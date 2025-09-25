  1. Privatkunden
Leichte Vorteile für YB Petric: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

Patrick Lämmle

25.9.2025

Experte Petric vor YB-Spiel: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

Experte Petric vor YB-Spiel: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

25.09.2025

Die letzte Station in Mladen Petric' Karriere war Panathinaikos Athen, der heutige Gegner von YB in der Europa League. Der blue Sport Experte spricht über den griechischen Fussball, seinen einstigen Arbeitgeber und das Spiel.

Patrick Lämmle

25.09.2025, 15:30

2014 wechselt Mladen Petric von West Ham United zu Panathinaikos Athen und wird im selben Jahr Pokalsieger. Insgesamt lief er bis zu seinem Karriereende im Sommer 2016 79 Mal für Panathinaikos auf und buchte 14 Tore und 10 Assists.

Den heutigen YB-Gegner (21 Uhr auf blue Sport) kennt der blue Sport Experte nur zu gut. Und er erinnert sich gerne zurück: «Es ist ein Verein mit einer unglaublichen Geschichte und vor allem mit fanatischen, crazy Fans. Das ist etwas, das ich immer genossen habe, als ich dort gespielt habe. Die Heimspiele waren wirklich etwas vom Schönsten, was du als Fussballer erleben konntest. Du siehst, wie fanatisch die Leute dort sind. Sie leben für den Verein.»

BSC Young Boys - Panathinaikos FC
BSC Young Boys - Panathinaikos FC

Do 25.09. 20:10 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ BSC Young Boys - Panathinaikos FC

Mit tv.blue.ch mieten

«Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

Panathinaikos gehört zweifellos zu den grossen Namen im griechischen Fussball – die goldenen Zeiten sind momentan aber etwas verblasst. «Wenn du dir nur die Meistertitel anschaust, dann hat Olympiakos in den letzten Jahren Panathinaikos ein wenig den Rang abgelaufen», so Petric.

Und auch der Start in die aktuelle Saison ist Panathinaikos nicht geglückt. Nur zwei Punkte holte der YB-Gegner in den ersten drei Runden. «Beide Mannschaften hatten einen schwierigen Start. YB hat sich jetzt ein bisschen gefangen, aber auch Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt. Ich würde sagen, dass die Ausgangslage sehr ausgeglichen ist. Ein kleiner Vorteil für YB ist, dass sie zuhause spielen.»

Den griechischen Fussball im Allgemeinen sieht Petric im Aufschwung. Weshalb das so ist, hörst du im Video am Anfang des Artikels.

