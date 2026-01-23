  1. Privatkunden
FCB-Noten gegen Salzburg Neun Basler ungenügend – Shaqiri und Traoré unsichtbar

Jan Arnet

23.1.2026

Salzburg – Basel 3:1

Salzburg – Basel 3:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Basel geht am vorletzten Spieltag der Europa League in Salzburg unter und verliert nach einer desolaten ersten Halbzeit mit 1:3. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

,

Stefan Flückiger, Luca Betschart

23.01.2026, 07:00

  4.5

Tor

Marwin Hitz

«Ohne Marwin Hitz könnte es auch 5:0 oder 6:0 stehen», sagt Blerim Dzemaili im blue Sport Studio schon zur Halbzeit. Der FCB-Schlussmann ist immer wieder zur Stelle, verhindert etwa mit einem Reflex nach einer guten halben Stunde einen weiteren Gegentreffer. Doch auch Hitz bleibt nicht fehlerlos. Sein kapitaler Fehlpass nach 28 Minuten bleibt immerhin unbestraft. 

  3.5

Verteidigung

Nicolas Vouilloz

In der 32. Minute hat er grosses Glück, dass sein Fehlpass im Spielaufbau nicht bestraft wird – Hitz und der Pfosten retten. Nachdem er vor dem Seitenwechsel oft zu passiv agiert, geht er kurz nach der Pause ungestümt in einen Zweikampf und wird verwarnt. Zudem verdreht er sich bei einer geblockten Flanke noch sein Knie, kann die Partie aber zu Ende spielen.

  3

Verteidigung

Flavius Daniliuc

Das Duell mit seinem Ex-Klub hat sich Daniliuc mit Sicherheit anders vorgestellt. In der 4. Minute leistet sich der Abwehrchef einen Totalaussetzer und leitet so den frühen Rückstand ein. Es soll nicht der letzte Fehlpass des 24-Jährigen bleiben. Nach dem Seitenwechsel kann er sich steigern.

  3.5

Verteidigung

Jonas Adjetey

Auch Adjetey bleibt nicht ohne Ballverluste und wirkt vom Tempo der Salzburger immer wieder überfordert. Insgesamt ein unauffälliger Auftritt, mit dem er der FCB-Defensive auch keine Sicherheit verleihen kann.

  3.5

Verteidigung

Dominik Schmid

Schmid wirkt insbesondere in der Startphase passiv. Vor dem 0:3 unterläuft ihm dann ein kapitaler Fehler: Sein Pass auf Bačanin ist zu kurz und wird abgefangen. Kurz darauf schlägt es ein. Dennoch bleibt er engagiert. In der Schlussphase bringt er sein Team beinahe zurück ins Geschäft. Sein Abschluss wird von Salzburg-Goalie Schlager aber stark pariert. 

  3.5

Mittelfeld

Andrej Bačanin

Bačanin bringt seine Zuspiele an den Mann, das belegt auch die Passquote von 92 Prozent. In den Zweikämpfen hat er vor allem in der Anfangsphase Mühe und ist immer wieder einen Schritt zu spät. Aus diesem Grund sieht er in der 40. Minute auch die Gelbe Karte.

  3.5

Mittelfeld

Léo Leroy

Bleibt weitgehend unauffällig, hat nur wenig Ballaktionen und kann sich im Mittelfeld zu wenig durchsetzen. Das sieht wohl auch Trainer Magnin so und wechselt den 25-Jährigen zur Pause aus. 

  3

Mittelfeld

Bénie Traore

Bloss 4 seiner 11 Pässe kommen an. Insgesamt 11 Ballverluste werden Traore in 45 Minuten zugeschrieben. Kein Wunder, hat Trainer Magnin zur Pause genug gesehen und lässt Traore in der Kabine.

  3

Mittelfeld

Xherdan Shaqiri

Kann dem Spiel den Stempel nicht aufdrücken und bleibt offensiv nahezu unsichtbar. Von insgesamt 8 Pässen kommen deren 5 an. Zur Halbzeit wird der Captain ausgewechselt.

  3.5

Sturm

Jeremy Agbonifo

Insbesondere in der ersten Halbzeit ein schwacher Auftritt. Agbonifo lässt seinen Gegenspielern zu viel Platz und lädt diese mit Fehlzuspielen mehrfach zu Chancen ein. In der 37. Minute kommt er einmal mehr zu spät und wird für sein Einsteigen verwarnt. Immerhin bringt er in der 53. Minute die Hoffnung zurück. Er setzt sich auf der Seite schön durch – seine Flanke wird von einem Salzburg-Verteidiger noch entscheidend abgelenkt und schlägt ein.

  4

Sturm

Kaio Eduardo

Kaio Eduardo wehrt sich gegen die Salzburger Abwehr nach Kräften, zeigt viel Einsatz und setzt sich in seinen Zweikämpfen mehrheitlich durch. Zählbares schaut dadurch aber nicht heraus. Nach 72 Minuten hat er Feierabend.

Einwechselspieler

  4.5

Sturm

Albian Ajeti

Bringt nach seiner Einwechslung in der 46. Minute neuen Schwung in die FCB-Offensive. Nach einer Stunde setzt er sich stark durch, sein Kopfball fliegt aber über das Tor. Kurz vor Schlusspfiff wird er erneut per Kopf gefährlich, diesmal steht aber ein Verteidiger im Weg.

  4

Mittelfeld

Koba Koindredi

Kommt in der 46. Minute für Leroy. Verzeichnet im offensiven Drittel die meisten Pässe seines Teams – und das obwohl er erst nach der Pause eingewechselt wird. Allerdings unterlaufen auch Koindredi einige Fehler zu viel. 

  4

Mittelfeld

Dion Kacuri

Wird nach der Pause für Traoré in die Partie gebracht und macht seine Sache ordentlich. 26 seiner 29 Pässe kommen an, Spielentscheidendes will aber auch ihm nicht gelingen.

 

Mittelfeld

Marin Šotiček

Kommt in der 72. Minute für Kaio Eduardo. Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

 

Verteidigung

Moussa Cissé

Wird in der 90. Minte für Schmid eingewechselt. Zu spät für eine Bewertung.

