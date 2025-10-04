  1. Privatkunden
«Sprachlos und ohnmächtig» So reagiert der FC Basel auf die Fan-Ausschreitungen im St. Jakob-Park

Luca Betschart

4.10.2025

Basel – Stuttgart 2:0

Basel – Stuttgart 2:0

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

Der FC Basel erlebt am Donnerstag mit dem Triumph über den VfB Stuttgart einen magischen Europa-League-Abend. Einziger Dämpfer ist ein Zwischenfall vor dem Anpfiff, für den sich der Klub im Nachhinein entschuldigt.

Luca Betschart

04.10.2025, 08:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel besiegt den VfB Stuttgart in der Europa League überraschend mit 2:0 und begeistert das Publikum im St. Jakob-Park.
  • Vor dem Anpfiff der Partie kommt es allerdings zu einem Zwischenfall, für den sich der FCB am Tag nach der Begegnung entschuldigt.
  • «Ausgehend von gegenseitigen Wortgefechten im durchmischten Sektor B kam es in der Folge zu einer Konfrontation von Fans beider Seiten», erklärt der FCB und kündigt an, den Vorfall aufarbeiten und sich für zukünftige Spiele besser aufstellen zu wollen.
Mehr anzeigen

Der FC Basel schafft am zweiten Europa-League-Spieltag den Coup und schlägt den VfB Stuttgart vor begeistertem Publikum im St. Jakob-Park mit 2:0. Überschattet wird der überraschende Sieg von einem Zwischenfall vor Anpfiff, als FCB-Anhänger und Stuttgart-Fans im Stadion und in unmittelbarer Nähe des Familiensektors aneinandergeraten.

Basel verzaubert den St. Jakob-Park. FCB schlägt Stuttgart dank den überragenden Hitz und Shaqiri

Basel verzaubert den St. Jakob-ParkFCB schlägt Stuttgart dank den überragenden Hitz und Shaqiri

Am Tag nach dem Spiel nimmt der FCB Stellung zum Vorfall. «Ein unschöner und unentschuldbarer Zwischenfall vor Anpfiff trübte die ansonsten hervorragende Stimmung. Ausgehend von gegenseitigen Wortgefechten im sehr durchmischten Sektor B kam es in der Folge zu einer Konfrontation von Anhängern beider Seiten», schreibt der FCB in einer Mitteilung.

«Verängstigte Kinder und Familien» als Resultat

Und weiter: «Der FC Basel 1893 kann und will Gewalt jeglicher Art nicht hinnehmen oder tolerieren. Dass die gestrige, kurze Auseinandersetzung dann noch ausgerechnet unterhalb des Familiensektors stattgefunden hat, macht den Club sprachlos und lässt ihn ohnmächtig zurück. Ein weitestgehend friedliches Fussballspiel wurde gestern von einigen wenigen torpediert. Das Resultat waren unbeteiligte und in der Folge verängstigte Kinder und Familien.»

Der FCB entschuldigt sich deshalb bei allen Fans, die «durch diese Szenen das Spiel nicht in der gewohnten Atmosphäre geniessen konnten.» Jedes Spiel im St. Jakob-Park soll einen sicheren Rahmen bieten. «Dies ist für den FC Basel unverhandelbar», schreiben die Bebbi und kündigen an: «Der FCB wird die gestrigen Vorfälle aufarbeiten und sich für zukünftige Spiele dieser Grössenordnung besser aufstellen.»

