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Royaler Jubel im Video Prinz William dreht bei Aston-Villa-Sieg vor Freude durch

Patrick Lämmle

8.5.2026

Buendia trifft zum 2:0 für Aston Villa – Prinz William feiert auf der Tribüne

Buendia trifft zum 2:0 für Aston Villa – Prinz William feiert auf der Tribüne

07.05.2026

Prinz William ist ein grosser Fussball-Fan, das ist hinlänglich bekannt. Dass er so ausgelassen jubelt wie am Donnerstagabend beim Final-Einzug seines Lieblingsvereins Aston Villa, das hat dann aber doch Seltenheitswert.

Patrick Lämmle

08.05.2026, 09:56

08.05.2026, 10:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aston Villa schaltet auf dem Weg in den Europa-League-Final Nottingham Forest aus.
  • Edelfan Prinz William feiert den Sieg seines Lieblingsvereins ausgelassen.
  • Der Final findet am 20. Mai in Istanbul statt und wird von blue Sport live übertragen.
Mehr anzeigen

Am Donnerstagabend zieht Aston Villa dank eines 4:0-Sieges gegen Nottingham Forest in den Europa-League-Final ein. Die über 40’000 Fans im ausverkauften Villa Park feiern entsprechend ausgelassen. Zu den Feierbiestern gehört auch Prinz William, der seit Kindertagen ein bekennender Fan des Vereins aus Birmingham ist.

Ndoye schaut nur zu. Aston Villa überrollt Nottingham Forest und trifft im Final auf Freiburg

Ndoye schaut nur zuAston Villa überrollt Nottingham Forest und trifft im Final auf Freiburg

Vor dem Spiel tauschte er sich noch mit Villa-Trainer Unai Emery und dem englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel aus, ehe er seinen Platz auf der Tribüne einnahm. Als Eli Buendia den Elfmeter zum 2:0 erzielt und damit das Gesamtskore auf 2:1 schraubt (0:1 Hinspielniederlage), hält es den Prinzen nicht mehr auf seinem Stuhl. Der 43-Jährige springt aus dem Sitz und feiert lautstark, mit geballten Fäusten, den Treffer (Video oben).

Und der royale Jubel ebbt an diesem Abend nicht mehr ab. Nach dem Spiel singt der Prinz bei Neil Diamonds Klassiker «Sweet Caroline« aus dem Jahr 1969 mit und tanzt gemeinsam mit anderen Villa-Fans um die Wette. Dass er gerne mal das Tanzbein schwingt, ist allerdings nicht gänzlich neu. 2024 wurde er bei einem Taylor-Swift-Konzert auf frischer «Tat» ertappt.

Prinz William verstösst nach EM-Triumph gegen Vorschriften

Im vergangenen Sommer reiste Prinz William mit seiner Tochter Charlotte nach Basel, um den EM-Final live vor Ort zu verfolgen. England gewann, sehr zur Freude des Vater-Tochter-Gespanns, im Elfmeterschiessen gegen Spanien. Vor der Pokalübergabe umarmt er die EM-Heldinnen, was laut den königlichen Vorschriften eigentlich nicht erlaubt ist.

Royals beehren Basel. Prinz William und seine Tochter feiern EM-Titel – spanische Prinzessinnen auch im Joggeli

Royals beehren BaselPrinz William und seine Tochter feiern EM-Titel – spanische Prinzessinnen auch im Joggeli

Der britische Thronfolger und Fussball-Fan hatte zuvor bereits in der Gruppenphase den spektakulären Vorrundensieg der Engländerinnen gegen die Niederlande (4:0) in Zürich im Stadion miterlebt.

Aston Villa – Nottingham Forest 4:0

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