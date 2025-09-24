  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Viel Pech für FCB-Goalie Salvi So knapp entscheidet die Torlinientechnik gegen den FC Basel

Luca Betschart

24.9.2025

Millimeter-Entscheid: So knapp überquert Eggesteins Kopfball die Torlinie

Millimeter-Entscheid: So knapp überquert Eggesteins Kopfball die Torlinie

24.09.2025

Nach einer knappen Stunde packt FCB-Goalie Mirko Salvi im Auswärtsspiel beim SC Freiburg eine Glanzparade aus und bewahrt den FCB vor dem 0:2. Vermeintlich. Denn wie die Torlinientechnik zeigt: Der Ball hat die Torlinie ganz knapp überquert.

Redaktion blue Sport

24.09.2025, 23:33

24.09.2025, 23:44

Der FC Basel verliert zum Europa-League-Auftakt beim SC Freiburg mit 1:2. Insbesondere beim zweiten Gegentreffer hat der Schweizer Meister das Glück nicht auf seiner Seite. Mirko Salvi hält den Kopfball von Freiburgs Eggestein zwar stark, kann den Ball um einige Millimeter aber nicht vor der Torlinie parieren, wie die Torlinientechnik beweist. 

Die Highlights der Partie

Freiburg – Basel 2:1

Freiburg – Basel 2:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

24.09.2025

Meistgelesen

«Werden 2028 keine Wahlen haben, wenn wir nicht aufwachen»
Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus
«Ich erlitt durch das Outing einen grossen finanziellen Schaden»
Oteles Geniestreich kommt zu spät: Basel unterliegt dem SC Freiburg
Trump richtet «Walk of Fame» im Weissen Haus ein – Spott für Biden

Mehr Europa League

Highlights im Video. Oteles Geniestreich kommt zu spät: Basel unterliegt dem SC Freiburg

Highlights im VideoOteles Geniestreich kommt zu spät: Basel unterliegt dem SC Freiburg

Europa League. Kein Sieger zwischen Betis und Nottingham ++ Die AS Roma schlägt Nizza

Europa LeagueKein Sieger zwischen Betis und Nottingham ++ Die AS Roma schlägt Nizza

Yakin glaubt an FCB-Punkte. «Freiburg muss das Spiel machen, das kommt Basel entgegen»

Yakin glaubt an FCB-Punkte«Freiburg muss das Spiel machen, das kommt Basel entgegen»

Grosse Namen sind dabei. All diese Schweizer spielten schon für Freiburg

Grosse Namen sind dabeiAll diese Schweizer spielten schon für Freiburg

Basel trifft auf den Schweizer. Manzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen»

Basel trifft auf den SchweizerManzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen»