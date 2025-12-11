Gygax über die Verletzung von Sanches: «Er hat das nicht verdient» 11.12.2025

YB fährt in der Europa League gegen Lille einen überraschenden Sieg ein, zahlt die drei Punkte aber womöglich teuer. Denn in der Nachspielzeit überstreckt sich der erst wieder genesene Alvyn Sanches das Knie.

Die Young Boys bleiben in der Europa League im Rennen um die K.o.-Phase. Gegen Lille profitieren die Berner von einer langen Überzahl und gewinnen eine umkämpfte Partie mit 1:0. In der Schlussphase allerdings erhält das Team von Gerardo Seoane zwei Dämpfer.

Zum einen zieht Tanguy Zoukrou einen schwarzen Abend ein. In der 84. Minute erst eingewechselt, holt sich der 22-Jährige in der 90. und in der 92. Minute die Gelbe Karte ab, fliegt vom Platz und ist für das nächste Spiel gegen Olympique Lyon gesperrt.

«Die Rote Karte ist sehr ärgerlich», wählt Trainer Seoane klare Worte. «Das geht ganz klar auf unsere, respektive auf die Kappe von Tanguy Zoukrou – mit zwei Gelben Karten, die beide vermeidbar sind, vor allem die erste.»

Erneute Knieverletzung bei Sanches

Kurz nach Zoukrou muss dann auch noch der eingewechselte Alvyn Sanches vom Platz. Dem 22-Jährigen, der erst vor rund sechs Wochen sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gegeben hat, wird das Knie in einem Zweikampf voll durchgedrückt. Sanches bleibt lange liegen und muss dann gestützt vom Feld.

«Ein starker Schlag mit einer Überstreckung. Die Reaktion unmittelbar danach war so, dass er Mühe hatte, schmerzfrei draufzustehen», erklärt Seoane, kann aber noch keine weitere Auskunft geben: «Da wird es weitere Abklärungen geben.»

blue Sport Experte Dani Gygax hofft, dass sich die Verletzung als nicht so gravierend herausstellt. «Ich kenne diesen jungen Burschen relativ gut – und er hätte das nicht verdient. Es braucht sehr viel Kraft, nach einer schweren Verletzung wieder zurückzukommen. Wenn das nun wieder nicht gut kommen würde, wäre das wirklich extrem Pech.»

