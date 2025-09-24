  1. Privatkunden
FCB und YB laut Datenbank chancenlos Liebe Basler und Berner, stopft den Statistikern das Maul

Mattéo Mayasi

24.9.2025

Shaqiri und der FCB werden laut Daten-Analyse europäisch wenig Grund zum Jubeln haben. 
Shaqiri und der FCB werden laut Daten-Analyse europäisch wenig Grund zum Jubeln haben. 
KEYSTONE

Die Europa League ist zurück. Laut der Datenbank von Opta sind sowohl der FC Basel wie auch YB auf der europäischen Bühne nur Nebendarsteller. Die grössten Titelchancen hat Aston Villa. 

Redaktion blue Sport

24.09.2025, 13:30

24.09.2025, 14:40

Laut der Datenbank von Opta sieht's für Basel und YB in der Europa League düster aus: Laut Supercomputer ist die Möglichkeit, dass die beiden die Play-offs verpassen grösser als dass sie die Hürde meistern (YB 41 % für die K.o.-Phase zu erreichen, Basel gar nur 39 %).

Anders sieht es bei einer allfälligen Achtelfinal-Qualifikation aus. Da haben die Basler mit 21 % eine leicht höhere Chance als die Berner, die bei 20 % liegen.

Ab dann liegen die Superligisten auf Augenhöhe. Die Teams von Giorgio Contini und Ludovic Magnin haben beide 6 % Chancen auf die Viertelfinals, 2 % auf die Halbfinals und statistisch gar keine Chancen auf eine Finalteilnahme. 

Am schlechtesten sind die Aussichten bei den Go Ahead Eagles aus den Niederlanden: Sie besitzen lediglich 28 % Chance auf die Play-offs und gerade einmal 10 % aufs Achtelfinale.

Der Favorit, laut Opta, ist Aston Villa (95 % Wahrscheinlichkeit für Achtelfinal und 23 % auf den Titel). Dahinter folgen die AS Roma (13 % Titelchance) und Nottingham Forest mit Nati-Star Dan Ndoye (10 %).

Zum Glück bleibt der Fussball aber unberechenbar. Liebe Basler und Berner, stopft den Statistikern das Maul!

Die ganze Liste

Basel und YB gehören zu den 10 schlechtesten gemäss Opta.
Basel und YB gehören zu den 10 schlechtesten gemäss Opta.

Mehr Videos vom Ressort 

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

23.09.2025

Levante - Real Madrid 1:4

Levante - Real Madrid 1:4

LALIGA | 6. Runde | Saison 25/26

23.09.2025

Mehr vom Ressort

Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

Nach der bitteren Niederlage im Cup gegen Aarau, geht es für YB in der Europa League weiter. Christian Fassnacht strahlt vor dem Auftakt gegen Panathinaikos trotz des Nackenschlags Zuversicht aus.

24.09.2025

YB-Coach Contini: «Wir brauchen unsere Fans, die uns lautstark unterstützen»

YB-Coach Contini: «Wir brauchen unsere Fans, die uns lautstark unterstützen»

YB-Trainer Giorgio Contini im Interview vor dem Europa-League-Duell gegen Panathinaikos Athen.

24.09.2025

Johan Manzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen»

Johan Manzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen»

24.09.2025

Mehr Videos