Tottenham – Manchester United 1:0 UEFA Europa League // Endspiel // Saison 24/25 21.05.2025

Nach dem wenig berauschenden Finale der Europa League gibt es in der internationalen Presse auch kritische Stimmen. In der «Sun» ist vom «ultimativen Rumpeltor» die Rede.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tottenham gewinnt den Europa-League-Final gegen Manchester United 1:0.

Für Tottenham ist es der erste Europapokal seit 1984. Dank des Gewinns der Europa League qualifizieren sich die Spurs für die kommende Champions League.

ManUtd spielt nächste Saison nicht europäisch. «Die Niederlage ist der letzte Nagel im Sarg der schlechtesten Saison der Red Devils im 21. Jahrhundert», schreibt die spanische «AS». Mehr anzeigen

🇬🇧 Grossbritannien

«The Sun»: «Kein Wunder, dass in einem Europapokal-Finale zwischen dem 16. und 17. der Premier League das ultimative Rumpeltor den Unterschied macht. Es könnte ein Eigentor von Luke Shaw gewesen sein, es könnte ein Schubser über die Linie von Brennan Johnson gewesen sein.»

Tottenham geht in Führung 21.05.2025

«The Daily Mail»: «Die Fans von Tottenham wurden jahrelang geneckt und jetzt ist ihre Zeit für eine Party gekommen. Und Junge, Junge, es ist eine Party.»

«The Times»: «Nach 6297 Tagen, acht Trainern und vier herzzerreissenden Finales sichern sich die Spurs den ersten Europapokal seit 1984 durch den Treffer von Brennan Johnson.»

«The Mirror»: «Die 17 Jahre währende Trophäen-Dürre der Tottenham Spur ist vorbei, nachdem die Spurs aus dem Kampf der Enttäuschten aus der Premier League in Bilbao siegreich hervorgehen. Brennan Johnson schmuggelte den Ball drei Minuten vor der Halbzeit über die Linie in einem verzweifelt schlechten Finale der Europa League, in dem Manchester United es nicht schaffte, zu inspirieren.»

🇪🇸 Spanien:

«AS»: «Ruben Amorims Manchester United musste bis zum Finale in Bilbao warten, um sein erstes Spiel im Wettbewerb zu verlieren. Die Niederlage ist der letzte Nagel im Sarg der schlechtesten Saison der Red Devils im 21. Jahrhundert.»

ManUtd-Coach Amorim: «Wir waren das bessere Team» 21.05.2025

«Marca»: «Ange Postecoglou erfüllte sein Versprechen, «in seinem zweiten Jahr einen Titel zu gewinnen», sich für die nächste Champions League zu qualifizieren und ein United-Team auszuschalten, das in einer dramatischen Comeback-Saison am Boden lag. Und das alles zwei Jahre nach Harry Kanes Abgang aus London. Die Ironie des Fussballs.»

🇮🇹 Italien:

«La Gazzetta dello Sport»: «Am Ende eines hässlichen Spiels zwischen zwei Teams in den unteren Rängen der Premier League feiern die Spurs.»

🇫🇷 Frankreich:

«L'Equipe»: «41 Jahre später. Sieger über Manchester United im Finale der Europa League, Tottenham holt seinen ersten europäischen Erfolg seit 41 Jahren.»

Nach 41 Jahren stemmt Tottenham wieder einen europäischen Pokal in die Höhe Tottenham Hotspur gewinnt die Europa League. Die Londoner schlagen Manchester United in Bilbao 1:0 und jubeln über den ersten europäischen Titel seit 41 Jahren. 21.05.2025

«Ouest France»: «Tottenham gewinnt ein langweiliges Finale, eine dunkle Saison für Manchester United. In einem Duell zweier Teams, die um jeden Preis darum kämpfen, ihre Saison zu retten, waren die Spurs solider und geschlossener gegen die Red Devils, die auf Brennan Johnsons Führungstreffer nicht reagieren konnten.»

🇨🇭Schweiz:

«Blick»: «Mehr Krisen-Duell kann ein Final eines europäischen Wettbewerbs kaum sein.»

🇦🇹 Österreich:

«Krone»: «Der einzige Treffer in einer äusserst chancenarmen Partie resultierte eigentlich aus einem Eigentor von Luke Shaw, der Treffer in der 42. Minute wurde allerdings Tottenhams Brennan Johnson gutgeschrieben, weshalb dieser den Wettbewerb mit fünf Saisontoren beendete.»

🇳🇱 Niederlande:

«De Telegraaf»: «Micky van de Vens heldenhafte Rolle hilft den Spurs, die Europa League gegen Manchester United zu gewinnen.»

Van de Ven rettet spektakulär auf der Linie 21.05.2025

«De Volkskrant»: «Das lange Warten hat ein Ende. Das Gelächter der Gegner verstummte. Das Murren von Trainer Ange Postecoglou hat sich gelegt. Tränen der Freude konnten frei fliessen. Tottenham Hotspur, der grosse Name, hat endlich einen weiteren grossen Pokal gewonnen.»

🇺🇲 USA:

«ESPN»: «Beide Teams gingen nach einer grossartig enttäuschenden Premier-League-Saison unter grossem Druck in die Partie, United als 16. und die Spurs als 17. Aber Tottenham-Trainer Ange Postecoglou hielt sein Versprechen, dass er in seiner zweiten Saison immer etwas gewinnt.»

Gygax: «Skurril, dass Tottenham jetzt in der Champions League spielen kann» Tottenhams Final-Held Brennan Johnson freut sich riesig über den Gewinn der Europa League. blue Sport Experte Daniel Gygax sagt aber, dass die Spurs nach einer schwierigen Saison demütig bleiben sollen. 21.05.2025