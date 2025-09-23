  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Deutsche stellen knifflige Frage Xherdan Shaqiri, sind Sie oder Granit Xhaka der beste Fussballer der Schweiz?

Patrick Lämmle

23.9.2025

Xherdan Shaqiri ist Basels Aushängeschild.
Xherdan Shaqiri ist Basels Aushängeschild.
Keystone

Xherdan Shaqiri spricht vor dem Europa-League-Auftakt über Gegner Freiburg, Basels Ziele auf europäischem Parkett und er beantwortet die Frage, welche Rolle er dem FCB in der Bundesliga zutrauen würde.

Patrick Lämmle

23.09.2025, 18:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel startet am Mittwoch in Freiburg in die Europa League.
  • Xherdan Shaqiri erwartet «ein Spiel auf Augenhöhe», auch wenn Freiburg in einer besseren Liga spiele.
  • Im Interview mit dem «Kicker» wird Shaqiri auch die Frage gestellt, ob er oder Granit Xhaka der beste Fussballer der Schweiz sei.
  • blue Sport überträgt alle Spiele der Europa League live.
Mehr anzeigen

Am Mittwoch spielt der FC Basel zum Auftakt in die Europa League auswärts gegen den SC Freiburg. Natürlich hätte Shaqiri noch lieber in der Champions League gespielt, doch in den Playoffs bedeutete Kopenhagen Endstation. «Es tat enorm weh», gibt Shaqiri in einem Interview mit dem «Kicker» zu. Es seien «50:50-Begegnungen» gewesen, die auch zu ihren Gunsten hätten kippen können.

Nun will er aber mit dem FCB in der Europa League für Schweizer Sternstunden sorgen. Auf das Ziel des FCB angesprochen, redet Shaqiri nicht um den heissen Brei herum: «Ganz klar: Die Top 24 in der Liga-Phase erreichen und damit weiterkommen.»

Auf die Partie gegen Freiburg freue er sich sehr: «Ich denke, man darf von einem Spiel unter Freunden und nicht von einer Rivalität sprechen. Basel und der süddeutsche Raum sind sehr eng miteinander verbunden, viele Basler gehen auch nach Freiburg, um Spiele zu sehen, oder haben sogar eine Saisonkarte beim SC.»

Europa League. Das sind die 10 Schweizer, die nicht bei YB oder Basel spielen

Europa LeagueDas sind die 10 Schweizer, die nicht bei YB oder Basel spielen

Zu seiner ersten Zeit beim FCB seien die Freiburger eher noch ins Joggeli gekommen, weil Basel damals in der Champions League spielte und Freiburg noch kein Top-Klub war. Was ihm sonst noch einfällt, wenn er an den Startgegner denkt? «In meiner Bayern-Zeit konnte ich einige Tore gegen Freiburg schiessen.» In 5 Bundesliga-Partien waren es drei Tore und ein Assist.

Ob das auch am Mittwoch klappt mit dem Toreschiessen, wird sich zeigen: «Aus meiner Sicht wird es ein Spiel auf Augenhöhe sein. Klar spielt Freiburg in der Bundesliga in einer um einiges stärkeren Liga als der Super League, aber verstecken müssen wir uns nicht.» Welche Rolle würde er den Baslern in der Bundesliga zutrauen? Die Frage lasse sich kaum beantworten, denn: «Wäre der FCB in der Bundesliga, dann hätten wir allein durch den TV-Vertrag einiges mehr an finanziellen Mitteln zur Verfügung. Rein von der Grösse her wären wir aber wohl schon irgendwo im Mittelfeld angesiedelt», glaubt Shaqiri.

Genauso kompliziert ist die Frage, ob Xhaka oder er «der grösste Fussballer der Geschichte des Landes» sei. Schmunzelnd meint Shaqiri: «Diese Beurteilung überlasse ich sehr gerne den Experten. Aber es ist unbestritten, dass wir bis jetzt beide eine tolle Karriere erleben durften.» Zudem gebe es noch weitere Spieler, die viel erreicht hätten.

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

22.09.2025

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

23.09.2025

Meistgelesen

Trump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt
Trump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her
Krankenkassen-Prämien 2026 sind da – so viel zahlst du
Darum schiessen die Prämien hoch – und wie Versicherte sparen
Nur sechs Winterreifen sind laut TCS wirklich empfehlenswert

Fussball-News

Von der Champions League ins Elend. Girona-Trainer poltert: «Wir sind das schlechteste Team der Liga»

Von der Champions League ins ElendGirona-Trainer poltert: «Wir sind das schlechteste Team der Liga»

«Er erinnert an Paul Pogba». Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi

«Er erinnert an Paul Pogba»Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi

«Verletzung des VAR-Protokolls». FC Lugano will Wiederholung des Spiels gegen Lausanne

«Verletzung des VAR-Protokolls»FC Lugano will Wiederholung des Spiels gegen Lausanne

Wegen «sehr strengen Regeln» der UEFA. Der FC Basel muss in der Europa League mit diesem Spezialtrikot spielen

Wegen «sehr strengen Regeln» der UEFADer FC Basel muss in der Europa League mit diesem Spezialtrikot spielen

Sagenhafter Aufstieg. Er hinterliess ein Müllhaus und ernährte sich von Fast Food – jetzt ist Dembélé Weltfussballer

Sagenhafter AufstiegEr hinterliess ein Müllhaus und ernährte sich von Fast Food – jetzt ist Dembélé Weltfussballer

Fussball-Videos

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

23.09.2025

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Davide Chiumiento galt als Jahrhunderttalent, wechselte mit 15 zu Juventus, auch Moreno Costanzo war ein Hochbegabter. Nun führen die Ostschweizer eine Fussballschule. Bei blue sprechen sie über Kinderträume, leere Versprechungen und ihre Karrieren.

23.09.2025

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé blickt auf seine bisherige Karriere und verrät, wie er als kleiner Junge zum Fussball gefunden hat.

01.05.2024

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

22.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mehr Videos