Basel – Pilsen 0:1 UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26 29.01.2026

Das Debüt von Stephan Lichtsteiner als FCB-Trainer geht in die Hose. Basel verliert zuhause gegen Viktoria Pilsen 0:1 und verpasst die K.o.-Phase der Europa League. Bitter: Schützenhilfe wäre da gewesen. Ein Sieg hätte gereicht fürs Weiterkommen. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

4 Tor Marwin Hitz

Der erste Schuss auf sein Tor ist gleich drin. Hitz wird in der Goalie-Ecke erwischt, die Schuld kann man ihm aber nicht wirklich geben. Seine Vorderleute haben Torschütze Panos einfach vergessen. Zur Pause muss Hitz angeschlagen ausgewechselt werden.

4 Verteidigung Dominik Schmid

Zeigt eine unauffälige Partie. Weniger im Angriff anzutreffen als gewohnt. Defensiv solid. Bei Magnin hat er eigentlich immer durchgespielt, heute wird er schon nach einer Stunde ausgewechselt.

4 Verteidigung Flavius Daniliuc

Die eine oder andere Unsicherheit schleicht sich ein. Im Zweikampfverhalten aber eine Bank.

4 Verteidigung Jonas Adjetey

Nach einem unnötigen harten Einsteigen an der Mittellinie wird er schon nach einer halben Stunde verwarnt. Danach muss er mit angezogener Handbremse verteidigen, macht das aber ordentlich. Kurz vor Schluss vergibt er noch die Chance zum Ausgleich.

3.5 Verteidigung Kevin Rüegg

Erhält wie schon im Klassiker den Vorzug vor Vouilloz. Hat Glück, dass sein haarsträubender Fehlpass in der Startphase nicht bestraft wird. Gegen vorne kommt wenig bis gar nichts.

Rüegg: «Definitiv zu wenig von uns» 29.01.2026

3 Mittelfeld Koba Koindredi

Eine Unachtsamkeit hier, ein Fehlpass da. Das Spiel läuft in der ersten Halbzeit komplett an ihm vorbei. Kurz nach dem Seitenwechsel wird er ausgewechselt.

4 Mittelfeld Dion Kacuri

Erstmals überhaupt in der Europa League in der Startelf. Wirkt zu Begnin etwas nervös, kommt dann aber besser ins Spiel und stellt seine Zweikampfstärke unter Beweis. Einer der besseren Basler.

3.5 Mittelfeld Philip Otele

Stark, wie er gegen den Ball arbeitet und immer wieder hinten aushilft. Gegen vorne kommt aber relativ wenig. Als Otele kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Traumpass lanciert wird, legt er sich den Ball vor dem Goalie zu weit vor.

4 Mittelfeld Xherdan Shaqiri

Das Selbstvertrauen ist nach seinem Gala-Auftritt im Klassiker zurück. Praktisch jeder FCB-Angriff läuft über Shaqiri. Nur leider wissen seine Mitspieler mit seinen Zuspielen kaum etwas anzufangen. In der Nachspielzeit schiesst er den Ball aus bester Abschlussposition am Tor vorbei – den muss er machen.

Shaqiri: «Die ganze Kampagne war nicht konstant» 29.01.2026

3.5 Mittelfeld Bénie Traore

Eine starke Einzelaktion von Traoré führt in der Startphase fast zu einem Eigentor der Tschechen. In der Folge wird er mehrmals gut in Szene gesetzt, kann damit aber nicht viel anfangen. Seiner Topform hinkt Traoré weiter hinterher.

3.5 Sturm Albian Ajeti

Sieht nicht viele Bälle, aber stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft. Versucht als mitspielender Mittelstürmer das Spiel an sich zu reissen, spielt den Ball aber zu oft dem Gegner in die Füsse. Strahlt kaum Torgefahr aus.

Eingewechselte Spiele

4 Tor Mirko Salvi

Hat Glück, dass das vermeintliche 0:2 wegen Abseits nicht zählt. Chancen um sich auszuzeichen, bekommt Salvi nicht.

4 Ab 57. Minute für Koindredi Leo Leroy

Macht nach der Einwechselung ein solides Spiel, ohne gross aufzufallen.

4 Ab 57. Minute für Traoré Jeremy Agbonifo

Seine Einwechslung bringt etwas Schwung rein, mehr als Traoré will aber auch ihm nicht gelingen. Hat noch eine gute Kopfball-Chance, bringt aber zu wenig Druck hinter den Ball. Genauso wie bei seinem Abschluss von der Strafraumgrenze.

4 Ab 64. Minute für Schmid Moussa Cissé

Er traut sich mehr nach vorne als Schmid, kann die Wende aber auch nicht herbeiführen.

– Mittelfeld Ibrahim Salah

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.