Lob für neuen Trainer Nati-Star Cömert: «Jocelyn Gourvennec passt extrem gut zu Servette»

Tobias Benz

14.8.2025

Nati-Star Cömert über neuen Coach: «Gourvennec passt extrem gut zu Servette»

Nati-Star Cömert über neuen Coach: «Gourvennec passt extrem gut zu Servette»

14.08.2025

Für Servette-Trainer Jocelyn Gourvennec steht drei Tage nach seiner Ankunft bereits der erste Härtetest an. Im Quali-Rückspiel für die Europa League muss sein Team in Utrecht ein 1:3 aufholen. Nati-Star Eray Cömert kennt den Franzosen aus seiner Zeit bei Nantes – und ist zuversichtlich.

,

Tobias Benz, Stefan Eggli

14.08.2025, 15:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jocelyn Gourvennec ist neuer Trainer bei Servette und soll die Genfer am Donnerstag in der Europa-League-Quali eine Runde weiterbringen.
  • Nati-Verteidiger Eray Cömert, der den Franzosen aus seiner Zeit in Nantes kennt, traut ihm zu, schnell frischen Wind ins Team zu bringen.
  • Gourvennec hat bereits in Frankreich bewiesen, dass er in kurzer Zeit Wirkung zeigen kann – Servette braucht allerdings mindestens einen Sieg mit zwei Toren Differenz, um die Verlängerung zu erreichen.
Mehr anzeigen

Kurz nach Saisonstart weht bei Servette bereits ein frischer Wind. Nach der Entlassung von Thomas Häberli übernahm am Montag Jocelyn Gourvennec als neuer Trainer in Genf. Und auf den 53-jährigen Bretonen wartet keine einfache Aufgabe. Drei Tage nach seinem Amtsantritt steht die Herkules-Aufgabe in Utrecht an.

Servette muss im Europa-League-Quali-Rückspiel (20 Uhr) eine 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel in Genf aufholen. Rückendeckung erhält der Franzose dabei von Nati-Star Eray Cömert, der in der Saison 2023/24 bei Nantes 15 Spiele lang unter Gourvennec kickte. 

«Er ist ein Trainer, der extrem zu Servette passen wird und deshalb denke ich, dass das sehr gut kommen könnte», sagt Cömert gegenüber blue Sport (siehe Video oben). «Ein seriöser Trainer, der aber gleichzeitig den Kontakt zu den Spielern sucht.»

Jocelyn Gourvennec schlug schon einmal bei einem neuen Verein voll ein.
Jocelyn Gourvennec schlug schon einmal bei einem neuen Verein voll ein.
KEYSTONE

Gegen Utrecht wie einst gegen Nizza?

Gourvennec habe in Nantes eine beeindruckende Ankunft hingelegt, unterstreicht Cömert: «Als er damals zu Nantes kam, waren wir in einer schwierigen Situation. Da hat er aber sofort das Konzept in die Hand genommen. Er hat viele Sitzungen mit den Spielern gehalten und uns viel anhand von Videos gezeigt, was seine Idee ist und was er von uns verlangt.»

Was den Servette-Fans vor dem Utrecht-Spiel am Donnerstag besonders Hoffnung machen könnte: «Er hat damals sofort eingeschlagen. Sein erstes Spiel hatten wir gegen Nizza. Die waren damals Zweiter und haben um die Champions-League-Plätze mitgespielt und wir haben sie direkt geschlagen», erinnert sich Cömert.

Gelingt Jocelyn Gourvennec bei Servette ein ähnlich spektakulärer Einstand? Der Franzose müsste den Genfern vor dem Quali-Rückspiel in den Niederlanden allerdings noch mehr einheizen als vor zwei Jahren den Nantes-Spielern – diese schlugen Nizza nämlich nur mit 1:0. Servette hingegen benötigt gegen Utrecht mindestens einen Sieg mit zwei Toren Differenz, um es zumindest in die Verlängerung zu schaffen.

Gourvennec : «Je viens avec beaucoup d'humilité»

Gourvennec : «Je viens avec beaucoup d’humilité»

Le nouvel entraîneur français de Servette se prête à l'exercice de la conférence de presse afin de présenter son plan de jeu à la tête de l'équipe.

12.08.2025

Servette – GC 1:1

Servette – GC 1:1

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

10.08.2025

