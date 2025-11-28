  1. Privatkunden
Britische Polizei bestätigt Sechs Festnahmen am Flughafen Birmingham nach Gewalt von YB-Chaoten

SDA

28.11.2025 - 19:51

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

27.11.2025

Nach den Ausschreitungen von YB-Fans beim Europa-League-Spiel in Birmingham befinden sich insgesamt acht Männer in Polizeigewahrsam. Das teilte die West Midlands Police am Freitagabend mit.

Keystone-SDA

28.11.2025, 19:51

28.11.2025, 20:05

Sechs Männer wurden demnach am Freitagnachmittag am Flughafen der englischen Stadt Birmingham festgenommen. Sie stehen laut Mitteilung unter dem Verdacht, einen Polizeibeamten angegriffen und an gewalttätigen Ausschreitungen teilgenommen zu haben.

Zwei YB-Fans waren bereits während des Spiels vom Donnerstag festgenommen worden. Mehrere Anhänger des Berner Vereins hätten Stadionsitze und Münzen in Richtung von Spielern von Aston Villa und Polizeibeamten geworfen, schrieb die Polizei. Der Villa-Spieler Donyell Malen wurde von einem Bierbecher am Kopf getroffen.

Ausschreitungen überschatteten das Gastspiel der Young Boys in Birmingham. (Archivbild)
Ausschreitungen überschatteten das Gastspiel der Young Boys in Birmingham. (Archivbild)
Keystone

«Der Grossteil der Zuschauer war in guter Stimmung, aber leider hat eine kleine Minderheit der Auswärtsfans Gewalt verursacht und das Spiel gestört», sagte Polizeioffizier Paul Minor gemäss Mitteilung. «Eine Untersuchung wurde eingeleitet, und die Beamten werten derzeit Aufnahmen von Body Cams und von der Stadionüberwachung aus, um den Vorfall zu klären.»

Nach Darstellung von YB war die Lage eskaliert, nachdem Captain Loris Benito auf Geheiss des Schiedsrichters den Dialog mit den Fans suchte. Die Polizisten, mit dem Rücken zum Spielfeld stehend, hätten gemeint, die Fans wollten Richtung Rasen gehen. Darauf sei es zu Ausschreitungen gekommen. YB sei daran, «das Geschehen vollständig aufzuklären».

«Unerträgliches Verhalten». Englands Presse ist geschockt von «kranken YB-Fans»

«Unerträgliches Verhalten»Englands Presse ist geschockt von «kranken YB-Fans»

«Nicht zu entschuldigen». So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans

«Nicht zu entschuldigen»So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans

Skandal im Villa-Park. YB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

Skandal im Villa-ParkYB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

Becherwurf, Platzwunde, Polizeieinsatz. Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Becherwurf, Platzwunde, PolizeieinsatzDie Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

«Grosses Missverständnis». YB-Captain Benito gibt der Polizei nach Fan-Gewalt eine Mitschuld

«Grosses Missverständnis»YB-Captain Benito gibt der Polizei nach Fan-Gewalt eine Mitschuld

Highlights im Video. Monteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Highlights im VideoMonteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

27.11.2025

Aston Villa – Young Boys 2:1

Aston Villa – Young Boys 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Auffallend: Charlène von Monaco trägt fast nur noch Weiss
Kanada will mit Ölpipeline mehr Unabhängigkeit von USA
Schuss auf bewaffnete Zwölfjährige im Treppenhaus
Odermatt scheidet mit bester Zwischenzeit aus – Tumler auf Podestkurs
Odermatt erklärt seinen Patzer: «Ich bin komischerweise nicht verärgert»

Engster Dreikampf seit 15 Jahren – wer wird Formel-1-Weltmeister?

Engster Dreikampf seit 15 Jahren – wer wird Formel-1-Weltmeister?

So einen spannenden Dreikampf gab es in der Formel 1 seit 15 Jahren nicht mehr: Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen kämpfen in den letzten beiden Saisonrennen um den WM-Titel.

28.11.2025

Dieser Nati-Fan kann vom Bett aus ins Stadion gucken

Dieser Nati-Fan kann vom Bett aus ins Stadion gucken

Wenn die Schweizer Frauen-Nati gegen Spanien spielt, hat Fan Markus Meierhofer einen Fensterplatz.

28.11.2025

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami hat sich das Kreuzband im linken Knie gerissen und verpasst den Rest der Saison, die ihre letzte hätte sein sollen. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt spricht sie über ihre Diagnose und den weiteren Verlauf.

28.11.2025

Engster Dreikampf seit 15 Jahren – wer wird Formel-1-Weltmeister?

Engster Dreikampf seit 15 Jahren – wer wird Formel-1-Weltmeister?

Dieser Nati-Fan kann vom Bett aus ins Stadion gucken

Dieser Nati-Fan kann vom Bett aus ins Stadion gucken

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Erster Treffer für neuen Klub. Torpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Erster Treffer für neuen KlubTorpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Beste Aussicht. Nati-Fan Markus kann Wälti, Schertenleib & Co. vom Hotelzimmer aus anfeuern

Beste AussichtNati-Fan Markus kann Wälti, Schertenleib & Co. vom Hotelzimmer aus anfeuern

Xhaka, Wälti und Co.. Das sind die Nominierten für die Swiss Football Night 2025

Xhaka, Wälti und Co.Das sind die Nominierten für die Swiss Football Night 2025