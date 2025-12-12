Shaqiri über Auswechslung: «War leider nicht abgesprochen» 11.12.2025

Der FC Basel macht gegen den Tabellendritten der Premier League ein gutes Spiel, steht am Ende aber wieder mit leeren Händen da. Zu reden gibt nach dem 1:2 gegen Aston Villa einmal mehr die Rolle von Shaqiri.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Keine magische Nacht in Basel: Der FCB unterliegt Aston Villa in der Europa League mit 1:2.

Zu reden gibt nach dem Spiel einmal mehr die Rolle von Xherdan Shaqiri, der von Ludovic Magnin als Mittelstürmer aufgestellt und nach einer Stunde ausgewechselt wurde.

Shaqiri war sichtlich unzufrieden über seine Auswechslung. «Ich wollte meine Taktik nicht über Bord werfen», erklärt der FCB-Coach. Mehr anzeigen

Der Exploit gegen Aston Villa bleibt aus. Basel verliert die Partie trotz Chancenplus und fällt in der Europa League unter den Strich. Mit sechs Punkten aus fünf Spielen steht der FCB nur auf Platz 26, im Januar folgen die beiden letzten Vorrundenspiele gegen Salzburg und Viktoria Pilsen.

«Es war wie so oft in dieser Saison. Wir zeigen eine gute Leistung, aber am Ende bleibt nur Frust, weil wir keine Punkte holen», sagt Ludovic Magnin nach dem Spiel. «Wir konnten uns leider nicht belohnen, ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Wir haben sehr gut gespielt.»

Magnin setzte Xherdan Shaqiri gegen die Engländer ins Sturmzentrum. Was war die Idee? «Wir hatten schon in Genk eine gute Balance im Mittelfeld mit einem klassischen 4-3-3. Wir wollten das Mittelfeld im Griff haben und das ist uns auch heute gut gelungen», erklärt der FCB-Trainer.

Shaqiri: «Das war leider nicht abgesprochen»

Nach knapp einer Stunde wechselt Magnin seinen Star aus. Das sei «leider nicht abgesprochen» gewesen, sondern «der Entscheid des Trainers», sagt Shaqiri nach dem Spiel zu blue Sport. «Man hat ihm schon angemerkt, dass ihn die Auswechslung angegurkt hat», meint auch blue Sport Experte Daniel Gygax.

Magnin meint zur Shaqiri-Auswechslung: «Wir waren gut im Spiel und ich wollte die Taktik im Mittelfeld nicht über Bord werfen. Mit einem Stossstürmer wollte ich die Brechstange bringen. Wenn wir am Schluss noch das 2:2 machen, wäre alles aufgegangen, das Stadion wäre explodiert und alle wären zufrieden gewesen.»

Gygax über Shaqiris Auswechslung: «Habe ich nicht verstanden» 11.12.2025

Der FCB-Trainer will aber keine grosse Sache aus der Shaqiri-Auswechslung machen. «Wir haben schon vor der Saison thematisiert, ob Shaq alle drei Tage spielen kann. Jetzt hat er auch schon wieder 26 Spiele in dieser Saison in den Beiden. Aber er hat mehr Power, als manche Leute denken.»