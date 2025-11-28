  1. Privatkunden
«Nicht zu entschuldigen» So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans

Jan Arnet

28.11.2025

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

27.11.2025

Beim Europa-League-Spiel zwischen Aston Villa und YB kommt es zu Ausschreitungen im Gästesektor. Fans werfen Becher aufs Feld und liefern sich eine Schlägerei mit Polizisten. Der Verein gibt dazu ein Statement ab.

Jan Arnet

28.11.2025, 09:30

28.11.2025, 09:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Europa-League-Spiel zwischen Aston Villa und den Young Boys kam es im Gästeblock zu Ausschreitungen.
  • Der BSC Young Boys verurteilt die Gewalt, distanziert sich klar vom Verhalten der Fans und meldet, dass zwei Personen in Polizeigewahrsam genommen wurden.
  • «Wir entschuldigen uns für das Verhalten der fehlbaren Personen», schreiben die Berner.
Es läuft die 27. Minute im Villa-Park: Donyell Malen bringt die Engländer in Führung und rennt Richtung Eckfahne vor dem Gästeblock. Er streckt die Zunge raus und provoziert damit die YB-Fans. Prompt kommen zahlreiche Becher geflogen. Malen wird von einem Gegenstand am Kopf getroffen und zieht sich dabei eine Platzwunde zu. 

Skandal im Villa-Park. YB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

Skandal im Villa-ParkYB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

Doch damit nicht genug: Nach dem zweiten Malen-Tor zum 2:0 fliegen erneut Gegenstände und sogar Stühle auf den Platz. Als YB-Captain Loris Benito den Dialog mit den Anhängern sucht, eskaliert die Situation komplett. Eine wilde Schlägerei zwischen Fans und Polizei artet aus. 

Zwei YB-Fans in Polizeigewahrsam

«Dass Bierbecher, Geldmünzen und sogar ein Sitz Richtung Spieler geworfen wurden, ist nicht zu entschuldigen», schreiben die Young Boys in einem Statement. Im Zug der Auseinandersetzungen seien zwei Personen in Polizeigewahrsam genommen worden.

«Grosses Missverständnis». YB-Captain Benito gibt der Polizei nach Fan-Gewalt eine Mitschuld

«Grosses Missverständnis»YB-Captain Benito gibt der Polizei nach Fan-Gewalt eine Mitschuld

«Die Polizisten, mit dem Rücken zum Spielfeld stehend, nahmen Loris Benito nicht wahr und meinten, die Fans hätten Richtung Rasen gehen wollen, worauf das Geschehen völlig aus dem Ruder lief», heisst es im Statement der Berner.

Und weiter: «Der BSC Young Boys verurteilt aufs Schärfste, dass Gegenstände Richtung Spieler geworfen wurden, und distanziert sich in aller Form von Gewalt. Wir entschuldigen uns zudem für das Verhalten der fehlbaren Personen.»

Das Spiel konnte nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt werden. YB verlor die Partie am Ende 1:2 und rutschte in der Tabelle auf Rang 26 ab.

Mehr zum Thema

Becherwurf, Platzwunde, Polizeieinsatz. Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Becherwurf, Platzwunde, PolizeieinsatzDie Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Frei und Gygax über YB-Chaoten. «Gibt es überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten«Gibt es überhaupt Worte für diese Idioten?»

Highlights im Video. Monteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Highlights im VideoMonteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

27.11.2025

Aston Villa – Young Boys 2:1

Aston Villa – Young Boys 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Meistgelesen

Das sind die 10 reichsten Personen in der Schweiz
So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans
Schweizer sollen mehr Steuern zahlen – brisanter Plan des Bundesrats durchgesickert
Monica Kissling: «Jetzt wird dein Tatendrang geweckt»
Hai biss Schweizerin (25) Arm ab – Freund (26) schwamm mit ihr bis ans Ufer

Fussball-News

WM 2026. Auslosung der WM-Gruppen ohne Iran

WM 2026Auslosung der WM-Gruppen ohne Iran

Frauen-Nationalteam. Wie die Schweiz mit Rafel Navarro ein neues Kapitel starten will

Frauen-NationalteamWie die Schweiz mit Rafel Navarro ein neues Kapitel starten will

Europa League. Mbabu und Midtjylland bleiben trotz Niederlage Spitze

Europa LeagueMbabu und Midtjylland bleiben trotz Niederlage Spitze

Highlights im Video. Erste Conference-League-Pleite für Lausanne in Posen

Highlights im VideoErste Conference-League-Pleite für Lausanne in Posen

Joker Shaqiri bleibt blass. Gute 2. Halbzeit reicht nicht: Keine Punkte für Basel in Genk

Joker Shaqiri bleibt blassGute 2. Halbzeit reicht nicht: Keine Punkte für Basel in Genk

U17-WM. Österreichs Junioren verpassen die Krönung

U17-WMÖsterreichs Junioren verpassen die Krönung

Europa League