So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans

Beim Europa-League-Spiel zwischen Aston Villa und YB kommt es zu Ausschreitungen im Gästesektor. Fans werfen Becher aufs Feld und liefern sich eine Schlägerei mit Polizisten. Der Verein gibt dazu ein Statement ab.

Beim Europa-League-Spiel zwischen Aston Villa und den Young Boys kam es im Gästeblock zu Ausschreitungen.

Der BSC Young Boys verurteilt die Gewalt, distanziert sich klar vom Verhalten der Fans und meldet, dass zwei Personen in Polizeigewahrsam genommen wurden.

«Wir entschuldigen uns für das Verhalten der fehlbaren Personen», schreiben die Berner.

Es läuft die 27. Minute im Villa-Park: Donyell Malen bringt die Engländer in Führung und rennt Richtung Eckfahne vor dem Gästeblock. Er streckt die Zunge raus und provoziert damit die YB-Fans. Prompt kommen zahlreiche Becher geflogen. Malen wird von einem Gegenstand am Kopf getroffen und zieht sich dabei eine Platzwunde zu.

Doch damit nicht genug: Nach dem zweiten Malen-Tor zum 2:0 fliegen erneut Gegenstände und sogar Stühle auf den Platz. Als YB-Captain Loris Benito den Dialog mit den Anhängern sucht, eskaliert die Situation komplett. Eine wilde Schlägerei zwischen Fans und Polizei artet aus.

Zwei YB-Fans in Polizeigewahrsam

«Dass Bierbecher, Geldmünzen und sogar ein Sitz Richtung Spieler geworfen wurden, ist nicht zu entschuldigen», schreiben die Young Boys in einem Statement. Im Zug der Auseinandersetzungen seien zwei Personen in Polizeigewahrsam genommen worden.

«Die Polizisten, mit dem Rücken zum Spielfeld stehend, nahmen Loris Benito nicht wahr und meinten, die Fans hätten Richtung Rasen gehen wollen, worauf das Geschehen völlig aus dem Ruder lief», heisst es im Statement der Berner.

Und weiter: «Der BSC Young Boys verurteilt aufs Schärfste, dass Gegenstände Richtung Spieler geworfen wurden, und distanziert sich in aller Form von Gewalt. Wir entschuldigen uns zudem für das Verhalten der fehlbaren Personen.»

Das Spiel konnte nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt werden. YB verlor die Partie am Ende 1:2 und rutschte in der Tabelle auf Rang 26 ab.

