Xherdan Shaqiri führt den FC Basel auch gegen Stuttgart zum Sieg – der Doppelbelastung zum Trotz. Das gibt Lob von blue Sport Experte Michi Lang, der eine besondere Fähigkeit des 33-Jährigen heraushebt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel gewinnt am Donnerstag das erste Spiel der diesjährigen Europa-League-Ligaphase gegen Stuttgart 2:0.

Xherdan Shaqiri spielt dabei eine Hauptrolle und über 90 Minuten durch.

Im Studio bei blue Sport lobt Experte Michi Lang die Fähigkeit des 33-Jährigen, seine Belastung auf dem Platz selbst anzupassen. Mehr anzeigen

Am Donnerstagabend unterstreicht Xherdan Shaqiri beim Europa-League-Coup gegen Stuttgart einmal mehr seine Wichtigkeit. Mit unzähligen Traumpässen und einem brillanten Geniestreich führt er den FC Basel zu einem 2:0-Sieg über den Bundesligisten.

Aber ist der FCB vielleicht zu abhängig von seinem rotblauen Zauberer? Kann Shaqiri diese unglaubliche Kadenz trotz Doppelbelastung im Alter von 33 Jahren über eine ganze Saison aufrechterhalten? Eine Frage, die seit geraumer Zeit durch das Basler Fanlager geistert.

«Man ist abhängig von ihm. Zurecht auch», stellt Michael Lang im Europa-League-Studio bei blue Sport klar, gibt aber gleichzeitig Entwarnung: «Wenn Shaq etwas kann, dann ist es Belastungssteuerung. Er nimmt sich im Spiel auch mal ein bisschen raus. Er braucht keinen Athletik-Trainer, der ihn bremst, oder einen Trainer, der ihn zurückhält. Sondern er kann die Belastungssteuerung auf dem Platz anpassen.»

«Bin gespannt, ob er am Wochenende frisch ist»

Solange das aufgehe, sei das wunderbar, meint Lang weiter. Dennoch sei Shaqiri gegen Stuttgart viel gelaufen. «Er war mehr unterwegs (als üblich). Er ist aber kein Spieler, der 12 Kilometer anreisst in 90 Minuten.» Das sei ja auch überhaupt nicht nötig «bei dem Füsschen».

Doch was heisst das fürs Wochenende? Aufgrund der Doppelbelastung spielt der FCB aktuell nur noch englische Wochen. In zwei Tagen steht bereits das Auswärtsspiel bei Servette auf dem Plan.

«Ich bin gespannt, ob er am Wochenende auch wieder auf dem Platz steht und frisch ist», fragt sich auch Michi Lang. Die Antwort gibt's am Sonntag ab 16.30 Uhr auf blue Sport.

