen Dänen unterlagen mit Mbabu in der Startelf zwar der AS Roma mit 1:2. Doch auch nach dem ersten Punktverlust der laufenden Kampagne steht Midtjylland gemeinsam mit Lyon (6:0 gegen Maccabi Tel Aviv) und YB-Bezwinger Aston Villa an der Tabellenspitze.

Der Freiburger Dauerbrenner Johan Manzambi erhielt beim torlosen Unentschieden des Bundesligisten gegen Viktoria Pilsen eine Verschnaufpause und kam erst ab der 69. Minute zum Einsatz. Die Breisgauer sind mit einem Punkt Rückstand direkt hinter dem Spitzentrio klassiert.

Ebenfalls zu Teileinsätzen kamen Dan Ndoye und Luca Jaquez. Der Flügelspieler von Nottingham Forest blieb beim 3:0-Sieg gegen Malmö aber ebenso ohne Torbeteiligung wie der Verteidiger von Stuttgart beim 4:0-Erfolg über die Go Ahead Eagles. Gleiches gilt für Ricardo Rodriguez, der beim 2:1-Sieg von Betis Sevilla gegen Utrecht für einmal wieder durchspielen durfte.