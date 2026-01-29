  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

FCB-Noten zur Pleite gegen Pilsen Schwache Basler beim Debüt von Neo-Trainer Lichtsteiner

Jan Arnet

29.1.2026

Basel – Pilsen 0:1

Basel – Pilsen 0:1

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Das Debüt von Stephan Lichtsteiner als FCB-Trainer geht in die Hose. Basel verliert zuhause gegen Viktoria Pilsen 0:1 und verpasst die K.o.-Phase der Europa League. Bitter: Schützenhilfe wäre da gewesen. Ein Sieg hätte gereicht fürs Weiterkommen. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

Jan Arnet

29.01.2026, 23:49

30.01.2026, 00:21

  4

Tor

Marwin Hitz

Der erste Schuss auf sein Tor ist gleich drin. Hitz wird in der Goalie-Ecke erwischt, die Schuld kann man ihm aber nicht wirklich geben. Seine Vorderleute haben Torschütze Panos einfach vergessen. Zur Pause muss Hitz angeschlagen ausgewechselt werden.

  4

Verteidigung

Dominik Schmid

Zeigt eine unauffälige Partie. Weniger im Angriff anzutreffen als gewohnt. Defensiv solid. Bei Magnin hat er eigentlich immer durchgespielt, heute wird er schon nach einer Stunde ausgewechselt.

  4

Verteidigung

Flavius Daniliuc

Die eine oder andere Unsicherheit schleicht sich ein. Im Zweikampfverhalten aber eine Bank.

  4

Verteidigung

Jonas Adjetey

Nach einem unnötigen harten Einsteigen an der Mittellinie wird er schon nach einer halben Stunde verwarnt. Danach muss er mit angezogener Handbremse verteidigen, macht das aber ordentlich. Kurz vor Schluss vergibt er noch die Chance zum Ausgleich.

  3.5

Verteidigung

Kevin Rüegg

Erhält wie schon im Klassiker den Vorzug vor Vouilloz. Hat Glück, dass sein haarsträubender Fehlpass in der Startphase nicht bestraft wird. Gegen vorne kommt wenig bis gar nichts.

Rüegg: «Definitiv zu wenig von uns»

Rüegg: «Definitiv zu wenig von uns»

29.01.2026

  3

Mittelfeld

Koba Koindredi

Eine Unachtsamkeit hier, ein Fehlpass da. Das Spiel läuft in der ersten Halbzeit komplett an ihm vorbei. Kurz nach dem Seitenwechsel wird er ausgewechselt.

  4

Mittelfeld

Dion Kacuri

Erstmals überhaupt in der Europa League in der Startelf. Wirkt zu Begnin etwas nervös, kommt dann aber besser ins Spiel und stellt seine Zweikampfstärke unter Beweis. Einer der besseren Basler.

  3.5

Mittelfeld

Philip Otele

Stark, wie er gegen den Ball arbeitet und immer wieder hinten aushilft. Gegen vorne kommt aber relativ wenig. Als Otele kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Traumpass lanciert wird, legt er sich den Ball vor dem Goalie zu weit vor.

  4

Mittelfeld

Xherdan Shaqiri

Das Selbstvertrauen ist nach seinem Gala-Auftritt im Klassiker zurück. Praktisch jeder FCB-Angriff läuft über Shaqiri. Nur leider wissen seine Mitspieler mit seinen Zuspielen kaum etwas anzufangen. In der Nachspielzeit schiesst er den Ball aus bester Abschlussposition am Tor vorbei – den muss er machen.

Shaqiri: «Die ganze Kampagne war nicht konstant»

Shaqiri: «Die ganze Kampagne war nicht konstant»

29.01.2026

  3.5

Mittelfeld

Bénie Traore

Eine starke Einzelaktion von Traoré führt in der Startphase fast zu einem Eigentor der Tschechen. In der Folge wird er mehrmals gut in Szene gesetzt, kann damit aber nicht viel anfangen. Seiner Topform hinkt Traoré weiter hinterher.

  3.5

Sturm

Albian Ajeti

Sieht nicht viele Bälle, aber stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft. Versucht als mitspielender Mittelstürmer das Spiel an sich zu reissen, spielt den Ball aber zu oft dem Gegner in die Füsse. Strahlt kaum Torgefahr aus.

Eingewechselte Spiele

  4

Tor

Mirko Salvi

Hat Glück, dass das vermeintliche 0:2 wegen Abseits nicht zählt. Chancen um sich auszuzeichen, bekommt Salvi nicht.

  4

Ab 57. Minute für Koindredi

Leo Leroy

Macht nach der Einwechselung ein solides Spiel, ohne gross aufzufallen.

  4

Ab 57. Minute für Traoré

Jeremy Agbonifo

Seine Einwechslung bringt etwas Schwung rein, mehr als Traoré will aber auch ihm nicht gelingen. Hat noch eine gute Kopfball-Chance, bringt aber zu wenig Druck hinter den Ball. Genauso wie bei seinem Abschluss von der Strafraumgrenze.

  4

Ab 64. Minute für Schmid

Moussa Cissé

Er traut sich mehr nach vorne als Schmid, kann die Wende aber auch nicht herbeiführen.

 

Mittelfeld

Ibrahim Salah

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Lichtsteiner: «Haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht»

Lichtsteiner: «Haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht»

29.01.2026

Meistgelesen

MAGA-Anhänger sprechen nach Trump-Aussagen von «Verrat»
Börsen stürzen plötzlich massiv ab – Analystin erklärt Gold-Einbruch
Deutscher hisst US-Flagge auf Grönland und löst Eklat aus
Aldi bringt gehyptes Sport-Gerät in die Schweiz
Berner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall

Alle FCB-Spiele

Tabelle

Fussball-News

Europa League. Freiburg, Roma und Betis im Achtelfinal – Bologna in den Playoffs

Europa LeagueFreiburg, Roma und Betis im Achtelfinal – Bologna in den Playoffs

Kontinentaler Cup. YB verliert und scheidet aus der Europa League aus

Kontinentaler CupYB verliert und scheidet aus der Europa League aus

«Das darfst du nicht bekommen». Gygax und Lang ärgern sich über das Basler Gegentor

«Das darfst du nicht bekommen»Gygax und Lang ärgern sich über das Basler Gegentor

Irres Tor im Video. Lauper schiesst YB mit Hammer-Volley zum 2:2-Ausgleich

Irres Tor im VideoLauper schiesst YB mit Hammer-Volley zum 2:2-Ausgleich

Tordifferenz ausschlagsgebend. Ticket für die K.o.-Phase spät aus der Hand gegeben – YB unterliegt Stuttgart

Tordifferenz ausschlagsgebendTicket für die K.o.-Phase spät aus der Hand gegeben – YB unterliegt Stuttgart

FCB verliert beim Lichtsteiner-Debüt. Ein Sieg hätte gereicht für die K.o.-Phase, aber die Basler treffen das Tor nicht

FCB verliert beim Lichtsteiner-DebütEin Sieg hätte gereicht für die K.o.-Phase, aber die Basler treffen das Tor nicht