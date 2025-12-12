  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trainer Magnin erklärt sich Shaqiri über seine Auswechslung: «Das war leider nicht abgesprochen»

Jan Arnet

12.12.2025

Shaqiri über Auswechslung: «War leider nicht abgesprochen»

Shaqiri über Auswechslung: «War leider nicht abgesprochen»

11.12.2025

Der FC Basel macht gegen den Tabellendritten der Premier League ein gutes Spiel, steht am Ende aber wieder mit leeren Händen da. Zu reden gibt nach dem 1:2 gegen Aston Villa einmal mehr die Rolle von Shaqiri.

Jan Arnet

12.12.2025, 06:40

12.12.2025, 06:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Keine magische Nacht in Basel: Der FCB unterliegt Aston Villa in der Europa League mit 1:2.
  • Zu reden gibt nach dem Spiel einmal mehr die Rolle von Xherdan Shaqiri, der von Ludovic Magnin als Mittelstürmer aufgestellt und nach einer Stunde ausgewechselt wurde.
  • Shaqiri war sichtlich unzufrieden über seine Auswechslung. «Ich wollte meine Taktik nicht über Bord werfen», erklärt der FCB-Coach.
Mehr anzeigen

Der Exploit gegen Aston Villa bleibt aus. Basel verliert die Partie trotz Chancenplus und fällt in der Europa League unter den Strich. Mit sechs Punkten aus fünf Spielen steht der FCB nur auf Platz 26, im Januar folgen die beiden letzten Vorrundenspiele gegen Salzburg und Viktoria Pilsen. 

«Es war wie so oft in dieser Saison. Wir zeigen eine gute Leistung, aber am Ende bleibt nur Frust, weil wir keine Punkte holen», sagt Ludovic Magnin nach dem Spiel. «Wir konnten uns leider nicht belohnen, ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Wir haben sehr gut gespielt.»

Highlights im Video. Basel verliert Europa-League-Kracher gegen Aston Villa

Highlights im VideoBasel verliert Europa-League-Kracher gegen Aston Villa

Magnin setzte Xherdan Shaqiri gegen die Engländer ins Sturmzentrum. Was war die Idee? «Wir hatten schon in Genk eine gute Balance im Mittelfeld mit einem klassischen 4-3-3. Wir wollten das Mittelfeld im Griff haben und das ist uns auch heute gut gelungen», erklärt der FCB-Trainer. 

Shaqiri: «Das war leider nicht abgesprochen»

Nach knapp einer Stunde wechselt Magnin seinen Star aus. Das sei «leider nicht abgesprochen» gewesen, sondern «der Entscheid des Trainers», sagt Shaqiri nach dem Spiel zu blue Sport. «Man hat ihm schon angemerkt, dass ihn die Auswechslung angegurkt hat», meint auch blue Sport Experte Daniel Gygax.

Magnin meint zur Shaqiri-Auswechslung: «Wir waren gut im Spiel und ich wollte die Taktik im Mittelfeld nicht über Bord werfen. Mit einem Stossstürmer wollte ich die Brechstange bringen. Wenn wir am Schluss noch das 2:2 machen, wäre alles aufgegangen, das Stadion wäre explodiert und alle wären zufrieden gewesen.»

Gygax über Shaqiris Auswechslung: «Habe ich nicht verstanden»

Gygax über Shaqiris Auswechslung: «Habe ich nicht verstanden»

11.12.2025

Der FCB-Trainer will aber keine grosse Sache aus der Shaqiri-Auswechslung machen. «Wir haben schon vor der Saison thematisiert, ob Shaq alle drei Tage spielen kann. Jetzt hat er auch schon wieder 26 Spiele in dieser Saison in den Beiden. Aber er hat mehr Power, als manche Leute denken.»

Basel – Aston Villa 1:2

Basel – Aston Villa 1:2

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Meistgelesen

US-Influencer feiert Schweizer Tankstelle ab – damit ist er nicht allein
Leere Migros-Regale kurz vor Weihnachten – diese Marken sind betroffen
Republikaner in Indiana stellen sich gegen Trump +++ Trump: Rede mit China und Russland über Denuklearisierung
«Freie Wirtschaftszone» als Kompromiss? Kiew ist skeptisch +++ EU bereitet trotz Ungarns Blockade Kiews Beitritt vor
SVP-Nationalrat will dem SRF «Aktenzeichen XY» aufzwingen

Alle FCB-Spiele

Tabelle