Xherdan Shaqiri spricht vor dem Europa-League-Auftakt über Gegner Freiburg, Basels Ziele auf europäischem Parkett und er beantwortet die Frage, welche Rolle er dem FCB in der Bundesliga zutrauen würde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel startet am Mittwoch in Freiburg in die Europa League.

Xherdan Shaqiri erwartet «ein Spiel auf Augenhöhe», auch wenn Freiburg in einer besseren Liga spiele.

Im Interview mit dem «Kicker» wird Shaqiri auch die Frage gestellt, ob er oder Granit Xhaka der beste Fussballer der Schweiz sei.

Am Mittwoch spielt der FC Basel zum Auftakt in die Europa League auswärts gegen den SC Freiburg. Natürlich hätte Shaqiri noch lieber in der Champions League gespielt, doch in den Playoffs bedeutete Kopenhagen Endstation. «Es tat enorm weh», gibt Shaqiri in einem Interview mit dem «Kicker» zu. Es seien «50:50-Begegnungen» gewesen, die auch zu ihren Gunsten hätten kippen können.

Nun will er aber mit dem FCB in der Europa League für Schweizer Sternstunden sorgen. Auf das Ziel des FCB angesprochen, redet Shaqiri nicht um den heissen Brei herum: «Ganz klar: Die Top 24 in der Liga-Phase erreichen und damit weiterkommen.»

Auf die Partie gegen Freiburg freue er sich sehr: «Ich denke, man darf von einem Spiel unter Freunden und nicht von einer Rivalität sprechen. Basel und der süddeutsche Raum sind sehr eng miteinander verbunden, viele Basler gehen auch nach Freiburg, um Spiele zu sehen, oder haben sogar eine Saisonkarte beim SC.»

Zu seiner ersten Zeit beim FCB seien die Freiburger eher noch ins Joggeli gekommen, weil Basel damals in der Champions League spielte und Freiburg noch kein Top-Klub war. Was ihm sonst noch einfällt, wenn er an den Startgegner denkt? «In meiner Bayern-Zeit konnte ich einige Tore gegen Freiburg schiessen.» In 5 Bundesliga-Partien waren es drei Tore und ein Assist.

Ob das auch am Mittwoch klappt mit dem Toreschiessen, wird sich zeigen: «Aus meiner Sicht wird es ein Spiel auf Augenhöhe sein. Klar spielt Freiburg in der Bundesliga in einer um einiges stärkeren Liga als der Super League, aber verstecken müssen wir uns nicht.» Welche Rolle würde er den Baslern in der Bundesliga zutrauen? Die Frage lasse sich kaum beantworten, denn: «Wäre der FCB in der Bundesliga, dann hätten wir allein durch den TV-Vertrag einiges mehr an finanziellen Mitteln zur Verfügung. Rein von der Grösse her wären wir aber wohl schon irgendwo im Mittelfeld angesiedelt», glaubt Shaqiri.

Genauso kompliziert ist die Frage, ob Xhaka oder er «der grösste Fussballer der Geschichte des Landes» sei. Schmunzelnd meint Shaqiri: «Diese Beurteilung überlasse ich sehr gerne den Experten. Aber es ist unbestritten, dass wir bis jetzt beide eine tolle Karriere erleben durften.» Zudem gebe es noch weitere Spieler, die viel erreicht hätten.

