Heisse Ausgangslage am letzten Spieltag Versalzt ausgerechnet Basel den Young Boys die Europa-League-Suppe?

Lichtsteiner: «Der Trainerwechsel ist Geschichte, wir müssen vorwärts schauen» Der neue FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner spricht bei blue Sport über das Wiedersehen mit Xherdan Shaqiri – und verrät, welchen Eindruck das erste Training hinterlassen hat. 28.01.2026

Das erste Spiel von Stephan Lichtsteiner als FCB-Trainer ist gleich ein extrem wichtiges. Basel muss am letzten Spieltag der Europa-League-Ligaphase Viktoria Pilsen schlagen und auf Schützenhilfe hoffen. Möglicherweis ausgerechnet von Stuttgart, das gegen YB spielt.

Stephan Lichtsteiner bringt es am Tag vor seinem Debüt als Trainer des FC Basel im Interview mit blue Sport auf den Punkt: «Wir müssen unbedingt gewinnen und dann schauen, was die anderen machen.»

Ein Sieg alleine reicht dem FCB nicht, um in die K.o.-Phase einzuziehen. Die Bebbi liegen vor dem letzten Spieltag in der Ligaphase mit 6 Punkten (Torverhältnis: -3) auf Rang 27. Celtic – auf dem rettenden 24. Platz – ist 2 Zähler entfernt.

Zwischen den beiden Teams liegen Ludogorets Razgrad (7 Punkte, -4) und Feyenoord Rotterdam (6 Punkte, -3). Realistische Chancen aufs Weiterkommen hat auch Salzburg noch (6 Punkte, -4). Über dem Strich zittern noch Lille, Brann Bergen und die Young Boys mit je 9 Punkten.

Die Ausgangslage für den FC Basel

Neben dem FCB-Sieg müssen also gleich mehrere Teams «patzen», damit die Basler noch noch unter die ersten 24 kommen. Brisant: Die Bebbi müssen unter anderem auf eine Niederlage von YB in Stuttgart hoffen.

Der FCB kommt weiter, wenn er gegen Pilsen gewinnt und mind. 6 der folgenden 9 Szenarien eintreffen: Die Young Boys verlieren gegen den VfB Stuttgart.

Celtic Glasgow holt gegen Utrecht keinen Sieg.

Ludogorets Razgrad holt gegen Nizza keinen Sieg.

Brann Bergen unterliegt Sturm Graz und schiesst weniger Tore als Basel.

Lille verliert gegen Freiburg und der FCB holt das um fünf Tore schlechtere Torverhältnis auf.

Salzburg gewinnt nicht gegen Aston Villa (oder holt das aktuell um ein Tor schlechtere Torverhältniss nicht auf).

Feyenoord gewinnt nicht gegen Betis Sevilla (oder Basel hat am Ende das bessere Torverhältnis).

FCSB gewinnt nicht gegen Fenerbahce Istanbul (oder Basel hat am Ende das bessere Torverhältnis).

Go Ahead Eagles gewinnen nicht gegen Sporting Braga (oder Basel hat am Ende das bessere Torverhältnis). Mehr anzeigen

Die Ausgangslage für die Young Boys

Etwas einfacher ist die Rechnung bei YB: Gewinnen die Berner in Stuttgart, stehen sie in der K.o.-Phase. Gibt es es ein Unentschieden, muss YB hoffen, dass höchstes einer von Celtic (gegen Utrecht) und Ludogorets (gegen Nizza) drei Punkte holt – oder Lille (gegen Freiburg) oder Brann Bergen (gegen Sturm Graz) nicht gewinnen. Punkten die Berner in Stuttgart, stehen die Chancen jedenfalls sehr gut.

Kompliziert wird es erst, wenn YB verliert. Theoretisch könnte das Team von Gerardo Seoane aber auch dann noch weiterkommen.

YB kommt trotz Niederlage in Stuttgart weiter, wenn mind. 6 der folgenden 9 Szenarien eintreffen: FC Basel holt gegen Viktoria Pilsen keinen Sieg.

Celtic Glasgow verliert gegen Utrecht.

Ludogorets Razgrad holt gegen Nizza keinen Sieg.

Salzburg holt gegen Aston Villa keinen Sieg.

Feyenoord Rotterdam holt gegen Betis Sevilla keinen Sieg.

FCSB holt gegen Fenerbahce Istanbul keinen Sieg.

Brann Bergen unterliegt Sturm Graz mit mindestens vier Toren mehr Differenz als YB gegen Stuttgart.

Lillle unterliegt Freiburg mit mindestens sieben Toren mehr Differenz als YB gegen Stuttgart.

Go Ahead Eagles gewinnen nicht gegen Braga oder können das aktuell schlechtere Torverhältnis gegenüber YB nicht aufholen. Mehr anzeigen