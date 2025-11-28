YB-Captain Loris Benito erklärt nach der 1:2-Niederlage gegen Aston Villa, wie er die tumultartigen Szenen im YB-Auswärtsblock erlebt hat.
«Aston Villa hat in der Ecke der YB-Fans gejubelt und so Emotionen ausgelöst», sagt YB-Captain Loris Benito im Interview mit blue Sport über die chaotischen Szenen nach dem 1:0. Dass bei einigen Fans die Sicherungen durchgebrannt seien, gelte es zu verurteilen.
Was die Ausschreitungen nach dem zweiten Treffer angeht, nimmt Benito die eigenen Fans auch ein wenig in Schutz. «Nach dem zweiten Tor hat mich der Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit den Fans reden soll, um das Ganze ruhig zu halten. Das habe ich auch gemacht und dann hat es wohl ein Missverständnis gegeben mit der Polizei.»
Die Anführer unter den YB-Fans seien in seine Richtung gekommen, um mit ihm zu reden. Das Problem: Die Polizisten sehen Benito nicht und denken deshalb, dass die Fans auf das Feld gelangen wollen. «Und dann ist es eskaliert. Ich glaube, es ist sehr unglücklich gelaufen», so Benito.
In der Mixed Zone sagt Benito dann auch noch: «Ich glaube auch, die Polizei hat sich in dem Moment nicht richtig verhalten. Ihre Aufgabe ist zu deeskalieren, nicht zu eskalieren.»