Europa und Conference League liefern am Donnerstag einmal mehr hochspannende Fussball-Action.

Star-Goalie De Gea patzt kurz vor Ende der Verlängerung

Eigentlich spricht vor der Partie zwischen Fiorentina und dem polnischen Vertreter Jagiellonia Białystok alles für die Italiener. Doch das 3:0-Polster aus dem Hinspiel ist bereits kurz nach der Pause verpufft, als Mazurek in der 49. Minute den Hattrick schnürt und den zur Halbzeit eingewechselten De Gea bezwingt.

Von Fiorentina kommt erst in der Verlängerung ein Lebenszeichen. Dort treffen die Italiener zweifach und sind so wieder auf Achtelfinalkurs. Kurz vor Schluss macht es Goalie De Gea aber noch einmal spannend. Einen eigentlich harmlosen Versuch von Balleste lässt er zum 2:4 reinkullern. Am Ende rettet Fiorentina den knappen 5:4-Gesamtsieg über die Zeit.

De Gea patzt und macht wilde Partie in Florenz noch einmal spannend 26.02.2026

Freuler übel umgemäht – Gegenspieler fliegt vom Platz

Bolognas Achtelfinal-Hoffnungen erhalten in der 37. Minute des Playoff-Rückspiels gegen Brann Bergen dank einer roten Karte gegen die Norweger einen erheblichen Boost. Hinhalten muss dafür Remo Freuler: Der Schweizer wird von seinem Gegenspieler hart am Oberschenkel getroffen.

Der Schweizer kann weiterspielen und feiert mit seinen Farben schlussendlich einen 1:0-Sieg und den Einzug ins Achtelfinale der Europa League.

Freuler wird umgemäht – Gegenspieler fliegt vom Platz 26.02.2026

Celtic schockt Stuttgart mit Blitztor nach 28 Sekunden

Der VfB Stuttgart legt im Playoff-Rückspiel der Europa League gegen Celtic Glasgow einen fulminanten Fehlstart hin. Nach nur 28 Sekunden gehen die Gäste aus Schottland durch McCowan mit 1:0 in Führung. Für den Rest der Partie hält die Defensive um den Schweizer Luca Jaquez aber dicht. Stuttgart qualifiziert sich schlussendlich dank des 4:1-Erfolgs im Hinspiel für die Achtelfinals.

Celtic schockt Stuttgart mit Blitztor nach 28 Sekunden 26.02.2026

