Als blue Sport die zwei FCB-Legenden Adrian Knup (57) und Marco Streller (44) vor dem Knüller FCB gegen VfB trifft, wird viel gelacht und über alte Stuttgarter Zeiten geredet. Klar gehts auch um ehemalige Teamkollegen wie Buchwald oder Trainer wie Daum, Magath und Trapattoni.

Die beiden ehemaligen Nati-Stars mögen sich, das merkt man. Eine Fussballergeneration liegt zwischen ihnen. Knup war von 1992 bis 1994 bei Stuttgart, Streller 12 Jahre danach. Streller zu Knup: «Ich bin mit der Bundesliga aufgewachsen. Mit dir Atze, mit Ciri Sforza, Alain Sutter und Stéphane Chapuisat. Euch haben wir nachgeeifert. Meine Sympathie zu Stuttgart war auch ein Teil wegen Atze.»

Knup erinnert sich an sein erstes Training. «Da habe ich ‹Tschüss› gesagt, und Guido Buchwald meinte nur: ‹Junge, willst du schon wieder gehen?› Die holten dich schnell auf den Boden.»

Wenn der FC Basel den VfB Stuttgart empfängt, kommen bei euch sicher automatisch Erinnerungen hervor. Marco Streller, wie war's als du in Stuttgart angekommen bist?

Streller: Eine neue Welt. Ich bin ja wie meine ganze Generation mit der Bundesliga aufgewachsen. Mit dir Atze bei Stuttgart, mit Ciri Sforza, Alain Sutter und Stéphane Chapuisat. Ihnen haben wir nachgeeifert. Meine Sympathie zu Stuttgart war auch ein Teil wegen Atze. Vielleicht bin ich aber auch beim VfB gelandet, weil ich zu wenig gut für Borussia Dortmund war.

Knup: So wie ich auch. (Gelächter)

Streller: Bei meiner Ankunft wollten die Journalisten wissen, ob ich fit sei. Magath sagte ihnen: ‹Ich mache ihn fit›. Das habe ich gespürt. Ich merkte sofort, dass der Konkurrenzkampf viel grösser ist. In Basel habe ich viele Tore erzielt, ich war wichtig. Hier war das schon etwas anderes.

Knup: Die enorme Konkurrenzsituation beim VfB ist mir auch am meisten eingefahren. Ich kam aus der wohlbehüteten Schweiz, von einem Klub, bei dem ich gesetzt war. In Stuttgart waren 24, 25 Spieler auf Top-Niveau. Im Training ging es anders zur Sache – ohne Rücksicht. Das war schon extrem.

Deine Mitspieler hiessen plötzlich Michael Frontzek, Eike Immel oder Guido Buchwald. Warst du beeindruckt?

Knup: Da war noch Thomas Berthold. All die Weltmeister von 1990. Später kam der brasilianische Weltmeister Dunga. Das waren schon Kaliber. Da steht man hinten an und schaut mal, wie's läuft. Beim ersten Training habe ich ‹Tschüss› gesagt, da meinte Buchwald nur: ‹Junge, willst du schon wieder gehen?› Die holten dich schnell auf den Boden.

Streller: Bei mir war's anders. Der VfB hatte damals Anfang der Nullerjahre finanzielle Probleme. Dann kam Felix Magath als Retter und baute all die Jungen wie Hildebrandt, Hinkel oder Kuranyi ein. Man hat sich vorne etabliert. So wurde der VfB attraktiv für junge Spieler. Das war mit ein Grund, weshalb ich zu Stuttgart wechselte. Mit Horst Held und Zvonimir Soldo hatten wir zwei ältere Spieler. Wenn Soldo im Training die Regenjacke anzog, mussten wir alle anderen auch die Regenjacken anziehen. So war das damals.

Streller hatte Magath als Trainer, du Christoph Daum. Wie war er?

