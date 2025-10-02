  1. Privatkunden
Szenen für die Ewigkeit Roma verschiesst den gleichen Penalty dreimal in Serie!

Sandro Zappella

2.10.2025

Wahnsinn in der Europa League: Roma verschiesst den gleichen Penalty drei Mal in Serie!

Wahnsinn in der Europa League: Roma verschiesst den gleichen Penalty drei Mal in Serie!

02.10.2025

Unfassbare Szenen in der Europa League! Die AS Roma liegt gegen Lille zurück und hat vom Penalty-Punkt spät die Chance zum Ausgleich. Doch die Italiener schaffen das Kunststück, den Elfmeter dreimal in Serie zu verschiessen.

Sandro Zappella

02.10.2025, 21:26

02.10.2025, 21:33

Im Stadio Olympico in Rom kommt es am Donnerstag-Abend zu kuriosen Szenen. Die AS Roma liegt gegen Lille mit 0:1 in Rückstand und erhält in der 79. Minuten die Chance, das Spiel auszugleichen. Nachdem der VAR eingreift, zeigt Schiedsrichter Erik Lambrechts nämlich auf den Punkt. Dort steht Artem Dovbyk und scheitert mit seinem schwachen Versuch an Lille-Torhüter Berke Özer. In der Folge klärt Lilles Romain Perraud. 

Doch genau dieser Perraud läuft zu früh in den Strafraum – das Verdikt deshalb klar: Der Penalty wird wiederholt. Und das Ergebnis ist das Gleiche. Wieder läuft Dovbyk an, wieder schiesst er schwach, wieder hält Özer. Doch diesmal ist es der Lille-Torhüter selbst, welcher eine Regel bricht: Der Türke bewegt sich zu früh von der Torlinie weg, deshalb wird der Penalty erneut wiederholt.

Nun hat Dovbyk aber genug und übergibt den Ball an Teamkollege Matias Soulé. Der Argentinier wählt die andere Ecke, doch das tut auch Özer, der tatsächlich auch den dritten Versuch hält. Und diesmal ist alles in Ordnung. Lille bringt die Führung in der Folge über die Zeit und gewinnt das Spiel mit 1:0. 

