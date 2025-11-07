Basel – FCSB 3:1 UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26 06.11.2025

Xherdan Shaqiri zeigte am Donnerstag im St. Jakob-Park eine Gala-Vorstellung. Der FCB-Spielmacher führte sein Team in der Europa League mit drei Skorerpunkten fast im Alleingang zum 3:1-Sieg gegen FCSB Bukarest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri war an allen entscheidenden Szenen beim 3:1-Sieg in der Europa League gegen den FCSB Bukarest beteiligt. Zwei Tore erzielte er selbst, einen Treffer bereitete er vor.

Mit zehn Toren und neun Assists in 20 Spielen ist der FCB-Captain an über der Hälfte aller Basler Treffer dieser Saison direkt beteiligt. Mehr anzeigen

Die Ausgangslage für den Schweizer Meister ist vor dem Spiel gegen Bukarest heikel: Nach drei Spieltagen liegt der FC Basel in der Europa-League-Gruppenphase mit drei Punkten im hinteren Tabellenmittelfeld – Rang 24 mit einem Torverhältnis von -1 – und steht unter Zugzwang, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

In der Startphase spielt Xherdan Shaqiri einen starken Pass in die Tiefe auf Broschinski, Gäste-Goalie Târnovanu kommt heraus und wehrt den Ball ausserhalb des Strafraums mit der Hand ab.

Shaqiri führt den Freistoss aus, der Ball prallt in der Mauer an die Hand eines rumänischen Spielers. Der VAR meldet sich, es gibt Elfmeter. Der FCB-Captain tritt zum Elfmeter an, läuft an und verwertet sicher mit einem Panenka in die Mitte – 1:0 für den FC Basel in der 19. Minute.

In der Folge tut sich Basel schwer, Bukarest bleibt trotz Unterzahl gefährlich. Nach 57 Minuten kassiert das Heimteam gar den Ausgleich. Basel hat danach grosse Mühe, das Bollwerk der Rumänen zu knacken, die knapp 22'000 Zuschauer im St. Jakob-Park werden langsam unruhig.

Da kommt ihr Retter in Gestalt von Shaqiri: Cisse trifft aus rund 18 Metern nur den Pfosten, der 34-Jährige reagiert am schnellsten und schiesst Basel mit einem «No-Look-Abstauber» wieder in Führung.

Kurz vor Schluss die Siegsicherung für die Bebbi: Shaqiri bedient Salah perfekt, der Marokkaner hämmert den Ball wuchtig ins obere rechte Eck. Dank der Magie von Shaq holt sich Basel in der Europa-League-Ligaphase den zweiten Sieg und ist wieder auf Kurs Richtung Playoffs.

Starke Zahlen

Shaqiris Statistiken sind beeindruckend. Er gab neun Torschüsse ab, der höchste Wert bisher für einen Spieler in der Europa League. Mit seinen insgesamt drei Toren (neben dem Doppelpack gegen Bukarest traf er noch gegen Stuttgart) ist er aktueller Top-Torschütze des Wettbewerbs.

Xherdan Shaqiri ist erst der zweite Spieler des FC Basel (seit Datenerfassung 2009), dem drei Skorerpunkte in einem internationalen Spiel gelangen. Zuvor glückte dies nur Marco Streller im November 2011 gegen Otelul Galati in der Champions League.

In dieser Saison steht der 34-Jährige bereits wieder bei 10 Toren und 9 Assists in wettbewerbsübergreifend 20 Spielen. Damit ist der Captain an mehr als der Hälfte aller Basler Tore direkt beteiligt.

«Hoffentlich irgendwann auch ohne meine Skorerpunkte»

So sehr Shaqiri das Rampenlicht geniesst: Bei ihm steht die Mannschaft im Vordergrund. Erst als er auf seinen wiederum entscheidenden Einfluss angesprochen wird, redet er von und über sich: «Ich versuche immer, meine Leistung abzurufen, Tore und Assists zu machen. Und wenn es so ist, dass ich treffe und Vorlagen gebe, dann ist es halt so», meint er.

«Wir versuchen in jedem Spiel alle unsere Leistung abzurufen. Wenn wir das schaffen, werden wir auch erfolgreich sein – hoffentlich auch ohne meine Skorerpunkte irgendwann.»

Gegen den in Unterzahl spielenden Gegner hätte man sicher noch mehr Tore erzielen müssen, so Shaq. «Wir müssen unsere Schlüsse daraus ziehen und es am Sonntag besser machen. Ich will unbedingt mit einem Sieg in die Nati-Pause. Wir haben eine Rechnung offen mit Lugano. Die wollen wir begleichen.» Ob Shaqiri auch gegen die Tessiner zaubert, erfährst du ab 14 Uhr live auf blue Sport.

Weitere Stimmen zum Spiel

