  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Heisse Ausgangslage am letzten Spieltag Versalzt ausgerechnet Basel den Young Boys die Europa-League-Suppe?

Jan Arnet

29.1.2026

Lichtsteiner: «Der Trainerwechsel ist Geschichte, wir müssen vorwärts schauen»

Lichtsteiner: «Der Trainerwechsel ist Geschichte, wir müssen vorwärts schauen»

Der neue FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner spricht bei blue Sport über das Wiedersehen mit Xherdan Shaqiri – und verrät, welchen Eindruck das erste Training hinterlassen hat.

28.01.2026

Das erste Spiel von Stephan Lichtsteiner als FCB-Trainer ist gleich ein extrem wichtiges. Basel muss am letzten Spieltag der Europa-League-Ligaphase Viktoria Pilsen schlagen und auf Schützenhilfe hoffen. Möglicherweis ausgerechnet von Stuttgart, das gegen YB spielt.

Jan Arnet

29.01.2026, 13:15

29.01.2026, 13:30

Stephan Lichtsteiner bringt es am Tag vor seinem Debüt als Trainer des FC Basel im Interview mit blue Sport auf den Punkt: «Wir müssen unbedingt gewinnen und dann schauen, was die anderen machen.»

FCB-Trainer Lichtsteiner. «In Basel musst du Titel gewinnen, das passt zu mir»

FCB-Trainer Lichtsteiner«In Basel musst du Titel gewinnen, das passt zu mir»

Ein Sieg alleine reicht dem FCB nicht, um in die K.o.-Phase einzuziehen. Die Bebbi liegen vor dem letzten Spieltag in der Ligaphase mit 6 Punkten (Torverhältnis: -3) auf Rang 27. Celtic – auf dem rettenden 24. Platz – ist 2 Zähler entfernt.

Zwischen den beiden Teams liegen Ludogorets Razgrad (7 Punkte, -4) und Feyenoord Rotterdam (6 Punkte, -3). Realistische Chancen aufs Weiterkommen hat auch Salzburg noch (6 Punkte, -4). Über dem Strich zittern noch Lille, Brann Bergen und die Young Boys mit je 9 Punkten.

Die Ausgangslage für den FC Basel

Neben dem FCB-Sieg müssen also gleich mehrere Teams «patzen», damit die Basler noch noch unter die ersten 24 kommen. Brisant: Die Bebbi müssen unter anderem auf eine Niederlage von YB in Stuttgart hoffen.

Der FCB kommt weiter, wenn er gegen Pilsen gewinnt und mind. 6 der folgenden 9 Szenarien eintreffen:

  • Die Young Boys verlieren gegen den VfB Stuttgart.
  • Celtic Glasgow holt gegen Utrecht keinen Sieg.
  • Ludogorets Razgrad holt gegen Nizza keinen Sieg.
  • Brann Bergen unterliegt Sturm Graz und schiesst weniger Tore als Basel.
  • Lille verliert gegen Freiburg und der FCB holt das um fünf Tore schlechtere Torverhältnis auf.
  • Salzburg gewinnt nicht gegen Aston Villa (oder holt das aktuell um ein Tor schlechtere Torverhältniss nicht auf).
  • Feyenoord gewinnt nicht gegen Betis Sevilla (oder Basel hat am Ende das bessere Torverhältnis).
  • FCSB gewinnt nicht gegen Fenerbahce Istanbul (oder Basel hat am Ende das bessere Torverhältnis).
  • Go Ahead Eagles gewinnen nicht gegen Sporting Braga (oder Basel hat am Ende das bessere Torverhältnis).
Mehr anzeigen

Die Ausgangslage für die Young Boys

Etwas einfacher ist die Rechnung bei YB: Gewinnen die Berner in Stuttgart, stehen sie in der K.o.-Phase. Gibt es es ein Unentschieden, muss YB hoffen, dass höchstes einer von Celtic (gegen Utrecht) und Ludogorets (gegen Nizza) drei Punkte holt – oder Lille (gegen Freiburg) oder Brann Bergen (gegen Sturm Graz) nicht gewinnen. Punkten die Berner in Stuttgart, stehen die Chancen jedenfalls sehr gut.

Car fährt ohne Spieler ab. YB reist mit dem Flugzeug ins 300 km entfernte Stuttgart

Car fährt ohne Spieler abYB reist mit dem Flugzeug ins 300 km entfernte Stuttgart

Kompliziert wird es erst, wenn YB verliert. Theoretisch könnte das Team von Gerardo Seoane aber auch dann noch weiterkommen.

YB kommt trotz Niederlage in Stuttgart weiter, wenn mind. 6 der folgenden 9 Szenarien eintreffen:

  • FC Basel holt gegen Viktoria Pilsen keinen Sieg.
  • Celtic Glasgow verliert gegen Utrecht.
  • Ludogorets Razgrad holt gegen Nizza keinen Sieg.
  • Salzburg holt gegen Aston Villa keinen Sieg.
  • Feyenoord Rotterdam holt gegen Betis Sevilla keinen Sieg.
  • FCSB holt gegen Fenerbahce Istanbul keinen Sieg.
  • Brann Bergen unterliegt Sturm Graz mit mindestens vier Toren mehr Differenz als YB gegen Stuttgart.
  • Lillle unterliegt Freiburg mit mindestens sieben Toren mehr Differenz als YB gegen Stuttgart.
  • Go Ahead Eagles gewinnen nicht gegen Braga oder können das aktuell schlechtere Torverhältnis gegenüber YB nicht aufholen.
Mehr anzeigen
Shaqiri: «Ich finde Ludovic Magnin hat seine Sache gut gemacht»

Shaqiri: «Ich finde Ludovic Magnin hat seine Sache gut gemacht»

Xherdan Shaqiri äussert sich im Interview mit blue Sport über den Trainerwechsel und die Herausforderung in der Europa League.

28.01.2026

Meistgelesen

Trump geht Parteifreund an und kassiert unerwartete Retourkutsche
Obama warnt wegen Minnesota – Trump kontert mit vollkommen irrer Verschwörungstheorie
Schon wieder zweigt ein SBB-Manager Millionen ab
«Warum gerade Ulli? Sie war die einzige Mutter im Weltcup»
Berner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall

Europa League, 8. Spieltag

Tabelle