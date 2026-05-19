Ogbus über Manzambi: «Verstehen uns trotz Sprachbarriere richtig gut» 18.05.2026

Der 20-jährige Zürcher Bruno Ogbus steht mit Freiburg im Europa-League-Final. Mit blue Sport spricht er über das bevorstehende Highlight, den Traum von einem WM-Aufgebot und sein 10-Millionen-Euro-Preisschild.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bruno Ogbus debütierte in der Saison 2024/25 in der ersten Mannschaft von Freiburg. Ein Achillessehnenriss setzte ihn kurz nach seinen ersten Einsätzen monatelang ausser Gefecht.

In dieser Saison spielte Ogbus in der Vorrunde für die zweite Mannschaft, ehe er in der Rückrunde bei den Profis so richtig durchstartete.

Obgbus hat inzwischen einen Marktwert von 10 Millionen Euro und ist damit der zweitteuerste Schweizer Verteidiger. Klar, dass er auch von einer WM-Teilnahme träumt.

Zunächst will er aber mit Freiburg den Europa-League-Final gewinnen (Mittwoch, 21 Uhr live auf blue Sport) Mehr anzeigen

Am 17. August 2024 feiert der damals 18-jährige Bruno Ogbus sein Debüt bei den Profis von Freiburg. Im DFB-Pokalspiel gegen Osnabrück (4:0) darf er von Beginn an ran und bereitet nach einer halben Stunde den Führungstreffer vor. Daraufhin kam er auch zu seinen ersten Einsätzen in der Bundesliga. Er überzeugt die Verantwortlichen und so wird Ende September sein Vertrag vorzeitig verlängert.

Doch dann folgt der brutale Rückschlag. Ogbus reisst sich im Training die Achillessehne. Im Gespräch mit blue Sport erinnert er sich: «Es war ein sehr trauriger Moment.» Gegen Ende des Trainings «kam aus dem Nichts so ein Knall», so der heute 20-Jährige. Ein «Schock» sei das gewesen. Die Ärzte hätten schnell gewusst, was es geschlagen hat.

Als er erfährt, dass er mindestens neun Monate ausfallen würde, ist das nicht einfach zu verdauen. Er fragt sich: «Warum ich? Was passiert jetzt? Wie werde ich zurückkommen? Das sind alles Sachen, die einem durch den Kopf gehen.» Familie, Freunde, Teamkollegen und die Trainer, sie alle hätten ihm Kraft gegeben, die er dann in die Reha und das Aufbautraining gesteckt habe.

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Ogbus erhält seine Chance

Nachdem er in der 2. Mannschaft wieder Fuss fasst, wird eine Leihe in die 2. Bundesliga zum Thema. Doch dann hätten sie bei den Profis von Freiburg viele Ausfälle gehabt – «und so habe ich meine Chance erhalten». Diese weiss er zu nutzen und kommt immer mehr zum Einsatz. «Dann hat es sich so ergeben, dass ich doch nicht ausgeliehen werde und hier meine Spiele machen kann.»

Seine Karriere lancierte der in Zürich geborene Sohn nigerianischer Eltern einst beim SV Höngg, wobei er bereits sehr früh zu GC wechselt. Von der U9 bis zur U18 spielt er in der Nachwuchsabteilung der Zürcher, ehe er im Januar 2022 zur U17 von Freiburg weiterzieht.

Bruno Ogbus ist in Freiburg auf der Überholspur. Imago

In dieser Saison spielt Ogbus in der Vorrunde für die 2. Mannschaft in der Regionalliga Südwest, ehe er nach dem Jahreswechsel bei den Profis so richtig durchstartet. In der Rückrunde kommt er in der Bundesliga 18 Mal zum Einsatz (14 Startelf), in der Europa League 5 Mal (3 Startelf). In weniger guter Erinnerung hat er wohl den DFB-Pokal-Halbfinal. Da wird er in der 113. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt, sechs Minuten später schiesst Deniz Undav Stuttgart mit einer Traumkiste in den Final.

Ogbus träumt vom Europa-League-Triumph und der WM

Nun aber steht noch ein grosses Saison-Highlight bevor: Der Europa-League-Final gegen Aston Villa am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr live auf blue Sport). Hätte ihm das vor zwei Jahren jemand gesagt, hätte er es vielleicht für «nicht so realistisch» gehalten, sagt der U21-Nati-Spieler. «Jetzt freut es mich umso mehr, dass es so gekommen ist und wir im Final stehen.» Natürlich hoffe er, dass er auch zum Einsatz komme.

Einen weiteren Traum hat er auch noch nicht begraben, die Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada. «Ja, das ist ein grosser Traum», gibt er darauf angesprochen zu. «Ich hoffe einfach, dass ich vielleicht eine Chance bekomme.» Kontakt mit Murat Yakin habe er noch nicht gehabt, sagt er letzten Freitag zu blue Sport. «Noch nicht, aber hoffentlich bald.»

Eigentlich verrückt, ist doch Ogbus mit einem Marktwert von 10 Millionen Euro der aktuell zweitteuerste Schweizer Verteidiger. Was macht das mit ihm, wenn er sowas mitbekommt? «Es freut mich schon, das zu sehen. Aber ja, man sieht das dann kurz und dann beschäftigt man sich nicht mehr gross damit», gibt sich der 20-Jährige bescheiden. Die Aussage, dass man doch einen 10-Millionen-Mann für die WM aufbieten müsse, quittiert Ogbus mit einem lauten Lacher. «Ich hoffe, dass es so kommt, dann wäre ich glücklich.» Glücklich wäre er aber auch, wenn er am Mittwoch den Pokal in die Höhe stemmen darf.