Yoro: «Schlechtester Moment, um ein Gegentor zu kassieren» 10.04.2025

Manchester United gibt in der Nachspielzeit des Viertelfinal-Hinspiels in Lyon den Sieg aus der Hand. Mittendrin ist der französische Verteidiger Leny Yoro, dessen Einstellung nach dem Spiel im blue Sport Studio für Diskussionen sorgt.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manchester United kassiert in der Nachspielzeit des Viertelfinal-Hinspiels gegen Lyon den Ausgleich in der 95. Minute.

United-Verteidiger Leny Yoro sagt nach dem Spiel, dass sein Team bis dahin gut verteidigt, den Treffer aber im schlechtesten Moment kassiert habe.

Seine Aussagen sorgen im blue Sport Studio für Diskussionen zwischen den Experten Alex Frei und Dennis Hediger sowie Moderator Manuel Rothmund. Mehr anzeigen

In einer umkämpften Partie sieht es für Manchester United kurz vor dem Schlusspfiff vielversprechend aus. Joshua Zirkzee schiesst die Engländer in der 88. Minute in Front und schafft eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Old Trafford. In der 95. Minute fliegt diese dann aus dem Fenster.

United verteidigt im eigenen Strafraum halbherzig und Rayan Cherki schiesst aus kurzer Distanz den Ausgleich. «Es war der schlechteste Moment, um noch ein Tor zu kassieren», sagt Leny Yoro nach dem Spiel.

Der französische Verteidiger, der in der ersten Halbzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste erzielt, ist bei jener Szene mitverantwortlich, dass der Ball nicht wegspediert wird. Sie hätten bis dahin gut verteidigt, der Gegner habe aber gute Stürmer und sie müssten «für alles bereit sein».

Frei: «Keine absolute Überzeugung für ein Heimspiel» 10.04.2025

«Er hatte die falsche Brille an»

Die Aussagen des 19-Jährigen sitzen bei Experte Alex Frei im blue Sport Studio nicht richtig: «Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ihm in die Augen schaue und die totale Überzeugung für ein Heimspiel sehe. Oder dass er zufrieden ist und sich auf das nächste Spiel freut.»

Für den ehemaligen Nati-Spieler sei das Interview von Yoro symptomatisch für den Auftritt der Engländer im Groupama Stadium. blue Sport Moderator Manuel Rothmund versucht für den Franzosen einzustehen und meint, dass vielleicht der Schock des späten Gegentores mitspiele. «Er hat aber auch ein Tor erzielt», kontert Frei und verteidigt seine Meinung.

Dieser pflichtet auch Experte Dennis Hediger bei und weist auf die vielen Grosschancen von Lyon hin. «Er hatte die falsche Brille an und hat sich nicht wirklich objektiv geäussert.» Der Trainer der U21 des FC Zürich verteidigt den jungen Verteidiger am Schluss doch noch: «Gehen wir davon aus, dass er direkt nach Spielschluss noch nicht den Durchblick hatte.»

Lyon – Manchester United 2:2 UEFA Europa League // Viertelfinal-Hinspiel // Saison 24/25 10.04.2025

Mehr Videos aus dem Ressort