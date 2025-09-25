Shaqiri crasht Manzambis Interview: «Er hat eine grosse Zukunft vor sich» 24.09.2025

Nach dem Spiel zwischen Freiburg und dem FC Basel gibt Johan Manzambi ein Interview. Plötzlich steht Basels Xherdan Shaqiri neben ihm und wird dazugeholt. Was die FCB-Legende zu sagen hat, freut den Youngster.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Freiburgs Johan Manzambi gewinnt das Europa-League-Duell gegen den FC Basel 2:1.

Nach der Partie crasht Xherdan Shaqiri ein Manzambi-Interview.

Der FCB-Routinier deckt Manzambi mit viel Lob ein. Mehr anzeigen

Am Mittwoch gewinnt Johan Manzambi mit Freiburg das internationale Derby gegen den FC Basel 2:1. «In meinem ersten Europa-League-Spiel zu gewinnen, ist schön», so der Senkrechtstarter. «Mit der Leistung sind wir sehr zufrieden. Wir sind eine sehr gute Mannschaft mit viel Qualität. Ich denke, heute haben wir das gezeigt.»

Bereits im Vorfeld der Partie hat Manzambi gegenüber blue Sport gesagt, dass er sich darauf freue, gegen Shaqiri zu spielen, den er schon als Kind bewundert habe. Nach dem Spiel sagt er darauf angesprochen: «Es ist schön, dass ich gegen eine Legende des Schweizer Fussballs spielen konnte. Aber auf dem Platz vergisst man das und spielt einfach.»

Dann folgt aber doch noch ein unvergesslicher Moment. Bei einem weiteren Interview steht Shaqiri plötzlich neben Manzambi und wird vom Reporter spontan dazugeholt. «Er hatte ein bisschen Glück am Ende», sagt Shaqiri schmunzelnd, denn es sei ein «50:50-Spiel» gewesen. Und dann deckt er den 19-Jährigen mit Lob ein: «Es war schön, ihn spielen zu sehen. Er ist ein grosses Talent und ich denke, er hat eine grosse Zukunft vor sich.»

