«Grosses Missverständnis» YB-Captain Benito gibt der Polizei nach Fan-Gewalt eine Mitschuld

Patrick Lämmle

28.11.2025

Benito: «Die Polizei dachte, dass die Fans, die mit mir sprechen wollten, auf den Platz kommen»

Benito: «Die Polizei dachte, dass die Fans, die mit mir sprechen wollten, auf den Platz kommen»

YB-Captain Loris Benito erklärt die tumultartigen Szenen im YB-Auswärtsblock bei der Europa-League-Partie in Birmingham.

27.11.2025

YB-Captain Loris Benito erklärt nach der 1:2-Niederlage gegen Aston Villa, wie er die tumultartigen Szenen im YB-Auswärtsblock erlebt hat.

,

Patrick Lämmle, Redaktion blue Sport

28.11.2025, 08:52

28.11.2025, 08:54

«Aston Villa hat in der Ecke der YB-Fans gejubelt und so Emotionen ausgelöst», sagt YB-Captain Loris Benito im Interview mit blue Sport über die chaotischen Szenen nach dem 1:0. Dass bei einigen Fans die Sicherungen durchgebrannt seien, gelte es zu verurteilen.

Malen trifft zur Führung – und wird von Gegenstand am Kopf getroffen

Malen trifft zur Führung – und wird von Gegenstand am Kopf getroffen

27.11.2025

Was die Ausschreitungen nach dem zweiten Treffer angeht, nimmt Benito die eigenen Fans auch ein wenig in Schutz. «Nach dem zweiten Tor hat mich der Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit den Fans reden soll, um das Ganze ruhig zu halten. Das habe ich auch gemacht und dann hat es wohl ein Missverständnis gegeben mit der Polizei.»

Die Anführer unter den YB-Fans seien in seine Richtung gekommen, um mit ihm zu reden. Das Problem: Die Polizisten sehen Benito nicht und denken deshalb, dass die Fans auf das Feld gelangen wollen. «Und dann ist es eskaliert. Ich glaube, es ist sehr unglücklich gelaufen», so Benito.

In der Mixed Zone sagt Benito dann auch noch: «Ich glaube auch, die Polizei hat sich in dem Moment nicht richtig verhalten. Ihre Aufgabe ist zu deeskalieren, nicht zu eskalieren.»

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

27.11.2025

Becherwurf, Platzwunde, Polizeieinsatz. Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Becherwurf, Platzwunde, PolizeieinsatzDie Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Skandal im Villa-Park. YB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

Skandal im Villa-ParkYB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

Highlights im Video. Monteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Highlights im VideoMonteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Aston Villa – Young Boys 2:1

Aston Villa – Young Boys 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

27.11.2025

Gezeichneter Malen über YB-Becherwurf: «Es ist, wie es ist – mein Kopf ist in Ordnung»

Gezeichneter Malen über YB-Becherwurf: «Es ist, wie es ist – mein Kopf ist in Ordnung»

27.11.2025

Malen doppelt nach – und jubelt wieder vor dem YB-Block

Malen doppelt nach – und jubelt wieder vor dem YB-Block

27.11.2025

Seoane über Fan-Chaos: «Es ist ein Missverständnis entstanden»

Seoane über Fan-Chaos: «Es ist ein Missverständnis entstanden»

27.11.2025

Das sind die 10 reichsten Personen in der Schweiz
Hai biss Schweizerin (25) Arm ab – Freund (26) schwamm mit ihr bis ans Ufer
So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans
Schweizer sollen mehr Steuern zahlen – brisanter Plan des Bundesrats durchgesickert
«Dumme Person»: Trump watscht Journalistin ab +++ Todesschütze bekam unter Trump US-Asyl

