Shaqiri und der FCB werden laut Daten-Analyse europäisch wenig Grund zum Jubeln haben. KEYSTONE

Die Europa League ist zurück. Laut der Datenbank von Opta sind sowohl der FC Basel wie auch YB auf der europäischen Bühne nur Nebendarsteller. Die grössten Titelchancen hat Aston Villa.

Redaktion blue Sport Mattéo Mayasi

Laut der Datenbank von Opta sieht's für Basel und YB in der Europa League düster aus: Laut Supercomputer ist die Möglichkeit, dass die beiden die Play-offs verpassen grösser als dass sie die Hürde meistern (YB 41 % für die K.o.-Phase zu erreichen, Basel gar nur 39 %).

Anders sieht es bei einer allfälligen Achtelfinal-Qualifikation aus. Da haben die Basler mit 21 % eine leicht höhere Chance als die Berner, die bei 20 % liegen.

Ab dann liegen die Superligisten auf Augenhöhe. Die Teams von Giorgio Contini und Ludovic Magnin haben beide 6 % Chancen auf die Viertelfinals, 2 % auf die Halbfinals und statistisch gar keine Chancen auf eine Finalteilnahme.

Am schlechtesten sind die Aussichten bei den Go Ahead Eagles aus den Niederlanden: Sie besitzen lediglich 28 % Chance auf die Play-offs und gerade einmal 10 % aufs Achtelfinale.

Keine Chance für YB? KEYSTONE

Der Favorit, laut Opta, ist Aston Villa (95 % Wahrscheinlichkeit für Achtelfinal und 23 % auf den Titel). Dahinter folgen die AS Roma (13 % Titelchance) und Nottingham Forest mit Nati-Star Dan Ndoye (10 %).

Zum Glück bleibt der Fussball aber unberechenbar. Liebe Basler und Berner, stopft den Statistikern das Maul!

Die ganze Liste

Basel und YB gehören zu den 10 schlechtesten gemäss Opta.

