Europa League VfB Stuttgart gewinnt – Freuler mit Bologna nicht erfolgreich

SDA

25.9.2025 - 23:16

Stuttgart – Celta 2:1

Stuttgart – Celta 2:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

Der VfB Stuttgart mit dem Schweizer Luca Jaquez ist am Donnerstagabend erfolgreich in die Europa League gestartet. Im Spiel gegen Celtic Vigo setzte sich der Bundesligist mit einem 2:1-Sieg durch.

Keystone-SDA

25.09.2025, 23:16

25.09.2025, 23:27

Der ehemalige Luzerner Verteidiger und Junioren-Nationalspieler wurde in der 25. Minute für den angeschlagenen Finn Jeltsch eingewechselt.

Ob dieser Auftaktsieg dem VfB Stuttgart Aufwind für die weitere Europa-League-Kampagne verleihen wird, zeigt sich bereits in einer Woche. Dann trifft der Klub auswärts auf den FC Basel, der bereits am Mittwoch in der Ligaphase gefordert wurde.

Wie Stuttgart konnte auch der kommende Gegner der Young Boys, Steaua Bukarest, die ersten Punkte einfahren. Mit 1:0 gewannen die Rumänen die Partie gegen die Go Ahead Eagles.

Weniger erfolgreich als Jaquez mit Stuttgart war derweil Remo Freuler mit Bologna. Auswärts mussten sich die Italiener Aston Villa mit 0:1 geschlagen geben.

Alle Highlights des Abends

Aston Villa – Bologna 1:0

Aston Villa – Bologna 1:0

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

Utrecht – Lyon 0:1

Utrecht – Lyon 0:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

Young Boys – Panathinaikos 1:4

Young Boys – Panathinaikos 1:4

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

Oviedo - Barcelona 1:3

Oviedo - Barcelona 1:3

LALIGA | 6. Runde | Saison 25/26

25.09.2025

Utrecht – Lyon 0:1

Utrecht – Lyon 0:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

Stuttgart – Celta 2:1

Stuttgart – Celta 2:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

