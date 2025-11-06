Lausanne – Omonoia 1:1 UEFA Conference League | Matchday 3 | Saison 25/26 06.11.2025

Lausanne-Sport spielt im Rahmen der Conference League zuhause gegen Omonia Nikosia 1:1. Die Zyprioten beklagen zwei aberkannte Treffer, Lausanne-Sport einen verschossenen Penalty in der Nachspielzeit.

Keystone-SDA SDA

Letztlich müssen die Waadtländer mit dem einen Punkt zufrieden sein, andererseits müssen sie sich ärgern, weil Olivier Custodio in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Penalty vergab. Er schoss flach in die Mitte des Tores, wo Francis Uzoho hielt.

Zweimal wurde den Gästen der Führungstreffer nach VAR-Konsultation aberkannt. Im ersten Fall wies der Video Assistant Referee den Schiedsrichter auf ein Abseits hin, in der zweiten Szene auf ein Foul im Spielaufbau. Beim Führungstreffer der Zyprioten (34.) nach Kopfball von Angelos Neofytou ging aber alles regulär zu und her, ebenso beim 1:1-Ausgleich (40.) durch Theo Bair, dessen Schuss abgefälscht wurde. In der Nachspielzeit kam der VAR nochmals zum Einsatz, Penalty für Lausanne-Sport.

Nach zwei Europacup-Partien ohne Gegentreffer kriegte das Team von Peter Zeidler den ersten Flecken auf der weissen Weste ab. Das Remis im Stade de la Tuilière brachte Lausanne-Sport den siebenten Punkt nach drei Partien ein. Somit stehen die Chancen gut, auch im kommenden Jahr europäisch vertreten zu sein.

Fix ist dies aber noch nicht, zumal im vierten von sechs Matches ein harter Brocken wartet. Am 27. November heisst der Gegner auswärts Lech Poznan. Die Polen haben am Donnerstag gegen Rayo Vallecano, das in der spanischen Meisterschaft aktuell im Mittelfeld klassiert ist, 2:3 verloren – nach einer 2:0 Pausenführung. Diese verpassten Punkte wollen sie nun gegen die Schweizer einfahren.

Lausanne-Sport – Omonia Nikosia 1:1 (1:1)

SR Edgars Malcevs (LAT). -Tore: 34. Neofytou 0:1, 40. Bair 1:1.

Lausanne-Sport: Letica: Poaty (74. Fofana), Sow, Mouanga, Soppy; Custodio, Roche, Butler-Oyedeji (46. Bekolo); Lekoueiry (46. Ajdini); Diakite, Bair.

Omonia Nikosia: Uzoho, Khammas, Agouzoui (46. Panatiotou), Simic, Diounkou; Erakovic, Maric (46. Kousoulos); E. Andreou, P. Andreou, Chatzigiovannis (73. Semedo).

Bemerkungen: 12. Tor von Chatzigiovanis wegen Abseits aberkannt. 65. Tor von Chatzigiovanis wegen Fouls aberkannt. 99. Custodio verschiesst Penalty. – Verwarnungen. 30. Sow.

Resultate/Rangliste

Resultate. Mainz 05 – Fiorentina 2:1 (0:1). Sparta Prag – Rakow Czestochowa 0:0. AEK Athen – Shamrock Rovers 1:1 (0:1). AEK Larnaca – Aberdeen 0:0. Schachtar Donezk – Breidablik 2:0 (1:0). Noah Jerewan – Sigma Olomouc 1:2 (1:2). KuPS Kuopio – Slovan Bratislava 3:1 (2:1). Celje – Legia Warschau 2:1 (0:1). Samsunspor – Hamrun Spartans 3:0 (1:0). Häcken Göteborg – Strasbourg 1:2 (0:1). Crystal Palace – AZ Alkmaar 3:1 (2:0). Lausanne-Sport – Omonia Nikosia 1:1 (1:1). Dynamo Kiew – Zrinjski Mostar 6:0 (1:0). Shkendija – Jagiellionia Bialystok 1:1 (0:0). Lincoln Red Imps – Rijeka 1:1 (0:1). Rayo Vallecano – Lech Poznan 3:2 (0:2). Shelbourne – Drita 0:1 (0:0). Rapid Wien – Universitatea Craiova 0:1 (0:1).

Rangliste: 1. Samsunspor 3/9 (7:0). 2. Celje 3/9 (7:2). 3. Mainz 05 3/9 (4:1). 4. AEK Larnaca 3/7 (5:0). 5. Lausanne-Sport 3/7 (5:1). 6. Rayo Vallecano 3/7 (7:4). 7. Strasbourg 3/7 (5:3). 8. Fiorentina 3/6 (6:2). 9. Crystal Palace 3/6 (5:2). 10. Schachtar Donezk 3/6 (6:4). 11. KuPS Kuopio 3/5 (4:2). 12. Rakow Czestochowa 3/5 (3:1). 13. Drita 3/5 (3:2). 14. Jagiellionia Bialystok 3/5 (3:2). 15. AEK Athen 3/4 (8:4). 16. Sparta Prag 3/4 (4:2). 17. Noah Jerewan 3/4 (3:3). 18. Rijeka 3/4 (2:2). 19. Sigma Olomouc 3/4 (3:4). 20. Universitatea Craiova 3/4 (2:3). 21. Shkendija 3/4 (2:3). 22. Lincoln Red Imps 3/4 (3:7). 23. Lech Poznan 3/3 (7:6). 24. Dynamo Kiew 3/3 (6:5). 25. Legia Warschau 3/3 (3:4). 26. Zrinjski Mostar 3/3 (5:7). 27. AZ Alkmaar 3/3 (2:7). 28. Häcken Göteborg 3/2 (3:4). 29. Omonia Nikosia 3/2 (2:3). 30. Shelbourne 3/1 (0:2). 31. Shamrock Rovers 3/1 (2:7). 32. Breidablik 3/1 (0:5). 33. Aberdeen 3/1 (2:9). 34. Slovan Bratislava 3/0 (2:6). 35. Hamrun Spartans 3/0 (0:5). 36. Rapid Wien 3/0 (1:8).

Basel – FCSB 3:1 UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26 06.11.2025