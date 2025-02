Traumkiste, Blackouts und ein falscher Goalie – diese Szenen musst du gesehen haben

Traumtore, verheerende Patzer und eine komplett verrückte Nachspielzeit – die Playoffs der Europa und der Conference League liefern Spektakel. blue Sport präsentiert dir die Aktionen, die du gesehen haben musst.

Andreas Lunghi, Luca Betschart Andreas Lunghi

Portos Samu gelingt Riesenkiste

Nach einem katastrophalen Fehlpass von Roma-Goalie Svilar herrscht im Strafraum der Italiener grosses Durcheinander, bis der Ball bei Porto-Stürmer Samu landet. Was der 20-Jährige dann aber zeigt, ist Weltklasse. Mit dem Rücken zum Tor nimmt er die Kugel an und versenkt sie akrobatisch mit einem Fallrückzieher zur frühen Führung für die Portugiesen. «Hätte ich solche Aktionen gemacht, wäre ich verletzt gewesen», sagt Alex Frei im Halbzeitstudio von blue Sport.

Samu bringt Porto mit einer Riesenkiste in Führung 20.02.2025

Eustaquios Aussetzer wird mit Rot bestraft

Eine weit weniger gute Figur bei Porto macht Samu-Teamkollege Stephen Eustaquio. Der 28-jährige Mittelfeldspieler lässt sich kurz nach der Pause von Paredes provozieren und zu einer Tätlichkeit hinreissen – und fliegt nach VAR-Eingriff mit der direkten Roten Karte vom Platz. In Unterzahl gelingt Porto die Wende anschliessend nicht mehr.

Eustáquio lässt sich von Paredes provozieren – und fliegt vom Platz 20.02.2025

Traumtor oder ein Goalie-Fehler?

In der 55. Minute fasst sich Alkmaars Denso Kasius ein Herz und markiert gegen Galatasaray die zwischenzeitliche 2:0-Führung und damit die Vorentscheidung in diesem Playoff-Duell. Der sehenswerte Schuss scheint aber nicht ganz unhaltbar. «Ich bin nicht sicher, ob der Goalie den halten muss. Zum Glück ist Zubi nicht hier», scherzt Alex Frei im blue Sport Studio.

Verrückte Nachspielzeit in Bodo

Was für eine Schlussphase zwischen Bodo/Glimt und Twente! Bis zur 92. Minute steht es 1:1, womit Twente dank des 2:1-Sieges im Hinspiel weiter wäre. Doch die Norweger schlagen in der 92. und in der 94. Minute zu und lassen das Aspmyra Stadion explodieren. Nur: Twente schlägt in der 96. Minute tatsächlich noch einmal zurück und erzwingt die Verlängerung. Dort behält Bodo das bessere Ende für sich und steht nach einem dramatischen 5:2-Sieg nach Verlängerung im Achtelfinal der Europa League.

Spektakel in der Nachspielzeit zwischen Bodo/Glimt und Twente 20.02.2025

Geschenke in Anderlecht

Während es am Spielfeldrand zu Tumulten kommt, verteilen sich Anderlecht und Fenerbahce auf dem Rasen fleissig Geschenke. Den Anfang macht Anderlecht-Verteidiger Lucas Boel Hey, dessen Rückpass zur Steilvorlage für Fener-Stürmer Edin Dzeko wird. Der 38-Jährige muss anschliessend nur noch querlegen und Sturmpartner En-Nesyri markiert die frühe Führung.

Geschenk angenommen: En-Nesyri bringt Fenerbahce in Führung 20.02.2025

Eine Viertelstunde später revanchieren sich die Türken allerdings für die geschenkte Führung. Diesmal spielt Fener-Verteidiger Skriniar den Rückpass viel zu kurz, Goalie Egribayat kann nicht mehr retten und Vazquez lässt Anderlecht über den Ausgleich jubeln.

Schlimmer Patzer in Fenerbahces Verteidigung – Anderlecht gleicht aus 20.02.2025

Ajax-Star Klaassen pariert mit den Händen – und fliegt vom Platz

Einen bitteren Auftakt ins Rückspiel erlebt Ajax Amsterdam gegen Union Saint-Gilloise. Nach einem 2:0-Hinspielsieg kassieren die Niederländer in der 16. Minute das erste Gegentor, bevor Mittelfeldspieler Davy Klaassen gut zehn Minuten später zum Goalie mutiert und einen Schuss vor der Torlinie mit seinen Händen abwehrt. Die Folge: Klaassen fliegt vom Platz und David verwandelt den fälligen Penalty zum 0:2. In Unterzahl rettet sich Ajax anschliessend in die Verlängerung.

Ajax-Star Klaassen pariert mit den Händen – und fliegt vom Platz 20.02.2025

Die Highlights der Playoffs im Europacup

Real Sociedad – Midtjylland 5:2 UEFA Europa League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 20.02.2025

Roma – Porto 3:2 UEFA Europa League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 20.02.2025

Galatasaray – Alkmaar 2:2 UEFA Europa League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 20.02.2025