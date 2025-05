United-Coach Amorim: «Europa-League-Titel würde viel Energie geben» 21.05.2025

Zum sechsten Mal in der Geschichte eines grossen europäischen Wettbewerbs stehen sich zwei englische Teams in einem Finale gegenüber. Tottenham fordert im Endspiel der Europa League Manchester United.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Europa-League-Finale 2025 wird zu einem rein englischen Duell – und es steckt voller Brisanz. Während Manchester United historisch die Nase vorn hat (96 Siege in 204 Duellen), gehört die Gegenwart Tottenham: Die Spurs gewannen alle drei direkten Duelle in der laufenden Saison und sind seit sechs Spielen gegen United ungeschlagen.

Trainerduell: Ange Postecoglou hat eine starke Bilanz gegen United und könnte mit Tottenham den ersten grossen Titel seit 2008 holen. Ruben Amorim hingegen hat mit Sporting und United bislang keine überzeugende Ausbeute gegen die Londoner (nur 1 Sieg in 4 Spielen).

Form & Historie: Tottenham spielt seine bisher erfolgreichste Europa-League-Saison mit neun Siegen – ein Rekord für den Klub. United ist in diesem Wettbewerb 2024/25 noch ungeschlagen und könnte der vierte Verein sein, der die Europa League ohne Niederlage gewinnt.

Schlüsselspieler: Bruno Fernandes war mit 11 Scorerpunkten einer der herausragenden Akteure des Turniers, Dominic Solanke traf in vier Spielen in Folge gegen United. Beide könnten das Finale prägen.

Final-Vergangenheit: Das bisher einzige Endspiel zwischen den Klubs entschied United 2009 im Elfmeterschiessen für sich. Damals schon dabei: Jonny Evans – heute mit 37 erneut im Kader. Mehr anzeigen

Tottenham historisch, United ungeschlagen

Tottenham geht mit Rückenwind ins Endspiel: In dieser Saison gewann das Team alle bisherigen drei Duelle gegen Manchester United – in Liga und Pokal. Die Spurs könnten ihren ersten grossen Titel seit dem Ligapokal 2008 holen – und ihren ersten Europacup seit 1984.

Manchester United ist hingegen in dieser Europa-League-Saison noch ungeschlagen. Die Red Devils könnten nach Chelsea, Villarreal und Frankfurt das vierte Team sein, das den Wettbewerb ohne Niederlage gewinnt.

Duelle, Serien und Rekorde

Tottenham hat neun Spiele in dieser Europa-League-Saison gewonnen – so viele wie noch nie zuvor in einem grossen europäischen Wettbewerb. Für Trainer Ange Postecoglou ist es zudem ein historisches Debüt: Er ist der erste Australier, der ein europäisches Klubfinale erreicht.

United hingegen hat die letzten drei Finalteilnahmen gegen europäische Gegner verloren – gegen Barcelona (zweimal) und Villarreal. Doch mit dem neuen Coach Ruben Amorim hofft der Klub auf frischen Wind – er könnte der dritte Trainer unter 40 Jahren sein, der mit einem englischen Klub einen grossen europäischen Titel gewinnt.

Insgesamt standen sich beide Teams 204 Mal gegenüber – mit 96 Siegen für United und 57 für die Spurs. Besonders eindrücklich war die Phase zwischen 2001 und 2009, als United in 26 Spielen ungeschlagen blieb. Legendär: das 5:3-Comeback im Jahr 2001 nach 0:3-Rückstand zur Pause.

Postecoglou hat United im Griff – Amorims triste Bilanz

Seit Ange Postecoglou bei Tottenham an der Seitenlinie steht, hat sein Team in fünf Spielen gegen Manchester United nicht verloren – vier davon wurden gewonnen. Insgesamt sind die Spurs seit sechs Spielen ungeschlagen gegen die Red Devils. Besonders bemerkenswert: In der laufenden Saison gab es drei Siege aus drei Spielen gegen United – eine klare Machtdemonstration.

Spurs-Trainer Postecoglou: «Wurde verpflichtet, um Trophäen zu holen» 21.05.2025

Für Ruben Amorim ist Tottenham kein unbekannter Gegner. In der Champions-League-Gruppenphase 2022/23 traf er mit Sporting CP auf die Spurs – die Portugiesen holten vier Punkte, verpassten aber trotz starkem Start das Weiterkommen und wurden Gruppenletzter. Seit seinem Amtsantritt bei Manchester United hat Amorim beide Duelle mit Tottenham verloren.

Ein einziges Finale – mit United als Sieger

Trotz ihrer langen Traditionen in nationalen Pokalwettbewerben (beide gehören zu den erfolgreichsten FA-Cup-Teams), standen sich Manchester United und Tottenham bislang nur einmal in einem Endspiel gegenüber: im League-Cup-Finale 2008/09. Nach einem torlosen Spiel setzte sich United im Elfmeterschiessen mit 4:1 durch. Jonny Evans, damals 21 Jahre alt, stand in der Startelf – und gehört auch 16 Jahre später noch zum Kader der Red Devils.

Bruno Fernandes war mit sieben Toren und vier Vorlagen einer der auffälligsten Spieler des Wettbewerbs. Nur Olivier Giroud schaffte mit Chelsea je mehr Scorerpunkte in einer Saison. Auch Dominic Solanke traf zuletzt konstant gegen United – viermal in Folge. Beide könnten die Finalpartie prägen.

