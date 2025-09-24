Millimeter-Entscheid: So knapp überquert Eggesteins Kopfball die Torlinie 24.09.2025

Nach einer knappen Stunde packt FCB-Goalie Mirko Salvi im Auswärtsspiel beim SC Freiburg eine Glanzparade aus und bewahrt den FCB vor dem 0:2. Vermeintlich. Denn wie die Torlinientechnik zeigt: Der Ball hat die Torlinie ganz knapp überquert.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Der FC Basel verliert zum Europa-League-Auftakt beim SC Freiburg mit 1:2. Insbesondere beim zweiten Gegentreffer hat der Schweizer Meister das Glück nicht auf seiner Seite. Mirko Salvi hält den Kopfball von Freiburgs Eggestein zwar stark, kann den Ball um einige Millimeter aber nicht vor der Torlinie parieren, wie die Torlinientechnik beweist.

Die Highlights der Partie