Knup: Daum hat nichts dem Zufall überlassen. Die Trainings waren akribisch und intensiv. Er war streng mit den Spielern, das war ich mir so aus der Schweiz nicht gewohnt. Sein Standing war sehr hoch. Klar, ich bin ja zum deutschen Meister gekommen. Aber taktisch? Da hätte ich etwas mehr erwartet von einem deutschen Meistertrainer. Damals habe ich Roy Hodgson in der Nati erlebt – das war schon was anderes.

Und dann hat sich Daum vercoacht...

Knup: ... klar ist das hängen geblieben. Wir haben gegen Leeds United im Cup der Meister gespielt. Englischer Meister gegen deutscher Meister in Runde eins. Daheim gewannen wir 3:0, auswärts lagen wir 1:4 zurück. Damals waren noch drei Ausländer erlaubt und Daum hat den vierten Ausländer eingesetzt. Das war medial eine grosse Geschichte, die es ihm danach auch schwieriger gemacht hat.

Streller: Magath war quasi der Klub. Er hat die Transfers, die Aufstellungen gemacht, er hat gar noch das Marketing geleitet. Eine Respektsperson. Ich hatte zuvor aber glücklicherweise Christian Gross beim FCB. Diesen autoritären Führungsstil kannte ich also schon. Ich fand das zwar nicht immer supercool, aber es hat mich gut auf's Geschäft vorbereitet.

Wie streng war Magath?

Streller: Sehr. Aber er war zu allen gleich und das habe ich geschätzt. Einmal haben wir gegen Köln 0:0 gespielt, am nächsten Tag hat er alle in einem Kreis versammelt. Wir dachten, wir hätten eine Besprechung. Doch er hat er uns einfach 90 Minuten stehen lassen und nichts gesagt. Nach 90 Minuten meinte er: ‹Jetzt könnt ihr wieder rein gehen, so seid ihr gestern 90 Minuten herumgestanden.› Kein Witz. Stell dir das mal vor!

Knup: Ein Wunder, dass ihr 90 Minuten stehen geblieben seid?

Streller: Stell dir vor, du würdest das heute machen. In zwei Minuten laufen dir die ersten Spieler davon. Nach Magath kam dann Matthias Sammer. Ein ganz anderer Typ, den ich unglaublich schätze. Wir sind Vierter oder Fünfter geworden. Den erneuten Wechsel habe ich dann nicht verstanden.

Giovanni Trapattoni wurde verpflichtet.

Streller: Trapattoni war ein Gentleman, unfassbar menschlich, eine tolle Persönlichkeit. Auch taktisch war er gut. Aber er wollte nur mit einem Stürmer spielen. Er holte dann Jon Dahl Tomasson von Milan. Dann waren da noch Gomez und Cacau. Wir hatten einen riesigen Konkurrenzkampf für einen Platz. Als Hanspeter Latour dann in Köln Trainer wurde und mich wollte, war für mich klar, dass ich so kurz vor der WM 2006 wechsle.

Ihr habt beide ähnlich viele Spiele für Stuttgart in der Bundesliga. Knup 53, Streller 55. Wobei Knup einige Spielminuten mehr hatte. Wisst ihr, wie viele Tore ihr für den VfB in der Bundesliga erzielt habt?

Streller: Nicht so viele: Etwa fünf oder sechs. Nein, es waren neun.

Knup: Ich habe 20 erzielt. Jeweils je zehn pro Saison.

Stimmt. Habt ihr vorher kurz gegoogelt?

Streller: Nein, sicher nicht.

Knup: Aber man wird ja immer wieder mal mit diesen Zahlen konfrontiert. Jetzt gerade natürlich auch mit dem Spiel, das vor der Brust steht. Das ist eine geile Geschichte, auch für uns.

Streller: Ja, total. Ich war in der Meistersaison übrigens oft verletzt. Und es gab einige Partien, in welchen ich nur noch der taktische Wechsel am Ende war und noch ein paar Sekunden den Ball abdecken durfte. Das war meine Rolle. Jeder kannte seine Rolle und akzeptierte sie. Das war unser Geheimrezept, wieso wir Meister geworden sind.